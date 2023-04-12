В то время как до официального дебюта первых моделей GeForce RTX 4070 остались считаные часы, некоторые производители, похоже, готовы порадовать потенциальных покупателей ощутимыми скидками на видеокарты прошлого поколения: как сообщает ресурс VideoCardz, флагманская представительница микроархитектуры RDNA 2 подешевела почти до уровня MSRP новинки от NVIDIA.
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Источник изображения: Newegg
Так, в заморском онлайн-магазине Newegg модель ASRock Phantom Gaming Radeon RX 6950 XT подешевела с прежних $680 до $630, а задействование специального промокода снижает стоимость до $610, что ставит GeForce RTX 4070 со стартовым ценником в $599 в не слишком выгодное положение: мало того, что в стандартных условиях, исходя из ранее опубликованных результатов тестов, новинку от NVIDIA обходит даже RX 6900 XT, уступающая своей старшей «соплеменнице» в среднем до 10-11 %, так ещё и видеокарта «красной команды» предлагает больший объём видеобуфера (про важность которого не так давно рассказывала AMD) — 16 Гбайт против 12 Гбайт.
Источник изображения: VideoCardz, Newegg
Естественно, сильные стороны у GeForce RTX 4070, как то более высокий уровень производительности при задействовании технологии трассировки лучей и поддержка прогрессивной технологии DLSS 3, тоже есть, что может перевесить чашу весов в пользу видеокарты от NVIDIA для ряда геймеров.