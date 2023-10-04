Один из энтузиастов предложил временное решение.

Специалисты Microsoft продолжают снабжать ОС Windows 11 новыми функциями и исправлять имеющиеся недочёты и ошибки, попутно добавляя очередные испытания для пользователей: как информирует общественность ресурс Tom's Hardware, свежее обновление популярной операционной системы весьма озадачило владельцев графических адаптеров AMD, любящих покопаться в настройках.

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Источник изображения: AMD

Исходя из сообщений участников форума AMD, свежее накопительное обновление Windows 11 с порядковым номером KB5030310, известное под кодовым именем Moment 4, становится причиной сброса пользовательских настроек в AMD Adrenalin к «заводским», причём происходит это после каждой перезагрузки системы.

Естественно, геймерам, не использующим возможности панели управления от AMD, переживать не стоит, а вот энтузиасты, уже настроившие каждую игру под свои предпочтения, после установки обновления Windows будут весьма раздосадованы.

К сожалению, официального решения данной проблемы пока нет, однако один из пользователей заподозрил, что в бедах повинен искусственный «разум» в лице Windows Copilot и рекомендует его отключить — совет энтузиаста на форуме AMD помечен как выход из ситуации.

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Остаётся надеяться, что специалисты Microsoft и AMD всё же заинтересуются данной проблемой, не заставляя своих клиентов решать проблему самостоятельно.