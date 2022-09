В играх достижения новинки вызывают некоторые вопросы.

Пока специалисты крупных (и не очень) ресурсов лишь ожидают скорого падения запрета на публикацию обзоров, приоткрывающих завесу тайны над уровнем производительности настольных процессоров AMD Ryzen 7000, датамайнерам удалось «откопать» ещё не опубликованные результаты тестов топовой модели «красной команды», судя по всему, произведённые исследователями ресурса Profesional Review: так, информатор Reddit под ником ayyy__ опубликовал изображения, демонстрирующие достижения Ryzen 9 7950X в ряде популярных бенчмарков и игровых приложений.

Источник изображения: VideoCardz

Сообщается, что для своих «изысканий» специалисты использовали retail-версию флагманского настольного процессора AMD Ryzen 9 7950X, материнскую плату ASRock X670E Taichi и модули оперативной памяти DDR5, функционирующие как в стандартном режиме, так и на эффективной частоте в 6000 МГц (CL30).

Оставляя изучение вопросов задержек и пропускной способности памяти интересующимся энтузиастам, переходим к исследованию уровня производительности AMD Ryzen 9 7950X в ряде бенчмарков и прикладных приложений: в однопоточном/многопоточном состязании тестового пакета Cinebench представитель семейства Raphael ожидаемо превзошёл флагманскую модель Intel Core i9-12900K вплоть до 11.6/54.3 %, в зависимости от версии бенчмарка, а в Blender обогнал даже HEDT-процессор Ryzen Threadripper 3970X, имеющий в своём распоряжении целых 32 ядра/64 потока, хоть и с микроархитектурой Zen 2.

В игровых приложениях в разрешении 1080p топовый AMD Ryzen 9 7950X продемонстрировал неоднозначные результаты, то превосходя Core i9-12900K в Final Fantasy XV и Shadow of the Tomb Raider, то оказываясь позади своего оппонента в Far Cry 5 и Deus Ex: Mankind Divided, а в DOOM Eternal и Metro Exodus и вовсе проигрывая своим «стандартным» предшественникам, не говоря уже об игровой модели прошлого поколения в лице Ryzen 7 5800X3D, которая выглядит более предпочтительной в большинстве представленных тайтлов.

Что касается уровня энергопотребления и температурных показателей новинки, то под нагрузкой в стоке AMD Ryzen 9 7950X запросил до 310 Вт, нагревшись до 86 °C, в разгоне потребовал 373 Вт при температуре в 95 °C.

Источник изображений: Imgur

Стоит отметить, что графики, опубликованные информатором, судя по всему, были взяты из ещё не вышедшего материала, который может быть подвергнут правкам, поэтому всецело доверять представленным данным пока не следует.