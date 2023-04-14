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Конкурентки GeForce RTX 4070 дешевеют — Radeon RX 6800 XT за $540 и RX 6800 за $470
Новый раунд борьбы за кошельки геймеров.
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Похоже, в ответ на запуск очередной представительницы семейства Ada Lovelace в лице GeForce RTX 4070 ряд производителей начал снижение ценников моделей противоборствующего лагеря: так, буквально вчера стало известно о понижении стоимости Radeon RX 6950XT, а сегодня специалисты ресурса Tom's Hardware сигнализируют о «ценопаде» её младших «соплеменниц».

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Так, на популярной онлайн-площадке Newegg графический адаптер ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming теперь предлагается всего за $540, а модель GIGABYTE Radeon RX 6800 GAMING OC можно заполучить за $470 – если сравнить текущие предложения с рекомендованной AMD стоимостью на старте продаж, то видеоадаптеры потеряли в цене целых $110.

Источник изображений: Newegg

Что касается их конкурентки в лице GeForce RTX 4070, то, как стало известно ранее, ряд производителей может предложить несколько моделей по MSRP, то есть за $600, однако, как полагается, есть и видеоадаптеры немного или даже значительно дороже.

Стоит напомнить, что, исходя из результатов недавних тестов, уровень производительности GeForce RTX 4070 при «стандартных» условиях практически идентичен показателям Radeon RX 6800 XT, в то время как превосходство новинки над RX 6800 составляет 13-15 %.

При этом модель от NVIDIA располагает 12 Гбайт видеопамяти, в то время как её оппонентки снабжены более весомым объёмом видеобуфера в 16 Гбайт, что, по словам AMD, подкреплённым рядом фактов, может стать решающим фактором в будущем.

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15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
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3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Впрочем, «козырь в рукаве» у GeForce RTX 4070 тоже имеется: новинка ощутимо производительнее своих соперниц при задействовании трассировки лучей, а также имеет поддержку технологии DLSS 3, чего модели AMD, естественно, лишены.

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#amd #nvidia #radeon rx 6800 xt #radeon rx 6800 #geforce rtx 4070
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