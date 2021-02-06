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Пока компьютерное сообщество томится в ожидании появления настольных процессоров Intel 11-го поколения на полках магазинов, ещё не дебютировавшие модели продолжают штурмовать популярные тестовые пакеты: на сей раз «виновником торжества» стала одна из моделей с пониженным энергопотреблением, замеченная специально обученным ботом в базе данных бенчмарка Geekbench 5, о чём и сообщается на Twitter-странице BenchLeaks.

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Источник изображения: Intel

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Изучив представленные данные, можно отметить, что десктопный процессор Intel Core i5-11500T обладает 6 ядрами/12 потоками с частотной формулой 1,5/3,9 ГГц в базовом/максимальном режимах соответственно и 12 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, а также наделён встроенной графической подсистемой UHD Graphics 750 с 32 исполнительными блоками «на борту», которая в подтесте OpenCL смогла набрать 6882 балла, обойдя по данному показателю свою предшественницу в лице UHD Graphics 630 в среднем на 20-30 %.

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Источник изображения: Geekbench 5

Стоит напомнить, что несколько дней назад стала известна предварительная стоимость Core i5-11500T в одном из европейских магазинов: новинка была оценена в €191.