Частота видеочипа AMD Navi 21 может достигнуть 2.3 ГГц
Информация «по мотивам» macOS 11 beta гласила, что в семействе Navi 2X флагманским станет графический процессор Navi 21 с 80 исполнительными блоками и частотой, приближающейся к 2200 МГц. Известный энтузиаст kopite7kimi подтвердил, что и ему известно о намерениях AMD довести номинальную частоту Navi 21 до 2.3 ГГц.
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Участники обсуждения снова воспряли духом, принявшись оценивать уровень производительности такого графического решения. Не приходится сомневаться, что графические процессоры AMD с архитектурой RDNA 2 будут выпускаться по 7-нм технологии TSMC. Похоже, она оставляет им более высокий частотный потенциал, чем избранная NVIDIA 8-нм технология в исполнении Samsung. До уровня 2.4 ГГц графические процессоры NVIDIA семейства Ampere пока смогли разогнаться только с использованием жидкого азота.
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