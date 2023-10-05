Большинство пользователей не спешит переходить на новую версию ОС.

Хотя первый выпуск Windows 11 увидел свет два года назад, новая версия операционной системы ощутимо уступает своей предшественнице как в разрезе народного признания, так и темпов внедрения, информирует общественность ресурс Tom's Hardware, опираясь на данные сайта Statcounter.

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Источник изображения: Microsoft

Согласно представленной статистике, на текущий момент Windows 10 установлена на 71.64 % десктопов, в то время как Windows 11 нашла отклик в сердцах лишь 23.61 %. Кроме того, спустя два года после своего выпуска в далёком 2015 году Windows 10 была более успешной на фоне показателей Windows 11, имея долю в 32.84 %.

Источник изображения: Statcounter

Источник отмечает, что сложившаяся ситуация вполне понятна: уже при запуске новая версия ОС была «в штыки» принята целым рядом пользователей, которые нашли её неудобной ввиду отсутствия некоторых возможностей, присущих Windows 10, а также возросших системных требований, что заставляло владельцев неподдерживаемых систем искать обходные пути.

Естественно, специалисты из Microsoft пытаются привлечь как можно больше пользователей в Windows 11, внедряя в новые версии ОС «продвинутые» функции, в том числе с задействованием возможностей искусственного интеллекта, что, согласно приведенным данным, всё же приносит свои плоды: так, в сентябре прошлого года на долю Windows 11 приходилось лишь 13.61 %.

Интересен тот факт, что за год количество пользователей Windows 10 в процентном соотношении осталось практически тем же, а прирост доли Windows 11 осуществлялся за счёт других версий ОС.

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При этом темпы внедрения остаются весьма низкими: судя по всему, пользователей вполне устраивает Windows 10, имеющая привычный интерфейс и необходимый набор возможностей, поэтому разработчикам придётся весьма постараться, чтобы доля Windows 11 оказалась больше.