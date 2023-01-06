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Идея написать этот материал появилась у меня достаточно спонтанно. Последнее время я несколько раз натыкался на статьи, в которых обсуждались разные нюансы, связанные с покупкой iPhone достаточно старых моделей. А так как у меня на полке лежала коробка с iPad второго поколения (также известен просто как iPad 2) в практически идеальном состоянии, я решил провести небольшой тест-драйв этого девайса 2011 года выпуска, чтобы понять, на что ещё способен “старичок” в современных условиях эксплуатации.

Для чего нужен планшет?

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Да, я понимаю, что планшеты сейчас пользуются относительно небольшим спросом и на то есть целый ряд объективных причин. За последние пять-семь лет значительно увеличилась диагональ и разрешение экрана среднестатистического смартфона, поэтому для многих пользователей пропала необходимость в планшете как таковом. И, тем не менее, даже сейчас у планшетов остаются некоторые преимущества перед смартфонами и ноутбуками: физические размеры их экрана гораздо больше, чем у любого смартфона, при том, что планшеты значительно компактней и легче даже самых компактных ноутбуков, проще в использовании, имеют весьма продолжительное время автономной работы, не шумят и практически не греются. В итоге, наиболее вероятными сценариями использования планшета у нас остаются комфортное воспроизведение мультимедиа контента и работа с мобильными приложениями на относительно большом экране. А так как использование подобного девайса чаще всего носит сугубо эпизодический характер (посмотреть фильмы в поездке и т.п.), то тратить значительную сумму денег на его приобретение готовы далеко не все. И тут есть два варианта: либо смотреть какие-нибудь бюджетные Digma (на которые чаще всего сразу уже не хочется даже смотреть), либо обратить внимание на предложения со вторичного рынка, выбирая из некогда весьма продвинутой б/у техники от известных брендов. Если говорить про второй вариант, то логично обратить внимание на ранние модели iPad, которые выглядят неплохо даже сейчас, мало чем отличаясь внешне от актуальных моделей, а также позволяют познакомиться с техникой от Apple, если Вы с ней ранее не работали. Но так ли хорош этот выбор на самом деле? Давайте разбираться на примере iPad 2 в самой минимальной комплектации, найти который можно примерно за 2000-3000 рублей на “Авито”, если постараться сразу отметать варианты с разбитыми стёклами, убитыми разъёмами и блокировкой.

Первые впечатления

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Итак, у нас в руках весьма приятный планшет с алюминиевым корпусом и покрытым стеклом экраном диагональю 9,7” с разрешением 1024х768, выполненным по технологии IPS. Даже не смотря на прошедшие 12 лет с момента выпуска, iPad второго поколения всё ещё не ощущается сильно старым устройством. Да, тут широкие рамки вокруг дисплея, да, сам дисплей с относительно невысоким разрешением, а характеристики по “железной” части очень и очень скромные по меркам даже самых бюджетных современных планшетов. Двухъядерный процессор Apple A5 с частотой 1 ГГц и всего 512 Мб оперативной памяти LPDDR2. Так как у нас iPad 2 в самой минимальной комплектации (модель A1395), то объём встроенного накопителя составляет 16 Гб, из которых нам будут доступны около 13 Гб, при том, что использование карт памяти в iPad не предусмотрено. Для выхода в Интернет тут есть только Wi-Fi. В более продвинутые версии iPad 2 устанавливали накопители на 32 Гб или 64 Гб, также опционально мог присутствовать модуль для работы в сетях 3G, что всё равно уже сильно устарело. Зато даже в самой бюджетной комплектации мы имеем традиционно высокое для Apple качество изготовления и лаконичный дизайн, ставший классикой. Да и операционная система, обновленная до максимально возможной для iPad 2 версии iOS 9.3.5, вышедшей в 2016 году, смотрится до сих пор свежо. Скажу даже так - неискушенный взгляд не найдет и пары отличий от самых последних сборок iOS. Тут используется красивый эффект размытия, который в “чистые” оригинальные дистрибутивы Android добавили совсем недавно (не считая разных фирменных сборок типа EMUI от Huawei, где данный визуальный эффект есть уже достаточно давно).

Надпись сбоку коробки с планшетом не уточняет, что перед нами именно вторая модель iPad

Apple iPad 2 с последней доступной версией iOS 9.3.5 Оригинальный кабель с широким коннектором и зарядное устройство на 10 Вт (5,1 В при 2,1 А)

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Красота красотой, но быстродействие системы снова напоминает нам о возрасте девайса и его маломощной начинке. Впрочем, из дня сегодняшнего мне уже сложно сказать, как он работал раньше. Может быть, первоначально установленная в нём iOS 4 потребляла меньше ресурсов и работала шустрее, а может дело и в субъективном восприятии - в те времена ОС всех мобильных устройств работали достаточно неспешно и любили слегка притормаживать при каждом действии пользователя. Да и в случае со старыми планшетами на Android при прочих примерно равных характеристиках “железа” с быстродействием операционной системы всё выглядит заметно печальнее, чем в случае с продуктами Apple, благо у последних дела обстоят лучше с оптимизацией программного обеспечения под конкретную аппаратную часть.

Функционал

В составе iOS 9.3.5, установленной на нашем iPad 2, не так много приложений, среди которых встроенный браузер Safari, почтовый клиент, служба обмена сообщениями, приложения для воспроизведения музыки и видео, просмотра фото, карты с поддержкой GPS, часы с мировым временем, будильниками и секундомерами, календарь, блокнот, планировщик задач, приложение камеры, а также сервисы покупки музыки, фильмов, книг и магазин приложений App Store.

Приложения на главном экране

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Оставшиеся приложения на второй вкладке

Перелистывание открытых приложений

Горизонтальная ориентация главного экрана

Перелистывание приложений в горизонтальной ориентации

Базовый функционал операционки позволит нам выходить в Интернет через браузер Safari, слушать музыку и смотреть фильмы, которые можно загрузить с ПК через фирменное ПО iTunes, делать и просматривать фото и видео (здесь есть основная и фронтальная камеры, но обе - ужасного качества), пользоваться картами с навигацией, которые, правда, очень долго подгружаются, да и требуют подключения по Wi-Fi в нашем случае.

Лаконичный интерфейс встроенного музыкального плеера



Приложение с мировым временем использует очень информативную графику

Данный сайт открыт в браузере Safari в вертикальной ориентации планшета

То же, но в горизонтальной ориентации

Стоит отметить то, что загрузить мультимедиа контент на планшет, как и выгрузить с него сделанные фотографии, будет достаточно нетривиальной задачкой для тех, кто до этого не сталкивался с девайсами на iOS и не знаком с iTunes. Тут не получится просто подключить планшет к компьютеру и перетаскивать файлы из папки в папку или производить привычные манипуляции вида “копировать-вставить”. Весь обмен данными происходит посредством фирменного ПО iTunes и встроенного в Windows 10 приложения “Фотографии”, через функции синхронизации и операции импорта-экспорта. Необходимость дополнительно изучить все эти вещи может стать лишней трудностью в работе с iPad 2 для неподготовленного пользователя, привыкшего к базовым принципам работы в Windows и Android. Лично меня всё это просто бесит, когда чтобы просто скинуть файл с ПК на планшет приходится делать кучу каких-то лишних телодвижений, да ещё и гуглить, как это сделать. С другой стороны - это просто другой подход к работе с данными, в котором есть и определённые удобства, если принять эту логику и привыкнуть к ней. А опыт многочисленных “яблочников” доказывает, что это возможно и их это даже не напрягает.

iPad успешно подключился к iTunes, заодно можно проверить наличие доступных обновлений iOS

Синхронизация музыки с вновь созданной директорией Музыка/iTunes на ПК с Windows 10

Закидывание на планшет файлов электронных книг через iTunes происходит непосредственно в директорию заранее установленного приложения для их открытия, что после Android странно и непривычно

Аналогично с видео, которое будем открывать через стороннее приложение VLC

В любом случае, уже радует, что наш достаточно старый планшет без проблем подружился с ПК, работающим под Windows 10 и iTunes самой последней версии 12.12.7.1. Кстати, через iTunes можно обновить операционную систему до последней доступной версии и даже попытаться буквально в два клика перепрошить “окирпичившийся” девайс. Я однажды так восстановил iPod, не подающий признаков жизни. Кстати, для подключения к ПК тут используется оригинальный кабель Apple с широким разъёмом старого типа. При покупке б/у планшета кабель этот, скорее всего, будет давно пришедшим в негодность, но найти ему замену от стороннего производителя не составит труда.

Встроенный аккумулятор iPad 2 ёмкостью около 7000 мАч до сих пор отлично держит заряд, благодаря чему при просмотре фильма длительностью ровно два часа в разрешении 720p при средней яркости экрана и в проводных наушниках аккумулятор разрядился со 100% до 90%. Итого имеем возможность просмотреть в длительной поездке примерно десять фильмов без подзарядки при весе девайса всего 600 грамм и толщине около 9 мм! Очень неплохой вариант, если сравнивать с ноутбуками. Разрешение экрана небольшое - 1024х768, но при диагонали около десяти дюймов это не очень критично. Плотность размещения пикселей на квадратный дюйм составляет 132 ppi. Правда, под широкоформатный кадр сам дисплей не особо приспособлен: его собственное соотношение сторон составляет 4:3. Можно отметить традиционно хорошую для продуктов Apple цветопередачу и относительно неплохой встроенный звук. Кстати, насчёт звука - по Bluetooth 2.1 без проблем удалось подключить беспроводные наушники Honor Magic Earbuds. Само собой, тут есть и 3,5 мм разъём. Стоит отметить наличие в планшете датчиков освещённости и поворота, что улучшает удобство пользования им.

Установка приложений

Для того, чтобы полностью раскрыть потенциал планшета как мультимедиа-плеера придётся прибегать к установке сторонних приложений через App Store. И вот тут нас уже ждут серьезные проблемы. Актуальные версии многих приложений в официальном магазине уже не поддерживают установку на данную модель iPad 2 и не совместимы с установленной в нём версией iOS 9.3.5. Так, мне не удалось установить аудиоплеер AIMP, но зато видеоплеер VLC установился без проблем. Впрочем, дальнейший опыт установки приложений дал понять, что случай с VLC - лишь редкий удачный пример, в основном же попытки заканчивались практически всегда неудачей. Года четыре назад такой проблемы ещё не возникало и на тот момент большинство приложений, кроме банковских, ставились на устаревшее устройство без проблем.

И тут всплывает ещё одна фирменная “фишка” устройств от Apple на iOS: принципиальная невозможность без дополнительных танцев с бубном в виде “джейлбрейка” (взлома ОС устройства) самостоятельно установить устаревшую, но работоспособную версию приложения, скачанную из сторонних источников. В случае с девайсами на Android с этим всё несколько проще. Естественно, на свой страх и риск.

Популярные социальные сети и мессенджеры, сервисы от Google и “Яндекс”, карты с навигацией и альтернативные браузеры... мне не удалось установить ни одно из соответствующих приложений, все они ссылались на несовместимость с данным iPad. В любом случае, во “ВКонтакте” или на почту mail.ru можно зайти и через встроенный в ОС браузер Safari, который всё ещё работает без видимых проблем. То же самое касается и просмотра видеоконтента с YouTube.

Ещё меня интересовали различные программы-ридеры, в том числе, позволяющие открывать файлы PDF и различные форматы типа CBR, в которых идут комиксы. Да, смотреть комиксы на данном планшете - весьма приятное занятие благодаря яркому экрану с хорошей цветопередачей. Тут дела обстояли чуть лучше, но тоже не обошлось без проблем. Так, не удалось установить популярный Adobe Acrobat Reader, но вместо него удалось подобрать альтернативу в виде eBOOX, также умеющую открывать PDF. Правда, до этого пришлось перебрать достаточно много PDF-читалок, большинство из которых также не подошли. Для работы с “комиксными” форматами удалось найти приложение ComicFlow.

Комикс "Регулятор", открытый в приложении ComicFlow

Книга "Игрожур" в PDF, открытая в приложении eBOOX

Оставшиеся в App Store приложения банков, не попавших под санкции, выдают сообщения о несовместимости с данным iPad. Туда же - и все “Госуслуги”, налоги, штрафы и так далее. Так что, для данных целей наш iPad второго поколения не подходит от слова “совсем”. Само собой, пробовать ставить что-то из этого, даже сделав “джейлбрейк” устройства и скачав дистрибутивы из сторонних источников, я бы не стал, хотя бы руководствуясь здравым смыслом и соображениями безопасности. В лучшем случае, приложение просто работать не будет. Впрочем, это же касается и клиентов социальных сетей.

Попытка установить не особо требовательные мультиплеерные шутеры Modern Strike Online, World War Heroes и Infinity Ops, в которые я иногда поигрываю на смартфоне, также потерпела фиаско.

Выводы

Как видим, одна из наиболее ранних версий известного планшета от Apple, не смотря на презентабельный вид, сейчас представляет собой девайс с очень скудным функционалом, практически ограниченным возможностями встроенных в операционную систему средств. Что обидно - функционал значительно урезан даже по сравнению с тем, каким он был раньше, потому что актуальные версии приложений из App Store уже просто не получится установить. Наш iPad 2 всё ещё может справляться с просмотром Интернета и самым базовым функционалом медиаплеера, но использовать его как полноценный планшетный компьютер уже не получается.

Естественно, по мере того, насколько более новым будет наш “слегка б/ушный” iPad, настолько лучше будут обстоять дела с производительностью и разрешением экрана, а также будут поддерживаться более новые версии iOS. Уже у следующей по счету третьей модели iPad разрешение увеличено ровно вдвое при той же диагонали, что весьма неплохо. Если планируете записывать на планшет фильмы с целью взять в поездку, то не стоит экономить на объёме встроенного накопителя, который у старых моделей начинается от 16-32 Гб, так как установить карту памяти нет возможности. Информацию о том, обновление до какой наиболее новой версии iOS поддерживает iPad конкретной модели легко можно найти на той-же Википедии. Если это всё равно будет достаточно старая версия ОС, то Вы рискуете приобрести достаточно прикольный, но практически бесполезный девайс, который будет просто не поддерживать установку многих популярных приложений из App Store, что сведёт к минимуму функционал планшета как портативного компьютера. Или это может произойти в ближайшие пару лет.