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Первые всесторонние тесты GeForce RTX 4070 — отличный выбор для игр в 1440p при ценнике в $599
AMD лишь предстоит выпустить конкурентку для новинки.
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Сегодня состоялся дебют самой доступной из имеющихся на рынке представительницы серии GeForce RTX 40 в лице GeForce RTX 4070, и специалисты ресурса TechPowerUp поспешили обнародовать материал, посвящённый изучению возможностей и характеристик новинки.

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Для своих тестов исследователи использовали видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition, основанную на том же чипе, что и её «соплеменница» с суффиксом «Ti», а именно AD104, однако получившую лишь 5888 ядер CUDA вкупе со 184 блоками текстурирования (TMU), 64 блоками растровых операций (ROP), 46 RT- и 184 тензорными ядрами. Подсистема же памяти перекочевала от «старшей сестры» без изменений: новинка получила 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц и шиной в 192 бит, в результате чего максимальная пропускная способность памяти достигает отметки в 504 Гбайт/c.

Хотя ряд партнёров компании использует для своих моделей RTX 4070 старый добрый 8-пиновый коннектор дополнительного питания, NVIDIA наделила своё «детище» новым разъёмом 12VHPWR, хотя в разрезе частот графического чипа новинка не получила преференций — стандартные для представительниц данной модели 1920 МГц в номинале и 2475 МГц в boost-режиме.

Визуально новинка не отличается от других представительниц серии GeForce RTX 40 в исполнении Founders Edition, однако её размеры более скромны.

Помимо непосредственно «виновницы торжества» специалисты источника задействовали настольный процессор Intel Core i9-13900K, материнскую плату EVGA Z790 DARK, а также два модуля оперативной памяти DDR5-6000 (CL36-38-38-76) общим объёмом в 32 Гбайт.

Согласно итоговым графикам, иллюстрирующим общий уровень производительности на основании результатов тестов в более чем двух десятках игровых приложений, видеокарта GeForce RTX 4070 Founders Edition ожидаемо уступает «соплеменнице» с суффиксом «Ti», причём разрыв увеличивается с ростом разрешения, варьируясь в пределах от 18 до 23 % в пользу старшей модели, при этом демонстрируя практически аналогичные RTX 3080 и RX 6800 XT показатели.

При задействовании технологии трассировки лучей преимущество GeForce RTX 4070 Ti над RTX 4070 составляет уже 16-24 % в зависимости от разрешения, в то время как RTX 3080 то уступает новинке несколько процентов в разрешениях 1920x1080 и 2560x1440, то вырывается вперёд в 4K (+2 %). Что касается показателей соперницы из стана AMD, то возможности RX 6800 XT при использовании рейтрейсинга ожидаемо весьма «просели», в результате чего модель «красной команды» отстаёт от своей оппонентки на 21-23 %.

При активации технологии DLSS значение средней кадровой частоты для RTX 4070, как и полагается, ощутимо увеличивается: так, в тайтле Control выигрыш составил 71-104 % с увеличением показателей при росте разрешения, а комбинация из DLSS 3 Frame Generation и DLSS 2 с пресетом «Quality» позволила добиться повышения fps при разрешении 4K в играх Marvel's Spider-Man Remastered, A Plague Tale: Requiem и Hogwarts Legacy в 1.5-2.2 раза.

Уровень энергопотребления GeForce RTX 4070 FE в играх составил в среднем 201 Вт, в то время как в Furmark наблюдались всплески (продолжительностью в 20 мс) до 235 Вт.

В простое и во время игрового процесса графический процессор модели нагревался до 36 и 69 °C соответственно, в то время как температурные показатели памяти и «горячей точки» под нагрузкой составили 72 и 82 °C. При этом уровень шума новинки достигал значения в 32.5 дБА, что весьма неплохо на фоне «соплеменниц».

В процессе оверклокинга специалистам источника удалось разогнать GeForce RTX 4070 Founders Edition до среднего значения в 2911 МГц по GPU, что на фоне представленных моделей от ряда производителей является лучшим показателем, однако максимальная частота памяти достигла планки в 1453 МГц, что является одним из худших достижений, в результате чего прирост производительности в 3DMark Time Spy Extreme составил 5.3 %.

Источник изображений: TechPowerUp

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Подводя итог, специалисты источника отмечают, что GeForce RTX 4070 станет отличным выбором для игр в разрешении 1440p, отличаясь сравнительно высоким уровнем производительности при рекомендованном ценнике в $599.

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#nvidia #geforce rtx 4070
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