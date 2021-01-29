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Европейские магазины продолжают готовиться к официальному дебюту настольных процессоров Intel следующего поколения, о которых представители компании обмолвились в рамках международной выставки CES 2021 и даже продемонстрировали флагманскую модель в лице Core i9-11900K, оставив информацию об остальных моделях «в тени»: так, пару недель назад ассортимент нескольких онлайн-площадок пополнился целым рядом процессоров, принадлежащих к семействам Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh, а уже сегодня пара французских ритейлеров дополнила свой прайс-лист ещё несколькими новыми моделями.

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Источник изображения: Intel

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Специалисты онлайн-магазина LAFI разместили на страницах своего ресурса всю линейку настольных процессоров Intel Rocket Lake-S с пониженным энергопотреблением, огласив не только ряд технических характеристик предстоящих новинок, но и предварительную стоимость: так, процессор Core i9-11900T, получивший в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков с базовой частотой 1,5 ГГц и 16 Мбайт кэш-памяти, оценён в €438, за Core i7-11700T (1,4 ГГц, 16 Мбайт) просят €324, цена Core i5-11600T (1,7 ГГц, 12 Мбайт) составила €213, Core i5-11500T (1,5 ГГц, 12 Мбайт) будут готовы отдать за €191, а за Core i5-11400T (1,3 ГГц, 12 Мбайт) необходимо будет выложить €182.

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Кроме того, в ассортименте LAFI нашлось место и для моделей семейства Comet Lake-S Refresh, также отличающихся сниженным энергопотреблением: предварительная стоимость Core i3-10305T (3,0 ГГц, 8 Мбайт) расположилась на отметке в €143, а Core i3-10105T (3,0 ГГц, 6 Мбайт) оценили в €122.

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Источник изображений: LAFI

Ещё один французский онлайн-магазин, LM2i, поделился с компьютерной общественностью информацией о стоимости настольных процессоров Core i3-10325 (3,9 ГГц, 8 Мбайт) и Pentium G6505 (4,2 ГГц, 4 Мбайт) — новинки выставили за €177 и €86 соответственно.

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Источник изображений: LM2i

Стоит учесть, что цены являются предварительными, поэтому после официального дебюта новых CPU, который, судя по имеющимся данным, состоится во второй половине марта, могут быть изменены.