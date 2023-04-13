Порадовать сравнительно низкими ценниками могут также GIGABYTE и PNY.

Сегодня состоялось долгожданное появление в продаже самой доступной (на текущий момент) представительницы семейства Ada Lovelace в лице GeForce RTX 4070, возможности которой компьютерное сообщество могло изучить ещё вчера благодаря опубликованным результатам тестов: первые модели RTX 4070 от ряда партнёров NVIDIA уже заполонили прайс-листы магазинов, причём некоторые из новинок предлагаются по рекомендованной стоимости.

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Так, в заморском онлайн-магазине Newegg стандартный ценник в $600 получили видеокарты ASUS Dual GeForce RTX 4070 и Dual GeForce RTX 4070 OC, MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X и GeForce RTX 4070 VENTUS 3X OC, а также GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge, GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC и GAMING GeForce RTX 4070 Trinity от ZOTAC, о чём непосредственно сам производитель сообщал ещё несколько часов назад.

В ассортименте GIGABYTE и PNY также нашлось место для RTX 4070 с приятной стоимостью в $600, но количество для каждого производителя ограничилось лишь одной моделью, а именно GIGABYTE WINDFORCE GeForce RTX 4070 и PNY GeForce RTX 4070 VERTO Dual Fan.

Источник изображений: Newegg

Что касается более дорогих моделей GeForce RTX 4070 от ряда партнёров NVIDIA, то их цена в представленном онлайн-магазине варьируется в пределах от $640 до $700.

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Стоит отметить, что на фоне запуска GeForce RTX 4070 активизировались производители конкурирующих решений, предлагая ощутимые скидки на модели от AMD, что не может не радовать рядовых покупателей.