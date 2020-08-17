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Настройка памяти на платформе Intel и тестирование оверклокерского потенциала G.Skill Trident Z 3200c14

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Прошу читателей не судить строго, так это моя вторая запись в блоге, а первая была в далеком 2008 году.

К сожалению современный оверклокинг сильно отличается от того, что было раньше. Раньше мы гнали практически любые процессоры, а теперь это удел либо дорогих процессоров с индексом K  в паре с дорогими материнскими платами на Z чипсете (Intel), либо процессоры Ryzen с более бюджетными платами.

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И в том и другом случае из процессоров уже все соки выжаты производителем с завода и получить прирост по частоте в 20-50% как в старые добрые времена невозможно, а если сказать больше - то приходится подбирать материнскую плату с хорошей системой питания и копаться в настройках биоса, чтобы процессор работал хотя бы на той частоте, что указана в его спецификации.

С разгоном видеокарт ситуация схожа, но часто есть запас по частоте видеопамяти, а раньше мы гнали и ядро и шейдерный домен отдельно и шину pci-e, да и была возможность редактирования биос, а сейчас толк есть от одного ползунка памяти в Afterberner, а с многими топовыми моделями приходится и антиразгоном заниматься со снижением powerlimit, чтобы карта вела себя тихо и прохладно.

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Про разгон северного моста вообще мало кто помнит, а ведь раньше в нем стоял контроллер памяти и его разгон давал хороший буст, правда приходилось и вентиляторы колхозить, но тогда вентиляторы на памяти / севернике / врм были нормой.

Единственной отрадой оверклокера и до наших дней осталась оперативная память, так как отобрать и выжать максимум на заводе производителя не получится и сам Samsung не будет отбирать лучшие чипы - они просто продадут партию определенного количества заказчику, которым может быть  G.Skill \ Kingston \ Adata \ Corsair и многие другие и именно они отбирают чипы по их удачности и возможности работать на высоких частотах / низких таймингах, лучшие чипы ставят на десятислойные платы и прикрепляют к ним алюминиевый радиатор через термопрокладку и добавляют подсветку по вкусу, а худшие идут в самые простые модули с радиаторами попроще, восьмислойной платой, частотами ниже и таймингами выше.

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Забегая вперед - не рекомендую покупать совсем дешевые киты на b-die типа 3200с16 или 3600с18(на них тоже попадаются b-die) так как хорошего разгона от них ждать не приходится. Главный вопрос :

стоит ли переплачивать за отборные комплекты типа 3600с14 / 3800с14 / 4000с15, ведь стоимость их близка к 250-300$ ? или можно купить комплект за 150$ и разогнать его?

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Чтобы ответить на данный вопрос - нам нужны базовые знания по отбору чипов и есть быстрый метод:

делим частоту профиля XMP на первый тайминг tCL, например берем комплект 3200с14 и получаем 3200 : 14 = 228,6 при этом чем результат выше - тем чип удачнее.

А если взять дорогой комплект 4266с19, то получим 4266 : 19 = 224,5 , что хуже чем у комплекта 3200с14, хотя стоит этот комплект в 1,5 раза дороже и это совсем не очевидно для рядового потребителя.

Сейчас лучшими на рынке по соотношению цена/качество/доступность в РФ на чипах b-die считаются модули 3200с14 и 3600с16 с ценами в 9000 - 13 000 рублей  в зависимости от простоты радиатора и наличия подсветки, так как по нашей простой формуле комплект 3200с14 немного лучше чем 3600с16, то его я и купил для тестирования.




Теперь о тестовом стенде:

1) Материнская плата Asus GENE XI (лучшая плата по разгону на Z390 из доступных в продаже)

2) Процессор 9900KF (есть теория, что контроллер памяти в топовых процессорах линейки (i9) в основной своей массе лучше чем у более бюджетных представителей (i7/i5)

3) Noctua D-15 black (память попадает под поток переднего вентилятора)


4) БП Seasonic X760 Gold

5) Видеокарта Asus GTX 1080ti OC Strix (300 ватт тепла в корпус, много из которого уходит на память)

6) Корпус FD Define R5 + 3шт BQ SW3 140мм@1000 оборотов 

ПО использованное при тестировании:

Windows 10 Pro версия 2004 (лицензия с последними обновлениями)

Aida64 последняя версия


Со вступлением закончили, теперь перейдем непосредственно к тестированию.

Определим важные вольтажи в нашем разгоне:

1) IO использовалось в значениях от дефолтных 0,95 до 1,25 (моему процессору этого с избытком даже для частоты в 4500)

2) SA от 1,05 до 1,3

3) DRAM 1.4-1.5

Считаю данные вольтажи безопасными для постоянного использования на воздухе.

У памяти 2 XMP профиля, начнем с них, а для более реалистичной ситуации - сбросим биос в дефолт и только применим XMP профиль, чтобы имитировать сценарий использования ПК 99% пользователей сразу после сборки:

Процессор пытается работать на 5Ггц, а память выставила только первичные тайминги.

Теперь тоже самое, но загрузим второй профиль XMP:

тут уже видно, что в профиле кроме первичных таймингов стоят и несколько вторичных.

Если такие результаты кажутся Вам низкими, то теперь посмотрим, что будет если пользователь не умеет активировать даже XMP профиль:

Хватит это терпеть!

Фиксируем множитель процессора и кеша, так чтобы частота была постоянной.

Настраиваем вторичные и третичные тайминги по простой таблице Гуру с нашего форума и просто хорошего человека под ником Anta777, его же конфиги мы будем использовать для тестирования стабильности памяти (Таблица, софт и конфиги доступны в шапке темы по разгону оперативной памяти на платформе Intel на нашем форуме).

Далее начинаем подбирать интересные нам первичные тайминги с частотами и тестируем их легким тестом Testmem (лучший вариант потом тестируем тяжелым конфигом и оставляем).

Первая интересная мне и поклонникам процессоров Ryzen частота 3600 Мгц с таймингами 14-14-14-34 в режиме 1T и настроенными вторичными/третичными таймингами (они не сильно зажаты, если еще запас, но это предварительное тестирование):

Комплект у которого похожий XMP профиль 3600 14-15-15-35 стоит 250$ при этом он работает в режиме 2т и на 1,45в, да еще и с кривыми вторичными/третичными таймингами.

Гоним дальше, 3800 14-15-15:

Комплект с подобными параметрами стоит уже 260-275$

Дальше будут 4000 15-15-15-35-1Т:

А вот близкий к такому комплект 4000 15-16-16-36 стоит уже больше 300$

И мы приближаемся к выводу, что покупая недорогой комплект можно получить производительность топовых комплектов, которые стоят в 2 раза дороже. Разве это не счастье для настоящего оверклокера?

Большинство пользователей не достигнет частот выше 4000, так как там могут подстерегать бюджетные материнские платы или платы, которые не подходят для хорошего разгона, а иногда можно упереться в возможности контроллера памяти процессора (например мой 7700К не умел выше 3866Мгц, а 9700К брал 4200 и все), или боязнь напряжений остановит неопытных оверклокеров от достижения частот выше.

Нас данные факторы не останавливают и мы продолжаем:

Мой основной режим для данного комплекта, который стал лучшим по сочетанию вольтажей/производительности :

Теперь покажу как увеличилась производительность системы в гигафлопсах на примере линпака (я использовал небольшую задачу в 15к, потому, что основная задача тут показать пределы памяти и разницу в настроенной и не настроенной  системе, а это видно и на такой задаче. Сама система спокойно проходит задачи 25к, а выше идет упор в охлаждение):

Внимательный читатель увидит разницу между дефолтной настройкой / XMP / настроенной системой.

Единственное, что может смутить - это низкий результат CPU-Z, а связан он с тем, что я зафиксировал частоту процессора на уровне 4800 и отключил HT (перетестировать я уже не стал).

На этом разгон в режиме 1Т закончен.

Теперь приступим к режиму 2Т:

4300 16-16-16-36

И закончим режимом 4400 17-17-17-37:

Дальше я уже уперся в комплект памяти, да и лучшие результаты уже достигнуты на предыдущей частоте с низкими вольтажами.

Выводы:

1) Не стоит гнаться за самыми дорогими модулями памяти, можно получить производительность лучше, еще и в 2 раза дешевле.

2) Обязательно после покупки новой платформы / системного блока нужно его настроить или Вы не получите того уровня производительности за который заплатили.

Еще добавлю, что настройка памяти помогает с минимальным FPS в играх и улучшает плавность геймплея.

Тестов в играх от меня не было так как я играю в Quake Champions и какой-нибудь ААА проект, где результаты упираются в мою видеокарту с 2к монитором и максимальными настройками, а повторяемость результатов в QC никакая т к все зависит от карты, матча и интернет соединения. Ну и тестировать 1% и 0,1% без другого ПК с платой видео-захвата не имеет особого смысла (по моему мнению).

Если данный обзор зайдет, то планирую еще сделать обзор на самый дешевый оверклокерский комплект памяти на чипах Micron e-die, а если удастся выиграть конкурс от Adata - будет еще и сравнение с Hynix D-die.

Всем высоких частот, низких задержек, вольтажей и температур!

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intel asus ddr4 g.skill разгон 9900k gene
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