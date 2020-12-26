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Относительно молодой и весьма перспективный, но не очень известный в нашей стране бренд электроники Vsmart этой осенью начал обновление своей линейки смартфонов, до этого состоящей только из четырех моделей, представленных в России ровно год назад, когда компания из Вьетнама только пришла на наш рынок. Сегодня я расскажу об одной из новинок, которая попала мне в руки буквально за день до официального старта продаж в России - речь пойдет о доступном смартфоне Vsmart Joy 4.

Упаковка и комплектация

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Первым делом обратим внимание на то, что идёт в комплекте со смартфоном. В коробку, выполненную в жизнерадостном розовом цвете, положили, кроме самого смартфона Vsmart Joy 4, зарядное устройство мощностью 18 Ватт, кабель USB-C, наушники, а в отдельной небольшой коробочке, плотно вставленной в крышку, находятся специальный инструмент для извлечения лотка SIM-карт и качественный силиконовый чехол, который плотно сидит на смартфоне. Последнее будет как нельзя кстати, так как на смартфоны не очень известных брендов найти чехол в розничной продаже бывает проблематично, а использовать девайс без защитного "бампера" - весьма рискованно.

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Подводя промежуточный итог по комплекту поставки Vsmart Joy 4, скажу сразу, что он тут хороший, а на все аксессуары, включая кабель USB-C, нанесены логотипы бренда Vsmart, что солидно выглядит и просто приятно.

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Комплектные наушники, правда, весьма и весьма средненькие по звучанию, не смотря на то, что конструктивно это "затычки" с несколькими сменными накладками под разный размер ушей. Однако, звук слишком завален в сторону низких частот, при прослушивании многих треков, где доминируют средние частоты, возникает эффект "звучания из бочки". С другой стороны, треки с обилием низких частот звучат лучше, чем на самых простых комплектных наушниках других смартфонов, на которых басы отсутствуют как класс. Просто всё познается в сравнении, а сравнивать есть с чем: у прошлогоднего флагмана Vsmart Live были наушники с шикарным звучанием. Да, эти наушники звёзд с неба не хватают в плане прослушивания музыкальных композиций, но они вполне могут пригодиться на роль проводной гарнитуры и для бесшумного просмотра видеоконтента в общественных местах. Про зарядное устройство я ещё скажу пару слов чуть позже, а теперь давайте посмотрим на сам смартфон.

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Эргономика и дизайн

Vsmart Joy 4 использует одно из стандартных дизайнерских решений, наиболее популярных сейчас среди разных производителей смартфонов в среднем ценовом сегменте, при том, что изначально оно было характерно для флагманских и околофлагманских моделей. Дисплей скруглён по углам, чтобы максимально использовать площадь передней поверхности смартфона, селфи-камера размещена непосредственно на дисплее в виде небольшого глазка, основной блок камер объединён в чёрный прямоугольник, слегка выдающийся над поверхностью задней панели. Боковая рамка не скользит в руках, по бокам она скруглена, а сверху и снизу её поверхность сделана плоской. Смартфон достаточно толстый - более 9 мм, благодаря чему уверенно лежит в руке. Задняя панель имеет интересную текстуру: она матовая, но слегка переливается разными цветами радуги. В середине задней панели размещен датчик отпечатка пальца. Не смотря на то, что многие считают подобную реализацию архаичной, это - один из наиболее удобных и надёжных вариантов. Отдельно стоит отметить и то, что по дизайну и цветовым решениям Vsmart Joy 4 весьма похож на новый флагман Vsmart Live 4 (ещё официально не представленный на российском рынке), что позволяет рассматривать его как этакую "lite-версию" более производительного, обладающего более совершенной системой камер, но и более дорогого Live 4.

Vsmart Joy 4 представлен в трёх цветах: "белый перламутр", "бирюзовый" и "чёрный оникс". Последний как раз таки и попал ко мне на тест: на деле он тёмно-синий, а не чёрный, что смотрится даже лучше и интересней.

Дисплей

Дисплей диагональю 6,53" с соотношением сторон 20:9 имеет высокое разрешение 2340x1080. Углы экрана скруглены, чтобы он максимально вписывался в габариты корпуса смартфона, в левом верхнем углу дисплея разместился глазок интегрированной в него селфи-камеры. Матрица выполнена по технологии IPS (LTPS), что весьма не плохо само по себе, так как технология IPS лишена ряда существенных недостатков, характерных для модных нынче OLED-дисплеев, таких, как проблема выгорания и неприятный эффект в силу появляющегося мерцания при снижении яркости за счет использования технологии ШИМ.

Операционная система

Vsmart Joy 4 работает на VOS 3.0 - кастомной сборке Android 10 собственной разработки вьетнамской компании. Напомню, что представленные в прошлом году в России смартфоны Vsmart "из коробки" работали на чистом гугловском дистрибутиве Android 9 с необходимым минимумом изменений. Были некие опасения насчет того, что будет представлять собой вьетнамская версия "Андроида" и какова будет её локализация на русский язык, но бояться не стоит. В VOS не так много изменений относительно чистого дистрибутива, и, по большей части, они касаются улучшения эргономики и расширения возможностей настройки системы под себя. Основные отличия, показавшиеся мне наиболее значимыми как пользователю - это наличие возможности выбирать между управлением жестами или при помощи привычных экранных значков, настройка внешнего вида иконок, возможность выбора между использованием скрываемого меню приложений, или размещением всех ярлыков сразу на рабочем столе, как это реализовано в большинстве ОС на базе "Андроид", включая EMUI, MIUI и Color OS. Кстати, по субъективным ощущениям, VOS наиболее похожа на последнюю, которая используется в смартфонах OPPO.

Имеется и специальный упрощенный режим, в котором система становится понятной и простой, более дружелюбной для не опытных пользователей.

Камеры

Vsmart Joy 4 смартфон хоть и бюджетный, но не из числа самых дешевых, а на камере производитель делает особый акцент, как в пресс-релизах, так и в дизайне самого устройства. Фронталка на 13 Мп имеет различные режимы улучшения конечного результата за счет использования программных алгоритмов ИИ. Основная камера состоит из четырех модулей, визуально объединенных в один блок со вспышкой. Основной модуль с матрицей на 16 Мп и апертурой F1.8, ультра-широкоформатный на 8 Мп и еще пара на 2 Мп, один из которых служит для макросъёмки небольших объектов с близкого расстояния, а другой носит чисто вспомогательную функцию, позволяя лучше определять глубину сцены для более точной фокусировки основного модуля.

Качество снимков в автоматическом режиме весьма неплохое, особенно со включенным HDR - но это уже больше относится к художественной фотографии, поэтому "на вкус и цвет". Насчет широкоугольника хочется отметить то, что на снимках по углам нет сильно замыленных и искаженных областей, чем грешат многие широкоугольные камеры смартфонов, и это уже радует. В целом, качество съёмки на него оставляет желать лучшего, но сложно хотеть чего-то лучшего от сенсора на 8 Мп. Переключение на широкоугольный объектив происходит при нажатии на пиктограмму в виде скопления из трех ёлочек в режиме фотографии в автоматическом режиме, а при нажатии на одиноко стоящее дерево происходит переключение обратно на основной 16-мегапиксельный модуль.

Эффект HDR

Основной модуль 16 Мп

Широкоугольный модуль 8 Мп

Основной модуль 16 Мп - здание не влезает в кадр

Широкоугольный модуль 8 Мп - здание помещается в кадре

Основной модуль 16 Мп

Широкоугольный модуль 8 Мп

Широкоугольный модуль 8 Мп

Основной модуль 16 Мп

Цифровой зум 8x, дома вдали сняты с той же точки

В сумерках и ночью камера снимает не очень, однако некоторые мелкие детали на снимке получаются четкими и детализированными, возможно, это заслуга не оптики, а алгоритмов искусственного интеллекта. При портретной съёмке и съёмке на переднюю камеру удается получить весьма неплохо размытый задний план, степень размытия которого можно варьировать в ручную. При этом, алгоритм достаточно аккуратно отделяет контуры лица, элементы одежды и волосы от размытого фона. Помимо этого, доступны такие функции, как съёмка видео в разрешении вплоть до UHD 4K (в том числе и на фронталку), режимы замедленной и ускоренной видеосъёмки. В ручном режиме доступны настройки фокусировки, баланса белого, светочувствительности (от ISO 100 до ISO 3200) и выдержки (от 1/6400с до 1/4с).

Процессор, память и другая аппаратная начинка

В смартфоне используется восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 (компания Qualcomm является основным технологическим партнёром бренда Vsmart), оперативной памяти может быть установлено 3 Гб или 4 Гб опционально. От этого будет зависеть цена: модель с 3 Гб оперативки обойдется около 12 000 рублей в рознице, а с 4 Гб - немного дороже, около 13 000 рублей. Через штатное системное меню узнать объём оперативки не возможно, но зато это отображено крупным шрифтом на наклейке на коробке со смартфоном. Встроенный накопитель имеет объём 64 ГБ. Что особенно приятно, можно установить дополнительную карту памяти microSD объёмом до 256 ГБ включительно, при том, для неё предусмотрен свой отдельный слот, а не гибридный вместо второй SIM, как сейчас часто делают производители смартфонов.

Важный и очень принципиальный момент! У Vsmart Joy 4 есть модуль NFC! С данной технологией у смартфонов бренда Vsmart какие-то сложные и неоднозначные отношения: до последнего времени даже в их флагманах не было NFC, но сейчас он появляется даже в бюджетниках.

Из прочего имеется двухдиапазонный модуль Wi-Fi, работающий на частоте 5 ГГц, что позволяет быстро и стабильно вести обмен данными в разных условиях, модуль беспроводной связи Bluetooth соответствует стандарту Bluetooth 5.0, что гарантирует, опять же, и быстрый обмен данными, и отсутствие проблем при подключении современных носимых устройств, таких как смарт-часы, фитнес-браслеты, беспроводные наушники и так далее. Кстати, за воспроизведение звука отвечает кодек Qualcomm aptX HD Audio, улучшающий качество звука при прослушивании музыки в беспроводных наушниках.

Аккумулятор и время автономной работы

В смартфоне установлен встроенный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0 от Qualcomm при мощности 18 Ватт. Комплектный адаптер поддерживает режимы работы при параметрах 5В/3А, 9В/2А и 12В/1,5А. Для зарядки и передачи данных в смартфоне используется современный разъём USB Type-C, что весьма удобно. Смартфон легко держится целый день при активном серфинге Интернета. Производитель на основе собственных тестов гарантирует более 20 часов непрерывной работы в режиме просмотра видео с YouTube и 45 часов разговоров по телефону. У меня к концу дня активного использования оставалась примерно треть заряда батареи.

Тесты производительности

Тестировал, по традиции, в GeekBench и AnTuTu (дистрибутив последней убрали из официального магазина Google Play, но он есть на официальном сайте программы).

GeekBench 5.2.5 выдал 314 баллов на одно процессорное ядро и 1295 в многоядерном режиме, в режиме OpenCL смартфон набрал 376 баллов, Vulkan - 466.

Результаты тестирования Vsmart Joy 4 с 3 Гб оперативной памяти в AnTuTu следующие: общая сумма 175 397 баллов, из них 72 131 - CPU, 25 355 - GPU, 42 840 - ПЗУ и 35 071 - UX. Более подробно вы можете ознакомиться с результатами на скриншотах внизу.

Напоминаю и подчеркиваю, что у меня на руках оказалась версия смартфона с 3 Гб оперативной памяти, в то время, как есть версия с 4 Гб. Соответственно, она могла бы показать ещё лучшие результаты. Но и эти цифры тоже весьма не плохи для смартфона данной категории.

Реальный тест в играх

Если честно, баллы, полученные в тестовых утилитах меня интересуют мало. Это просто дань традиции и соблюдение некоторых необходимых для подобного обзора формальностей. Разные смартфоны, находящиеся на соседних строчках рейтинга, могут иметь примерно одну и ту же сумму баллов, при этом получить её совершенно разным путём. Поэтому, интересней всего то, как смартфон проявит себя в требовательных мобильных играх.



А в играх Joy 4 проявил себя весьма неплохо, особенно с учетом его небольшой цены. В ходе теста я запускал многопользовательские шутеры Call of Duty Mobile, Infinity Ops, Modern Ops, Modern Strike Online, Standoff 2, а также гонки Asphalt 8 Airborne и Asphalt 9 Legends. Во всех этих играх можно было выставить максимально возможные настройки графики и относительно комфортно играть при этом, но для более быстрой и плавной работы некоторые из настроек лучше все же усреднить. Опять же, сделаю акцент на том, что я играл в эти игры на версии Vsmart Joy 4, у которой всего 3 Гб оперативной памяти, на версии с 4 Гб ОЗУ игры будут идти ещё шустрее.

Итог

Подводя краткий вердикт всему написанному выше, скажу, что, в целом, Vsmart Joy 4 произвел на меня весьма положительное впечатление. Хорошая эргономика и качество изготовления в целом неплохо сочетаются с современным дизайном и большим IPS дисплеем с высоким разрешением. Отдельной похвалы заслуживают живучий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки, наличие NFC и достаточно богатая комплектация. Производительность в 3D играх весьма неплохая для аппарата данной ценовой категории, то же самое можно сказать и про систему камер. С учетом небольшой разницы в цене, лично я бы рекомендовал брать версию с 4 Гб оперативной памяти, что сделает работу смартфона более быстрой и плавной, а также создаст лучший задел на будущее с учетом вероятных обновлений ОС.