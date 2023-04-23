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Процессоры Intel Meteor Lake получат кэш-память L4
Об этом говорит утечка информации о патенте Intel на процессоры с новой кеш-памятью под названием Adamantine
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 Неофициальная информация о том, что грядущие процессоры Intel под кодовым названием Meteor Lake будут иметь кэш-память L4, циркулирует в сети уже некоторое время. Теперь новый патент Intel, обнаруженный сотрудниками портала VideoCardz, указывает на то, что Intel подготовила чиплет кэша L4 под кодовым названием Adamantine, который может использоваться в некоторых процессорах. Эта микросхема поможет конкурировать с процессорами AMD 3D V-Cache в некоторых приложениях, но чиплет не будет использоваться исключительно как средство повышения производительности.

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 Как правило, кэши служат для повышения производительности подсистемы памяти за счет быстрого предоставления вычислительным ядрам необходимых данных. Но есть и другие варианты использования, так как большие кеши могут хранить много данных. Патент предполагает, что кеш Intel Adamantine (или ADM) может улучшить связь не только между ЦП и памятью, но также между ЦП и контроллером безопасности. Например, L4 можно использовать для улучшения оптимизации загрузки и даже для сохранения данных из кешей при сбросе, чтобы сократить время загрузки.

 Время загрузки Windows 10 и Windows 11 на платформах Intel довольно быстрое даже сегодня. Но компания считает, что с памятью, доступной при перезагрузке, можно разработать более быстрые и эффективные BIOS для современных устройств, таких как автомобильные информационно-развлекательные системы и домашние роботы. Автомобильные и роботизированные устройства тесно связывают безопасность чипсетов с прошивками, обеспечивая безопасность платформы. Несоблюдение рекомендаций останавливает загрузку платформы в ОС, что снижает риски атак и защищает конфиденциальные блоки, что крайне важно для автомобилей и роботов.

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 Хотя в самом патенте не упоминается платформа Meteor Lake, изображения, прилагаемые к нему, ясно демонстрируют процессор с двумя высокопроизводительными ядрами Redwood Cove и восемью энергоэффективными ядрами Crestmont на одной подложке, изготовленной по технологическому процессу Intel 4, графическим чиплетом на базе архитектуры Intel Gen 12.7(Xe-LPG), чиплетом, содержащим еще два ядра Crestmont, и чиплетом ввода-вывода, соединенным с помощью технологии Intel Foveros 3D. Описание соответствует процессору Intel Meteor Lake. 

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#intel #процессоры #процессоры intel #meteor lake
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