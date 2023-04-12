Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Флагманская RX 6950XT прошлого поколения подешевела до $610 — у RTX 4070 могут быть проблемы
Видеокарта «красной команды» может предложить больше видеопамяти и более высокий уровень производительности при стандартных условиях.
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом

В то время как до официального дебюта первых моделей GeForce RTX 4070 остались считаные часы, некоторые производители, похоже, готовы порадовать потенциальных покупателей ощутимыми скидками на видеокарты прошлого поколения: как сообщает ресурс VideoCardz, флагманская представительница микроархитектуры RDNA 2 подешевела почти до уровня MSRP новинки от NVIDIA.

реклама

Источник изображения: Newegg

Так, в заморском онлайн-магазине Newegg модель ASRock Phantom Gaming Radeon RX 6950 XT подешевела с прежних $680 до $630, а задействование специального промокода снижает стоимость до $610, что ставит GeForce RTX 4070 со стартовым ценником в $599 в не слишком выгодное положение: мало того, что в стандартных условиях, исходя из ранее опубликованных результатов тестов, новинку от NVIDIA обходит даже RX 6900 XT, уступающая своей старшей «соплеменнице» в среднем до 10-11 %, так ещё и видеокарта «красной команды» предлагает больший объём видеобуфера (про важность которого не так давно рассказывала AMD) — 16 Гбайт против 12 Гбайт.

Источник изображения: VideoCardz, Newegg

рекомендации
1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Естественно, сильные стороны у GeForce RTX 4070, как то более высокий уровень производительности при задействовании технологии трассировки лучей и поддержка прогрессивной технологии DLSS 3, тоже есть, что может перевесить чашу весов в пользу видеокарты от NVIDIA для ряда геймеров.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#asrock #radeon rx 6950 xt
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стоимость Radeon RX 7900 XTX от ASRock опустилась ниже рекомендованной
Бюджетная плата ASRock A620M-HDV/M.2 может стать неплохим выбором для доступного ПК с Ryzen 7000X3D
ASRock представила Radeon RX 7900 XTX в перламутрово-белом исполнении Taichi White
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали целенаправленно разрушать мосты, которые ВСУ использует для атак
22
Исследование показывает как быстро ИИ может взломать все ваши пароли
3
Пригожин рассказал о бывшем командующем ЧВК Дмитрие Уткине по прозвищу «Вагнер»
8
Минобороны Украины пригласило иностранных добровольцев сражаться на украинской стороне
7
"Розовых замков строить не надо" - бойцы ВСУ в Бахмуте призвали украинцев ожидать "разные новости"
3
В Украине нашли возможность производить снаряды для танков и артиллерии несмотря на удары Калибрами
7
NVIDIA рекомендует GeForce RTX 40 для Cyberpunk 2077 RT Overdrive и делится результатами тестов
10
Какой процессор купить, если вы хотите собрать ПК на базе видеокарты GeForce RTX 4090
1
Питер Шифф считает, что минувшие банкротства - лишь верхушка айсберга
4
Американские электронные компоненты попадают в Россию преимущественно через Китай и Гонконг
2
Казахстан экспортирует нефть в Европу в обход России
11
RTX 4070 появилась у первых продавцов - цены удивляют покупателей
5
Недавно вышедший фильм «Братья Супер Марио» стал одним из самых успешных анимационных проектов
+
В Великобритании отрицают версию о почти сбитом британском самолёте-разведчике RC-135 в 2022 году
+
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную российскую прошивку MIUI 14 на Android 13
5
В первых игровых тестах GeForce RTX 4070 до 20% медленнее Ti версии
9
США имеют информаторов в Минобороны России, ЧВК «Вагнер» и даже Кремле
32
После неожиданного подорожания Биткоина до $30 000, аналитики ожидают быстрого взлёта выше $40 000
4
В Firefox 112 улучшили строгую защиту от отслеживания и программное декодирование для GPU от Intel
+
Космический телескоп NASA раскрывает детали звездного взрыва произошедшего 340 лет назад
+

Популярные статьи

Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
194
Развитие игровых ПК: поворот не туда ( и уже давно)
126
Почему сериал «Атака титанов» достойна всеобщего признания, и вам точно стоит его посмотреть
26
Догнать и перегнать Китай: США наращивают производство противокорабельных ракет нового поколения
3
Главные игры апреля 2023 года
2
Cyberpunk 2077 RT Overdrive - тесты самой оптимизированной игры в мире с трассировкой пути
50
9 неоспоримых фактов, доказывающих, что Америка катится в пропасть
28
Увеличение и обработка изображений в два клика с помощью Real-ESRGAN (Vulkan) и Waifu2X (OpenCL)
8
Тайвань, Китай и США — что происходит и есть ли опасность войны
2
Репортаж с выставки Expo Electronica 2023
4

Сейчас обсуждают

Artful
23:19
""Первоначально рекомендованная розничная цена, по внутренним данным, составляла около $750, но NVIDIA намеренно снизила её всего до $599."" - Вот счастье привалило, спасибо дядюшка Хуанг за такую пот...
NVIDIA компенсирует партнёрам низкую цену RTX 4070: изначально карту оценивали в $750
Дмитрий
23:17
Мне кажется проблемы проводника я еще в десятке и даже семерке видел такие же. зависания и перезагрузка
Windows 11: новые возможности и улучшения операционной системы от Microsoft
Просто Хомяк
23:17
Испугались конкуренции?
Власти США опасаются использования нейросетей для распространения фейков
Дмитрий
23:16
виндус 11 уже скоро 2 года будет в июле. опоздали мальца. до сих пор не вернули перетаскивание файла на панель задач
Windows 11: новые возможности и улучшения операционной системы от Microsoft
Вассисуалий Лоханкин
23:16
400 даже за топ середняка- много!
NVIDIA представила GeForce RTX 4070: эквивалент RTX 3080 с новыми технологиями, меньшей ценой и TDP
REY_B_
23:15
15 апреля Германия официально добивает свою атомную энергетику. Должен же кто-то возместить недосдачу! А то опять перемоги не будет.
Всемирный банк предоставит Украине грант в размере $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры
Дмитрий
23:15
Этим они хотят оправдывать блокировку ютуба чтоли?
Telegram и VK обогнали YouTube по ежедневной аудитории в России
REY_B_
23:08
ВЕЛИКИМ неположено! Так уж как-то повелось, что ВЕЛИКИЕ вместо работы скачут.
Премьер Украины попросил США предоставить стране системы ПВО, ракеты большей дальности и истребители F-15 и F-16
Camelot Βоронцов
23:07
Под это готовящееся отступление из Бахмута, уже месяца два слышу, как и про мифическое контрнаступление. Информационная война полным ходом, реальность происходящего видят только те кто передвигает фиг...
"Розовых замков строить не надо" - бойцы ВСУ в Бахмуте призвали украинцев ожидать "разные новости"
REY_B_
23:06
Сначала F-15 и F-16... Потом F-35.... ну может не поставят, а парочку штук всё равно сбить придётся. Главное, выйти и смело открыто сказать "Над Чёрным морем было сбито столько-то украинских самолёто...
Премьер Украины попросил США предоставить стране системы ПВО, ракеты большей дальности и истребители F-15 и F-16
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем