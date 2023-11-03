Предполагается, что следующие чипсеты Samsung и Qualcomm будут использовать технологию масштабирования от AMD, что значительно повысит производительность мобильных графических ускорителей даже на устройствах среднего уровня

В сети появилась информация, что AMD работает с Samsung и Qualcomm над внедрением технологии FSR (FidelityFX Super Resolution) в будущие смартфоны.

Подробности сообщил @Tech_Reve, который утверждает, что AMD, Samsung и Qualcomm решили совместно работать над FSR, чтобы конкурировать с DLSS от NVIDIA и технология масштабирования Apple MetalFX. Информация предполагает, что эта технология будет внедрена в будущие смартфоны, поскольку ноутбуки и настольные компьютеры AMD уже используют технологии FSR, поэтому было бы вполне разумно, чтобы Samsung и Qualcomm работали с AMD, чтобы использовать ее в будущих смартфонах.

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В отличие от конкурирующих решений, технология AMD FSR работает с разнообразным оборудованием, включая графические процессоры других компаний. Этот открывает широкие перспективы для мобильного сегмента.

Samsung уже использует графические процессоры AMD RDNA для своих мобильных чипов Exynos, поэтому для компании имеет смысл воспользоваться преимуществами FSR. Qualcomm со своей стороны, также хочет использовать технологию повышения FPS в своих будущих флагманских чипах Snapdragon 8 Gen 3 для мобильных телефонов высокого класса.

NVIDIA DLSS применима только к настольным компьютерам и ноутбукам, хотя ожидается, что грядущая портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 также будет использовать эту технологию и в полной мере использовать ее преимущества. Возможности Apple MetalFX и Ray Tracing дали большой скачок в поддержке игр: последняя серия iPhone 15 поддерживает современные игры класса AAA, такие как Resident Evil Village. На данный момент только NVIDIA и Intel имеют технологии масштабирования, использующие искусственный интеллект, причем NVIDIA также предлагает генерацию кадров. AMD недавно представила Frame-Gen для своей технологии FSR 3 без необходимости использования аппаратного обеспечения на базе искусственного интеллекта.

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Использование AMD FSR в смартфонах определенно станет важным событием для устройств на базе Arm и Android и принесет пользу для рядовых пользователей, позволив наслаждаться отличными играми в высоком качестве на смартфонах среднего уровня.