goldas
Xiaomi изменила график глобального выпуска обновления HyperOS 3
Xiaomi выпустила четыре новых устройства под брендом Poco, включая Poco F8 Pro и Poco F8 Ultra

На этой неделе Xiaomi выпустила четыре новых устройства под брендом Poco по всему миру. При запуске компания довольно расплывчато описывала предустановленное программное обеспечение планшетов Pad M1 и Pad X1. В то же время, компания указывала, что смартфоны Poco F8 Pro и Poco F8 Ultra будут поставляться с HyperOS 3 из коробки, чему несколько противоречит новый официальный график выпуска.

Стоит отметить, что Xiaomi опубликовала глобальный график выпуска HyperOS 3 ещё в конце сентября во время презентации смартфонов Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. Поскольку этот план выпуска уже устарел, портал GSMArena предоставил доказательства наличия графика выпуска, предназначенного специально для бренда Poco, которым Xiaomi поделилась при публичной презентации новых устройств Poco. На изображении ниже Poco F8 Pro и Poco F8 Ultra официально обошли своих конкурентов, несмотря на то, что Poco F7 и Poco F7 Pro уже получили HyperOS 3 на прошлой неделе.

Таким образом, не стоит исключать, что Xiaomi выпустит обновление HyperOS 3 в качестве патча первого дня для обоих устройств. Между тем, планшеты Pad M1 и Pad X1 будут работать на сборках HyperOS 2 как минимум до марта 2026 года. Насколько известно, Xiaomi не изменила сроки выпуска обновления для остальных девятнадцати устройств Poco.

#xiaomi #обновление #poco #hyperos #hyperos 3 #обновление hyperos #hyperos 3.0 #poco f8 pro #poco f8 ultra
Источник: notebookcheck.net
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter