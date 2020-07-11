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Несколько дней назад в сети появились изображения грядущего раскладного смартфона Huawei Mate V - устройство появилось на фотографиях из заявки на патент. И теперь появились первые рендеры, которые сделаны на основе этих изображений.

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Huawei Mate V концептуально похож на Samsung Galaxy Z Flip, но также имеет свои отличия. Во-первых, внешний экран явно больше, а во-вторых, блок камер включает четыре датчика, которые будут явно лучше, чем две камеры на Galaxy Z Flip. Кроме того, имеется заметное различия в экране, если Galaxy Z Flip использует дисплей Infinity-O с отверстием под фронтальную камеру, то передняя камера в смартфоне Mate V расположена в большом вырезе в виде челки.

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Ожидается, что Huawei Mate V может выйти вместе с преемником флагманского смартфона с гибким экраном Huawei Mate Xs. Официальная премьера этих новинок, скорее всего, состоится осенью текущего года.

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Как известно китайская компания Huawei изо всех сил пытается решить свои проблемы с американским правительством. Все новые модели смартфонов Huawei не используют Google Mobile Services. Это делает аппараты компании менее привлекательными за пределами Китая. Однако в целом у компании дела идут хорошо. Huawei опередила Samsung и стала крупнейшим производителем смартфонов в апреле и мае этого года. Кроме того, продажи смартфонов в 2019 году превысили 240 миллионов единиц, что является новым рекордным показателем. На данный момент Huawei готовит к выпуску смартфоны серии Mate 40 и P50.

По сообщению портала LetsGoDigital, компания Huawei подала заявку в EUIPO на товарный знак "Mate V". Товарный знак относится к категории 9, а к ней относятся смартфоны, мобильные телефоны и др.

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На данный момент информации об смартфоне Mate V не так много. Есть сообщения, что это устройство будет использовать дисплей с частотой 120 Гц.