Те, чьё детство выпало на лихие 90-е должны помнить электронную игрушку Тамагочи, ставшей одной из самых популярных игрушек того времени. Она была почти у каждого ребенка, но со временем популярность пошла на спад. Спустя более 20 лет, игрушку всё еще можно купить, но это уже не так интересно для современных детей. Однако, новая версия игрушки может привлечь внимание аудитории, так как у всех появилась возможность стать владельцем Тамагочи, в котором в качестве виртуального питомца выступает робот R2-D2 из Вселенной «Звездных войн».

Новая игрушка стала результатом партнерства между Bandai и Disney. Star Wars R2-D2 Tamagotchi будет обладать некоторыми уникальными особенностями по сравнению с большинством других версий игрушки, которые сейчас продаются.

Прежде всего, он будет иметь дизайн, напоминающий классическую версию Tamagotchi, с тематическим корпусом R2-D2 и монохромным дисплеем. Star Wars R2-D2 Tamagotchi доступен в синем с белыми наклейками или белом с синими наклейками корпусе. Как и раньше владельцу необходимо ухаживать за питомцем, кормить его, играть и делать всё, чтобы он был счастлив.

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Star Wars R2-D2 Tamagotchi поступит в продажу после 11 ноября, но предварительные заказы начнутся сегодня на Amazon. Цены будут раскрыты при открытии предварительных заказов.