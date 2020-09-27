Спецификации видеокарт AMD Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6700 XT опубликованы инсайдером на сайте Newegg
Скорый анонс графических продуктов AMD серии Radeon RX 6000 с каждым днём повышает градус интереса к предстоящим продуктам, особенно на фоне недавнего дебюта видеоадаптеров NVIDIA GeForce RTX 30, а инсайдеры разной степени осведомлённости только «подливают масла в огонь»: на сей раз «утечка» появилась на страницах официального блога крупной онлайн-площадки Newegg, на котором размещаются разнообразные обзоры и советы по выбору товаров, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: Twitter, Radeon RX
Согласно представленным данным, флагманский видеоадаптер Radeon RX 6900 XT получит 5120 потоковых процессоров, а также 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 256-битную шину. Максимальная пропускная способность памяти будет достигать значения 512 Гбайт/с. Уровень TDP новинки остановится на отметке в 300 Вт.
На ступень ниже расположится графический адаптер Radeon RX 6800 XT, который будет наделён 3840 потоковыми процессорами и видеобуфером в 12 Гбайт с памятью типа GDDR6 и 192-битной шиной. Пиковая пропускная способность памяти новинки остановится на отметке в 384 Гбайт/с. Значение TDP данного продукта будет составлять 200 Вт.
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Наконец, младшая в данном списке модель, Radeon RX 6700 XT, обзаведётся GPU с 2560 потоковыми процессорами «на борту», а также получит 6 Гбайт видеопамяти GDDR6 и 192-битную шину. Максимальное значение пропускной способности памяти видеоадаптера составит 384 Гбайт/с, а уровень TDP – 150 Вт.
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Источник изображения: Newegg Insider
Утверждается, что базовая частота графических процессоров всех трёх моделей будет составлять 1500 МГц, а о максимальных её значениях, к сожалению, ничего не говорится. Впрочем, из вчерашней «утечки» известно, что топовый чип Navi 21 сможет функционировать как минимум на частоте 2050-2200 МГц, а частотный потенциал Navi 22 будет достигать значения 2500 МГц. Кроме того, известный инсайдер kopite7kimi сулит достижение планки в 2300 МГц для топового GPU.
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Стоит, учесть, что, согласно предположениям источника, автор данной «утечки» не располагает точной информацией из отраслевых источников, а лишь оперирует недавними слухами, поэтому всецело ей доверять не стоит.
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