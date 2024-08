Новинка приурочена к 20-летнему юбилею MMO-игры World of Warcraft

Согласно пресс-релизу, вышедшему вчера, и официальной странице MSI, компания в сотрудничестве с Blizzard выпускает видеокарту RTX 4070 Super с системой охлаждения под названием Gaming Slim, выполненным в теме игры World of Warcraft по случаю её 20-летнего юбилея. Модель RTX 4070 Super Gaming Slim World of Warcraft отличается уникальной заменяемой конструкцией с использованием половинных задних панелей. Пять полноценных задних панелей включают десять половинок задних панелей, и эти половинки можно смешивать или вовсе не использовать на карте по желанию конечного пользователя.

Как смогут заметить поклонники Warcraft, каждая из десяти половин представляет собой отдельный регион или расширение, созданное для World of Warcraft с момента выпуска MMO. Это делает возможности смешивания и сопоставления или возможность выделить одну предпочитаемую эпоху WoW. Это впечатляющий уровень настройки графического ускорителя на рынке, где настройка часто начинается и заканчивается лишь простыми элементами управления подсветкой (RGB).

Карта MSI GeForce RTX 4070 Super в стиле World of Warcraft будет выпущен 26 августа и продемонстрирована на PAX West. Праздничные гуляния по случаю 20-летнего юбилея World of Warcraft будут проходить в течение трёх недель, начиная с 26 августа и завершатся 17 сентября. Празднование включает в себя мероприятие «Воспоминания о World of Warcraft» в социальных сетях, где пользователи могут делиться контент с тегом #MSIxWorldofWarcraft и участвовать в трансляциях на Twitch, параллельно с этим получая призы.

Запланировано три приза: коллекционное издание WoW для двадцати тысяч участников, специальная MSI RTX 4070 Super WoW Edition для сорока тысяч человек и, наконец, мод WoW для ПК, доступный для шестидесяти тысяч любителей WoW.

Шансы на победу в конкурсе невелики. Тем, кто предпочел бы купить карту аналогичную модель, но не играет в World of Warcraft, MSI уже предлагает другие версии RTX 4070 Super с тем же дизайном кулера Gaming Slim, который должен быть дешевле и более естественно вписываться в обычные сборки ПК, игроков, не фанатеющих от WoW.