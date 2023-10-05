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Пользователи Windows 11 жалуются, что ИИ-помощник Copilot заставляет их смотреть рекламу
Искусственный интеллект знает, чем занять пользователей.

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Хотя доля распространения Windows 11 оставляет желать лучшего, специалисты Microsoft прилагают массу усилий, чтобы заинтересовать в своём продукте как можно большее количество пользователей, внедряя новые возможности и улучшая старые: впрочем, свежие обновления не всегда идут на пользу, подчас принося досадные ошибки, как это случилось с AMD Adrenalin, а разного рода нововведения и вовсе могут заставить пользователей весьма негодовать.

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Источник изображения: Microsoft

Как информирует общественность ресурс TechSpot, появившийся в очередном крупном обновлении Windows 11 ИИ-помощник Copilot, который должен упростить жизнь пользователям, позволяя задавать ему животрепещущие вопросы и даже поручать некоторые задачи в ОС, преподнёс неприятный сюрприз: так, после расспросов ассистента о некоторых видах товаров или сервисов искусственный интеллект предлагает опробовать ещё одну «революционную» функцию, а именно просмотр рекламы на боковой панели ИИ-компаньона.

Источник изображения: Techspot

Естественно, не всем пользователям нравятся столь сомнительные методы рекламы, однако в настоящий момент деактивировать навязчивую функцию не имеется возможности: радикальный способ предполагает отключение непосредственно самого ИИ-помощника в редакторе групповой политики или реестре.

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Несомненно, Windows Copilot является перспективным развитием ассистентов в разных версиях ОС от Microsoft, однако в погоне за прибылью компании важно не потерять голову, соблюдая баланс между душевным спокойствием пользователя и повышением дохода.

#windows 11 #copilot
Источник: techspot.com
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