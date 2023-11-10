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Micron выпустит память HBM4E в 2028 году
Кроме того компания планирует представить оперативную память DDR5-12800 объемом 256 ГБ в 2026 году

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 Компания Micron представила свои новые модули памяти DDR5-8000 RDIMM емкостью 128 ГБ на основе монолитных микросхем DRAM объемом 32 ГБ, предназначенные для серверов, и поделилась своим видением будущих технологий высокопроизводительной и большой емкости памяти, которые должны появиться в течение следующих пяти лет. Компания также поделилась дорожной картой, включающей в себя несколько технологий, ранее не обсуждавшихся публично, в том числе модули памяти DDR5-12800 емкостью 256 ГБ, HBM4E, CXL 2.0 и LPCAMM2.

 Что касается приложений, требующих высокой пропускной способности, Micron ожидает, что они продолжат использовать типы памяти HBM и GDDR в ближайшие годы. Стеки 8-Hi HBM3E емкостью 24 ГБ должны появиться в начале 2024 года и обеспечить пропускную способность более 1,2 ТБ/с на стек, что должно существенно повысить производительность в приложениях ИИ. Компания планирует дополнить свою линейку HBM3E стеками 12-Hi HBM3E емкостью 36 ГБ к 2025 году, что еще больше увеличит объем памяти для процессоров с поддержкой HBM, но не увеличит пропускную способность. Например, GPU H100 от Nvidia мог бы использовать 216 ГБ памяти HBM3E, если бы у компании были такие стеки. В 2025 году они будут использоваться в графических процессорах, созданных после поколения Blackwell, для вычислений искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

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 Настоящей революцией для HBM станет выход HBM4, который должен состояться к 2026 году. Эта память будет иметь 2048-битный интерфейс, что потребует от производителей памяти, процессоров и упаковки тесного сотрудничества, чтобы обеспечить его правильную работу. Тем не менее результат обещает быть весьма ощутимым, поскольку ожидается, что каждый стек будет иметь пропускную способность более 1,5 ТБ/с. Что касается емкости, то Micron предполагает использовать стеки 12-Hi и 16-Hi емкостью от 36 до 48 ГБ в период с 2026 по 2027 год. По данным Micron, в 2028 году за HBM4 последует обновленная HBM4E. Предполагается, что расширенная версия HBM4 увеличит тактовую частоту и увеличит пропускную способность более чем до 2 ТБ/с, а емкость до 48–64 ГБ на стек.

 HBM останется прерогативой наиболее дорогих и требовательных к полосе пропускания приложений. Более дешевые продукты, такие как ускорители искусственного интеллекта и видеокарты, будут продолжать использовать GDDR. Согласно дорожной карте Micron, следующая версия GDDR — GDDR7 должна появиться к концу 2024 года и будет обеспечивать скорость передачи данных 32 ГТ/с и емкость от 16 до 24 ГБ. По мере того как GDDR7 станет более зрелой в конце 2026 года, она достигнет скорости 36 ГТ/с и увеличит емкость каждой микросхемы выше 24 ГБ.

 Стремясь объединить емкость и производительность, Micron планирует предложить модули MCRDIMM емкостью 128–256 ГБ со скоростью передачи данных 8800 МТ/с в 2025 году, а затем модули MRDIMM с емкостью более 256 ГБ и скоростью передачи данных 12800 МТ/с в 2026 или 2027 году.

 Для устройств, которым требуется дальнейшее увеличение памяти, Micron готова предложить расширители с поддержкой CXL 2.0 емкостью 128–256 ГБ и пропускной способностью до 36 ГБ/с через интерфейс PCIe. За ними последуют расширители, совместимые с CXL 3.x, с пропускной способностью более 72 ГБ/с и емкостью более 256 ГБ.

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 Для приложений с низким энергопотреблением продолжится использование памяти LPDDR, и, согласно плану Micron, LPDDR5X со скоростью передачи данных 8533 МТ/с или 9600 МТ/с будут оставаться актуальными в течение некоторого время. Между тем для ноутбуков Micron собирается предложить модули LPDDR5X-8533 от 16 до 128 ГБ LPCAMM2, начиная с 2025 года, а затем модули LPDDR5X-9600 LPCAMM емкостью 192 ГБ и выше, начиная с середины 2026 года.

#ddr5 #micron #hbm #память #gddr7 #hbm4
Источник: tomshardware.com
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