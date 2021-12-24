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Обзор и тест сверхбыстрого WD_BLACK SN850 NVMe SSD на 2 Тб

Я протестировал WD_BLACK SN850 - один из самых быстрых накопителей SSD NVMe, доступных на рынке, в разных режимах работы и готов поделиться результатами. В данном материале я покажу, насколько он хорош при работе по PCIe 3 и полностью раскрою его потенциал, подключив к PCIe 4. Пристегнуть ремни!
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Сегодня ко мне в руки попал очень интересный SSD NVMe накопитель WD_BLACK SN850 NVMe SSD объёмом 2 Тб. Из интересных особенностей этой модели, выполненной в стандартном форм-факторе аналогичных устройств для монтажа в разъём M.2, стоит отметить поистине огромную скорость работы – производитель заявляет до 7000 Мб/с на последовательное чтение данных и до 5100 Мб/с на последовательную запись. Однако, такие параметры становятся достижимы при подключении данного накопителя через порт, поддерживающий режим работы PCIe 4 x4. Но в рамах нашего сегодняшнего обзора, я представлю результаты тестов SSD как при подключении по данному интерфейсу, так и по более распространённому PCIe 3.

Упаковка и комплектация

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Накопитель упакован в скромного вида небольшую коробочку из достаточно тонкого картона. Коробку не мешало бы сделать несколько более прочной, так как сам девайс достаточно хрупкий, а стоит весьма недёшево. В нашем случае коробка уже имела вмятину с одного из углов, видимо, полученную ещё на этапе транспортировки и не очень аккуратного хранения на складе. Однако, внутри неё девайс упакован в пластиковый блистер, а с ним – небольшой буклет с общими положениями. На этом, собственно, всё. Могли бы хотя бы лишний винтик под M.2 положить. А лучше – два. А то они часто теряются, а найти их в розничной продаже оказывается не так то и просто. Я как раз обнаружил, что у меня на всю материнку он один такой, а порта – два. Зато было принято решение сразу тестировать SSD по-боевому: с установкой на накопитель Windows 10 и необходимых утилит, а не подключая как дополнительный. Хотя, лишний винт я всё же по случаю прикупил. В общем, упаковка и комплектация, к сожалению, на твердую «троечку» - за что, за что, но за это похвалить данный продукт не получится.

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Внешний вид и варианты исполнения

Накопитель имеет весьма стандартный для SSD NVMe форм-фактор M.2 2280, что обусловлено его физическими размерами и подключением к разъёму M.2. Кстати, перед покупкой не лишним будет проверить, какие типоразмеры SSD NVMe накопителей поддерживаются для установки на Вашей модели матплаты. Так, на всякий случай. Но особенно актуально это будет для владельцев ноутбуков. Чипы памяти и прочие элементы обвязки расположены на одной из его сторон, а другая - гладкий текстолит. Поверх чипов наклеен стикер с информацией, на выступающей за её пределы поверхности одного из чипов памяти можно разглядеть маркировку SanDisk 20-81-10034-B1 и то, что он произведен в Тайване.

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Но, помимо того, что данный SSD представлен в нескольких объёмах на 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб, есть также и варианты с предустановленным радиатором, у которых ещё есть такая дополнительная плюшка, как RGB подсветка, настраиваемая через фирменное ПО. Да и в целом, данный SSD с фирменным радиатором смотрится просто круто, в то время как обычная комплектация отличается от аналогичных решений разве что чёрным цветом текстолита. Варианты накопителя, оснащённые радиатором, помимо прочего, производитель рекомендует устанавливать в игровую консоль Sony PlayStation 5, но перед этим надо обновить её прошивку до версии 21.02-04.00.00 (или более новой, актуальной на момент прочтения Вами этих строк). Для ноутбуков, наоборот, нужно приобретать «голую» версию без радиатора, так как, в противном случае, SSD может просто не поместиться внутри корпуса. Физические размеры самой платы накопителя составляют 80x22x2,4 мм, версия с радиатором ощутимо толще и чуть шире, её размеры будут равны 80x23,4x8,8 мм. Для настольных компьютеров, естественно, пользователь сам волен отдавать предпочтение варианту как с радиатором, так и без него.

Заявленные характеристики

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Зато накопитель обещает прямо-таки невиданную скорость работы: сами по себе SSD NVMe выигрывают при прочих равных условиях по скорости передачи данных у классических SSD в форм-факторе 2,5” диска с интерфейсом SATA за счёт подключения по более быстрой шине PCIe. А тут – ещё и поддержка новейшей PCIe Gen4 x4! Впрочем, накопитель обратно совместим и с ранними версиями интерфейса PCIe, просто их пропускная способность станет для него «бутылочным горлышком», не давая особо разогнаться и притормаживая процесс записи и считывания данных. В идеале, то есть, при подключении по PCIe 4, производитель заявляет теоретически возможные скорости последовательного чтения до 7000 Мб/с и последовательной записи - до 5100 Мб/с, 1 000 000 операций ввода-вывода в секунду (IOPS). Тут стоит отметить то, что у моделей разного объёма заявленные производителем характеристики по максимальной скорости последовательной записи несколько отличаются: если у рассматриваемой нами двухтерабайтной модели WD_BLACK SN850 NVMe SSD, носящей индекс WDS200T1X0E, это  5100 Мб/с, то модель на 1 Тб даже несколько быстрее – до 5300 Мб/с, но вот версия на полтерабайта значительно от них обоих отстаёт – там всего 4100 Мб/с. Заявленная скорость последовательного чтения у всех одинаковая – до 7000 Мб/с.  Отличается и официально заявленный ресурс перезаписи, зависящий от объёма: для 500 Гб это всего 300 Тб перезаписываемых данных, для объёма 1 Тб уже в два раза больше - 600 Тб, а наша модель на 2 Тб имеет кратно больший ресурс в целых 1200 Тб.

Естественно, это характеристики, которые можно назвать справочными и опровергнуть или подтвердить их можно только если специально и целенаправленно «убивать» накопитель бесконечными циклами записи-перезаписи при помощи специального софта. Естественно, ни времени, ни желания заниматься этим в здравом уме у меня не нашлось, поэтому, поверю результатам теоретических расчетов и внутренних тестов компании WD.

Поддержка программного обеспечения

Накопитель WD_BLACK SN850 поддерживает фирменное программное обеспечение WD_BLACK Dashboard, доступное для Windows. Утилита позволяет отслеживать общее состояние накопителя, контролировать его работу, активировать игровой режим с повышенной скоростью работы.

Официально заявлена поддержка работы данного накопителя с операционными системами Windows 8.1 и 10. Проверять его фактическую работоспособность в качестве системного диска на той же Windows 7 и более ранних, мне, если честно, было несколько лень. К тому же, продукт явно предназначен для наиболее прогрессивной части играющей аудитории и установки на новейший материнские платы с PCIe 4 на борту, а на таких ПК обычно и устаревшие версии Windows используются крайне редко. Тем более, с выходом новенькой Windows 11, уже порядком видавшая виды Windows 10 рискует стать очередной «народной Виндой», переняв это переходящее знамя у Windows 7.

Результаты тестов

Тестирование проводилось по стандартной методике в наиболее популярных тестовых утилитах Crystal Disk Mark и AS SSD. При этом, накопитель был подключен к двум разным сборкам ПК, в одной из которых работал через новейшую PCIe 4 x4, а в другом – через пока ещё значительно более распространенный интерфейс PCIe 3 x4. На накопитель была установлена самая актуальная версия Windows 10 и набор тестовых утилит. И ещё раз напомню – в тесте участвовала версия WD_BLACK SN850 объёмом 2 Тб, в то время, как версии на 500 Гб и 1 Тб могут иметь несколько иные характеристики.

Тестирование в режиме PCIe 4 x4

Конфигурация: AMD Ryzen 7 5800X, 32 Гб оперативной памяти DDR4 (двумя планками по 16 Гб), материнская плата ASUS Strix X570-E Gaming.

Как видим, в наиболее популярном Crystal Disk Mark накопитель стабильно выдавал максимальные характеристики, близкие к заявленным, а в некоторых сценариях даже существенно превзошёл их! Так, при операциях с небольшими файлами, его удалось разогнать до более чем 9200 Мб/с! При больших объёмах эти значения стали всё же ближе к заявленным 7000 Мб/с и даже 6500 Мб/с по мере роста объёма тестового файла. На запись же мы стабильно имели чуть выше 5000-5200 Мб/с.

В AS SSD ситуация была чуть более скучная – почему то на последовательное чтение не удалось достигнуть даже 6000 Мб/с, но вот на последовательную запись также стабильно получалось достигать 5000-5200 Мб/с.

В качестве некоторой альтернативы, запустил тест ATTO Disk Benchmark, результаты тестов в нём приведены ниже на скриншотах:

 

Напоследок, я решил также прогнать модный нынче 3DMark Storage Benchmark v1.0, где накопитель получил 377 баллов.

Во время тестирования накопитель разогрелся до 40 градусов Цельсия, при том, что в качестве максимальной рабочей температуры производителем заявлены 70 градусов Цельсия.

Тестирование в режиме PCIe 3 x4

Конфигурация: Intel Core i5-9600 KF, 16 Гб оперативной памяти DDR4 (двумя планками по 8 Гб), материнская плата ASUS PRIME Z390-P.

Как видим, пропускная способность PCIe 3 сыграла свой роль, а накопитель показал в Crystal Disk Mark максимальную скорость последовательного чтения чуть более 3500 Мб/с и записи – чуть более 3300 Мб/с, при том, не зависимо от объёма тестового файла.

В AS SSD получилось стабильно чуть более 3000 Мб/с и около 2800 Мб/с соответственно. 

На этом сокращённую программу тестов по PCIe 3 решил закончить, отметив лишь то, что накопитель также разогрелся примерно до 40 градусов Цельсия.

Ну, что тут можно ещё сказать… да, безусловно, WD_BLACK SN850 NVMe SSD показал очень и очень впечатляющие результаты, и, даже будучи подключенным по PCIe 3, он превзошёл по скорости линейного чтения и записи многие весьма шустрые накопители, созданные для работы по PCIe 3. Для сравнения – результаты тестирования WD_BLACK SN850 NVMe SSD и моего Seagate FireCuda 510 SSD NVMe на 1 Тб в том же бенчмарке AS SSD при прочих равных на той же конфигурации оборудования при подключении по PCIe 3:

 Результаты теста Seagate FireCuda 510 SSD NVMe на 1 Тб (для сравнения)

Да, я даже замерил время, которое понадобилось на установку Windows 10, которую я, к слову, осуществлял при подключении по PCIe 3: 8 минут 30 секунд. А на старт системы – всего 20 секунд! И это – отсчитывая не от BIOS, а от момента нажатия на кнопку включения на системном блоке. А если считать от начала непосредственно загрузки операционной системы, то выйдет всего несколько секунд! И ещё раз напомню, что это при подключении по PCIe 3, чего уж там говорить про скорость работы данного накопителя через PCIe 4, где всё происходит в той или иной степени ещё более быстро.

Итоги

WD_BLACK SN850 NVMe SSD – это продукт, естественно, не для всех. А для определённой прослойки геймеров, оверклокеров и прочих техногиков. Во многом, из-за его достаточно высокой цены, которую озвучу чуть позже. Майнеры не упомянуты будут к ночи, благо пропал их былой энтузиазм к добыче криптовалюты Chia и скупке ёмких и быстрых накопителей в промышленных количествах для этих целей. Чтобы ощутить прирост по скорости работы этого накопителя по сравнению с другими SSD NVMe накопителями, даже не обязательно быть владельцем ПК с материнкой, поддерживающей новейшую спецификацию PCIe 4. На PCIe 3 WD_BLACK SN850 тоже оставит позади многих конкурентов, но вот полностью свой потенциал раскрыть не сможет. Опять же, против такого сценария использования выступает такой фактор, как его цена. Да, она не маленькая. Очень не маленькая. Поэтому я бы трижды подумал, прежде чем покупать подобное решение с расчётом «на вырост» под будущие апгрейды ПК в перспективе ближайших 2-3 лет. Но это справедливо, если говорить о самой топовой версии на 2 Тб, которая как раз и была у нас сегодня на тесте. Её цена составляет около 38 000 рублей (приводя сейчас цены, я ориентируюсь на базовые версии SSD без радиаторов). Но вот версия на 1 Тб обойдётся уже ощутимо дешевле – примерно 17 500 рублей, при том, что производитель заявляет у неё чуть большую максимальную скорость записи. Уже можно присмотреться: лично мне вполне хватает терабайта для системы и установки десятка игр, в которые я регулярно играю, а мой Seagate FireCuda 510 SSD NVMe на тот же один терабайт стоит сейчас немногим дешевле при заметно более скромных характеристиках, даже в сравнении при работе по PCIe 3. А вот целесообразность приобретения версии на 500 Гб я оставлю под некоторым вопросом: она обойдется в 10 000 рублей, а заявленная скорость записи ощутимо ниже, чем у одно- и двухтерабайтных NVMe SSD данной модели. Впрочем, это – уже совсем другая история.

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