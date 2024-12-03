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Энергетические компании Westinghouse и Core Power превратят микрореакторы в плавучие АЭС

Компактные реакторы на кораблях предназначены для доставки ядерной энергии туда, где она необходима. Система не требует водяного охлаждения.
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Плавучие атомные электростанции, так называемые ПАТЭС (Плавучие АЭС), представляют собой ядерные реакторы, которые эксплуатируются на кораблях или плавучих платформах. Их самым большим преимуществом является то, что они мобильны и гибки и поэтому могут обеспечивать энергией даже отдаленные регионы.
Микрореакторы будут работать на корабле. Источник: Business Wire 
Энергетические компании Westinghouse и Core Power объединили усилия для совместной разработки новых ПАТЭС, говорится в пресс-релизе.

Будет использован микрореактор eVinci, который более компактен, чем обычные реакторы. Точный размер такого аппарата в настоящее время неизвестен, поскольку модульный реактор все еще находится на стадии разработки. Но поскольку предполагается, что он помещается в стандартный контейнер шириной около 2,50 м, высотой 2,60 м и длиной от 6 до 12 м, можно примерно представить, насколько он велик.

Он должен работать до 8 лет при минимальном обслуживании. Ядерное топливо не должно нуждаться в дозаправке в течение периода эксплуатации. Он имеет мощность 5 МВт и поставляет электроэнергию 24 часа в сутки. Помимо электричества, тепловую энергию можно также генерировать для промышленных целей, например, для производства водорода.

Технически микрореактор работает следующим образом: в ядерном реакторе вырабатывается тепло, которое затем передается с помощью специальной системы труб. Затем это тепло используется для создания пара, который приводит в движение турбину, которая, в свою очередь, вырабатывает электроэнергию.

Благодаря своей конструкции eVinci не требует водяного охлаждения. Реакторы будут собираться на заводе и доставляться в контейнерах. Затем его устанавливают на корабле. По мнению Westinghouse, реакторы eVinci идеально подходят для этой цели.

Морские ядерные реакторы более безопасны от стихийных бедствий, утверждают производители ПАТЭС. В отличие от наземных АЭС, они не подвержены землетрясениям и могут временно покинуть опасную зону, если вовремя поступит предупреждение о цунами. Однако они не застрахованы от этого: ведь в море тоже бывают ураганы и другие стихийные бедствия, которые могут повредить реактор. Кроме того, такие корабли будут более уязвимы для террористических атак, поскольку они менее защищены в открытом море.

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Однако ПАТЭС также могут продемонстрировать своё преимущество во время стихийных бедствий. Например, в пострадавшем регионе, где обычные электростанции были повреждены или подводные силовые кабели были перерезаны, энергоснабжение можно восстановить, если плавучая атомная электростанция встанет на якорь у берега. ПАТЭС также могут использоваться для обеспечения электроэнергией небольших островов, которые сейчас полагаются на дизельные генераторы.

Теперь обе компании хотят совместно развивать технологию ПАТЭС. Westinghouse представила первый проект своего реактора eVinci только в сентябре. Микрореактор будет испытан в течение следующих двух лет. Компании не сообщили, когда он впервые будет размещен на корабле.


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энергетика аэс микрореакторы
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