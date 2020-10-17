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На минувшей неделе компания Apple представила очередную обновленную линейку смартфонов iPhone. Уже который год это явление носит регулярный характер и не несет в себе каких-то революционных новшеств: долгожданный iPhone 12, как и другие модели, представленные на презентации, состоявшейся 13 октября, также стали скорее очередным витком в эволюционном развитии известной линейки смартфонов калифорнийской компании.

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iPhone 12 Pro

Но и в кругах тех фанатов "Яблока", которые не могут себе позволить новинки сразу после их выхода, тоже праздник: с выходом нового модельного ряда смартфонов, как правило, снижаются цены на модели предыдущих лет. В данном материале, основанном на исследовании, проведенном аналитиками популярного сервиса Яндекс.Маркет, мы поговорим о том, когда лучше всего покупать новые и старые iPhone по лучшим ценам.

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Так, эксперты не рекомендуют брать новенький iPhone 12 сразу после старта продаж: как правило, цены на новые iPhone, согласно данным прошлых лет, начинают корректироваться в сторону снижения сразу после их выхода на рынок. Такое снижение цены может длиться несколько месяцев, данный процесс тормозится лишь к весне следующего года. Потом смартфон дешевеет уже не так сильно вплоть до презентации следующей модели, что случится осенью. То есть, ждать второго ощутимого импульса к снижению цены придется ещё полгода. Согласно этому наблюдению, наиболее рациональное время для покупки представленных в этом году новинок - февраль-март 2021 года. Это оптимальный вариант между тем, чтобы и максимально сэкономить, и не откладывать покупку в слишком долгий ящик.

Для примера, позапрошлогодние iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs Max, которые были представлены в сентябре 2018 года, начали резко дешеветь в начале 2019 года. Особенно это касается модели iPhone Xs, цена которой снизилась более чем на 30% за 2019 год, iPhone Xs Max подешевела тоже весьма ощутимо - почти на 30% с начала 2019 года. Лучше всего удерживала свои позиции более доступная модель iPhone Xr, за 2019 год подешевевшая в среднем всего на 20%.

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iPhone Xr

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Прошлогодние iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max были представлены ровно через год - в сентябре 2019 года, а их продажи на российском рынке начались уже во второй половине месяца. К ноябрю того же года началось ощутимое снижение цен на новинки. Сильнее всего подешевел iPhone 11 Pro в версии с накопителем на 512 ГБ - его розничная цена снизилась в среднем на 15%. Что до самой популярной модели линейки iPhone 11 - iPhone 11 с накопителем на 64 ГБ, то он за прошедший год подешевел с 60 тысяч рублей до, примерно, 50 тысяч рублей.

iPhone 11

Интересным выводом аналитиков Яндекс Маркета стало то, что цены на iPhone линеек 2018 и 2019 года снижались не так ощутимо, как на более ранние модели. При этом, популярный iPhone 11 дешевел уже не так активно, как вышедший годом ранее iPhone Xr. Прогресс несколько замедляется, действительно значимых новшеств как в техническом плане, так и в дизайне и эргономике, все меньше и меньше с каждым годом, следовательно, удовлетворенность пользователей купленным устройством сохраняется дольше. Также аналитики Яндекс.Маркета выделяют такую закономерность: чем более популярна конкретная модель и её конкретная модификация (учитывая объем встроенного накопителя), тем менее ощутимо она теряет в цене.

Отмечается, что в 2020 году самой популярной моделью iPhone стала базовая версия iPhone 11, на втором месте расположился iPhone Xr, на третьем - iPhone 11 Pro. При этом, специалисты Яндекс.Маркета также отмечают, что смартфоны от Apple на третьем месте по популярности среди пользователей сервиса (на их предложения суммарно пришлось 18% переходов на сайты магазинов). Второе место занимает продукция Samsung (22%), а первое - Xiaomi (28%).

Краткий вывод из всего написанного будет такой: покупать iPhone моделей предыдущих лет можно сейчас - прошедшая презентация iPhone 12, скорее всего, не станет причиной для резкого снижения их цен в ближайшее время, а вот с покупкой смартфонов, относящихся к линейке iPhone 12 стоит повременить до начала весны следующего года, если есть желание гарантированно сэкономить деньги.