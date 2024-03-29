Особенностью новой модели является тактовая частота графического процессора 2,68 ГГц в режиме ускорения

Компания Vastarmor сегодня объявила, что её видеокарта Radeon RX 7900 XTX Super Alloy доступна для покупки, почти через 4 месяца после её первого анонса.

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Модель Super Alloy является премиальной картой от компании Vastarmor, китайского партнера AMD, который начал сотрудничество с компанией после выхода линейки графических процессоров на архитектуре RDNA2. Новая карта Vastarmor является одной из самых быстрых моделей на рынке. В настоящее время максимальная тактовая частота Radeon RX 7900 XTX составляет 2680 МГц, и ее можно получить на моделях, как ASRock Taichi, Aqua, PowerColor Liquid Devil или Sapphire Nitro+. Изделие Varstarmor имеет такую же частоту в режиме ускорения.

Однако за высокую производительность придется заплатить, не только большим количеством денежных знаков, но и теснотой в корпусе после установки карты. Эта видеокарта имеет длину 33 см и толщину 6,9 см, что определенно делает её одним из крупнейших графических ускорителей на рынке. Такая конструкция включает три 10-сантиметровых вентилятора и, как и другие модели Super Alloy, оснащена подсветкой ARGB.

Цена карты составляет 6799 юаней (около 940 долларов), что намного меньше рекомендованной розничной цены 7999 юаней на RX 7900 XTX во время её выхода в Китае. Кроме того, карта примерно на 200 юаней дороже, чем модель «Starry Sky», которая имеет примерно тот же дизайн, но с более низкой тактовой частотой и отсутствием RGB-подсветки.