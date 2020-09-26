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Характеристики видеокарт AMD Radeon RX 6000 были найдены в коде операционной системы macOS 11 beta. Своей находкой с сообществом поделился пользователь Reddit u/stblr, выложив на портале таблицу с данными для графических чипов NAVI21, NAVI22 и NAVI23. Для сравнения автор приводит характеристики чипов предыдущих поколений. Кроме характеристик настольных видеокарт BigNavi стали известны подробности и о встроенные графических решениях гибридных процессоров семейств VanGogh, Cezanne и Rembrandt.

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Рассмотрим основные характеристики:

Количество шейдерных движков (Shader Engine, SE), max_shader_engines

Количество CU в каждом шейдерном массиве (Shader Array, SA), max_cu_per_sh

Количество SA в каждом SE, max_sh_per_se

Количество блоков рендеринга Render Back-end (RB) в каждом SE, max_backends_per_se

Количество блоков кэша 2-го уровня и количество каналов памяти при соотношении 1:1, num_tccs

Также пользователь обнаружил таблицы PowerPlay, содержащие частотные характеристики графических чипов NAVI21 и NAVI22. Уточняется, что эти частоты могут быть не окончательными.

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Таким образом, предположительный флагманский чип NAVI21 получил 5120 потоковых процессоров и частоту от 500 до 2050 МГц, разогнанный вариант, вероятно XT, получил пиковую частоту 2200 МГц. Частота видеопамяти достигает 1089 МГц, эффективная частота в случае применения GDDR6 составит 17440 МГц. Как отмечает автор, возможна поддержка и HBM2 памяти, но сообщество и инсайдеры относятся к этому скептически, считая, что потребительские видеокарты не получат HBM2. Энергопотребление видеокарт находится на уровне 200 и 238 Вт для базовой и XT версии.

Видеокарты среднего и бюджетного сегмента получат 2560 и 2048 потоковых процессоров. Частота графического чипа NAVI22 будет достигать 2500 МГц, а энергопотребление 170 Вт. Ширина шины памяти для видеокарт на базе NAVI22 составит 192 бит, а для NAVI23 — 128 бит ( при соблюдении соотношения каналов памяти к блокам кэша 1:1 и применении GDDR6 )

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Так же в таблице можно увидеть графический чип NAVI31, который в основном имеет те же характеристики, что и NAVI21, но предположительно основан на архитектуре RDNA 3 (gfx11). У Cezanne такая же конфигурация графического процессора, что и у Renoir. VanGogh получил 8 RDNA 2 CU, а Rembrandt 12 блоков RDNA 2 (у него также есть поддержка VCN 3.1).