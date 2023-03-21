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Для современных интернет-пользователей качество и скорость беспроводного соединения играет высокую роль. Скорость связи напрямую влияет на то, насколько быстро человек может осуществлять свои рабочие обязанности, сколько придётся ждать буферизации видео на YouTube или как быстро загрузится только что купленная в Steam игра.

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IEEE 802.11be (он же Wi-Fi 7) — новый, проходящий тестирование стандарт беспроводной связи, который обещает обеспечить ещё более высокую скорость передачи данных и более надежное соединение, чем предыдущие. Но стоит ли ждать его выхода в ближайшее время, и нужен ли он рядовому пользователю в России? Рассмотрим эти вопросы подробнее.

В чём разница?

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Если вы хотите лучше понять разницу между стандартами Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7, вам стоит обратиться к специализированным статьям, которые рассматривают механизм реализации беспроводного соединения вообще. Чтобы не углубляться в техническую сторону вопроса, отметим, что до выхода Wi-Fi 6E (или IEEE 802.11ax) беспроводное интернет-подключение осуществлялось в диапазоне 2,4 и 5 ГГц. Wi-Fi 6E открыл новые горизонты, реализовав поддержку 6 ГГц-спектра, однако с существенными ограничениями.

Для того, чтобы устройства с поддержкой нового стандарта были утверждены к производству и продаже на территории США — крупнейшего в мире технологического рынка — сам стандарт должен быть одобрен Федеральной комиссией по связи (FCC). В ходе проверки 6E-стандарта у Комиссии возникли серьёзные опасения по поводу создания помех для служб, использующих 6 ГГц диапазон на постоянной основе.

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В Америке коммунальные и аварийные службы полагаются на линии связи и другие беспроводные соединения в диапазоне 6 ГГц для работы в электросети и проведения других операций. Спектр также применяется для спутниковой связи, используется отдельными операторами и вещателями. В качестве определённого компромисса FCC потребовала, чтобы системы Wi-Fi 6E были ограничены маломощной работой вне помещений.

В результате территория вещания Wi-Fi 6E была существенно ограничена, делая его пригодным для использования исключительно в закрытых помещениях. Сигнал легко блокируется стенами, поэтому располагать роутер далеко от точек приёма сигнала не рекомендуется. Таким образом, несмотря на возросшую скорость, Wi-Fi 6E не отражает реальных требований пользователей, которые рассчитывают на большую территорию охвата сети.

Чем же Wi-Fi 7 выделяется на фоне предыдущих стандартов? Протокол использует те же три диапазона (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц), что и 6E, однако количество мегагерцовых каналов увеличилась с 160 до 320. В теории это должно дать удвоенную пропускную способность, с максимальной скоростью передачи данных примерно 30 гигабит в секунду и выше.

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Главным же отличием 7 от 6E является полноценная поддержка 6ГГц диапазона. Реализовать это удалось благодаря введению Автоматизированной Координации Частот (Automated Frequency Coordination), которая позволила отделить Wi-Fi-подключение от специализированных сигналов и избежать создания помех. Массовое введение системы координации планируется на конец 2023 года, а значит появления первых роутеров, поддерживающих Wi-Fi 7, не стоит ждать раньше.





Зачем нужен Wi-Fi 7?

Если с технической стороны преимущества Wi-Fi 7 не вызывают сомнений, то вопрос о том, зачем всё-таки нужно такое быстрое соединение, может оставаться у вас на уме. Во-первых, согласно документации подгруппы BE (TGbe) рабочей группы 802.11 комитета по стандартизации локальных и городских сетей, новый протокол способен обеспечить номинальную скорость соединения свыше 40 Гбит/с. В теории это позволит сократить продолжительность загрузки файлов размером в 100 гигабайт до нескольких минут, а значит работа с большим объёмом данных, находящимся в облаке или на сервере, существенно ускорится.

Другим важным фактором успеха Wi-Fi 7 является поддержка приложений реального времени. Ранее считалось, что обеспечение на постоянной основе стандарта скорости передачи данных Time-Sensitive Networking в беспроводной Wi-Fi сети невозможно, однако в 2017 коллектив исследователей из ИППИ РАН и НИУ ВШЭ выступил с предложением о внедрении этой технологии в рамках Wi-Fi 7. Новый стандарт был выбран в связи с тем, что для реализации подобного необходимо постоянное подключение с высокой номинальной скоростью передачи данных. Летом 2018 года была запущена специальная подгруппа для изучения этого вопроса.

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Актуальным остаётся вопрос о взаимодействии и сосуществовании технологий 5G и Wi-Fi 7, работающих в одних и тех же нелицензируемых полосах частот. И хотя на сегодняшний день прошло уже несколько обсуждений и консультаций, команды 3GPP и IEEE 802 так и не пришли к консенсусу.

Наиболее эффективно Wi-Fi 7 сможет взаимодействовать с облачными технологиями, что может позволить, например, удалённый запуск видеоигр в виртуальной реальности с трансляцией геймплея на любое портативное устройство вроде Oculus Quest 2, поддерживающее новый протокол. Потенциальные вычислительные мощности огромных корпораций могут вдохнуть новую жизнь в рынок развлечений в виртуальной реальности, и новый стандарт вполне возможно этому поспособствует.

Сколько ждать Wi-Fi 7?

Несмотря на то, что отдельные компании уже представили роутеры с поддержкой Wi-Fi 7, планировать переход на новый протокол в ближайшее время вряд ли стоит. Во-первых, устройств, поддерживающих улучшение, практически не существует. На сегодняшний день даже список девайсов, рассчитанных с учётом стандартов Wi-Fi 6E, очень ограничен и включает в себя лишь последние Android-флагманы: Samsung Galaxy S и Google Pixel. В списке не найти даже iPhone, хотя Apple добавила поддержку 6E для последних моделей MacBook Pro и iPad Pro. Для того, чтобы обеспечить полноценную поддержку Wi-Fi 7 в актуальных смартфонах, у компаний уйдёт как минимум несколько лет.

Во-вторых, стоит учитывать, что абсолютному большинству населения вполне хватает протоколов Wi-Fi 6 для удовлетворения всех базовых нужд, а весомая часть пользователей и вовсе остаётся верной устаревшему 2.4 ГГц вещанию. Учитывая это, производители не спешат вводить подобный стандарт на бюджетных и даже среднебюджетных устройствах. Вместо этого устройства разрабатываются с расчётом на удовлетворение нужд отдельных категорий пользователей: менеджеров больших предприятий, киберспортсменов и пр.

На устройства вещания устанавливаются сенсорные дисплеи, а корпус оформляется в футуристическом стиле. Официальная стоимость подобных чудо-роутеров составляет от $700, и рассчитывать на снижение цен для СНГ не приходится.

С другой стороны, использовать Wi-Fi 7 на территории РФ даже после официального запуска по всему миру будет невозможно. Сначала стандарт должен быть проверен и официально разрешен государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ). Этот процесс может занять достаточно продолжительный период времени: так, на одобрение Wi-Fi 6Е у ведомства ушло более двух лет.



Стоит ли брать роутер на Wi-Fi 6E?

Выше мы разобрались с вопросом о том, насколько реален апгрейд роутера до Wi-Fi 7 в 2023 году, но стоит ли переходить на устройства с поддержкой 6E? Если коротко, всё зависит от ваших нужд. Несмотря на то, что в России в конце 2022 года был официально снят запрет на использование 6E-стандарта в оборудовании, роутеров с поддержкой этого протокола в продаже не так много.

И хотя производство отечественных вещателей с поддержкой новой технологии должно начаться уже в этом году, насколько эффективными окажутся российские решения, пока неясно. В каталоге ведущих интернет-магазинов электроники появились варианты, однако стоимость даже самой бюджетной точки доступа нового стандарта составляет более 20 тыс. руб.

Если же бюджет вас не ограничивает, а скорость интернета играет принципиальную роль в вашей деятельности, то стоит обратить внимание на такие премиальные варианты, как ASUS ROG Rapture GT-AX11000 или Zyxel NebulaFlex NWA220AX-6E, общая скорость беспроводной передачи данных которых достигает 16 Гбит/с.

В случае, если вы не испытываете нужды в настолько высоких скоростях загрузки, гнаться за последними протоколами не стоит. Согласно опубликованным данным Speedtest, в мае 2022 года средняя скорость домашнего интернета в России составила 104 Мбит/с, что означает возможность загрузки файлов размером около 13 мегабайт в секунду. Эти показатели являются достаточно высокими в сравнении с другими европейскими странами, где скорость подключения часто ограничивается намеренно.

Стоит учитывать, что реальная скорость соединения скорее всего будет ниже обещанной производителем роутера. На это влияет множество факторов. В крупных городах, в зависимости от тарифной линейки, скорость интернета может колебаться от 100 Мбит/с до 1 Гбит/c, что значительно меньше максимальной пропускной способности Wi-Fi 6Е. Условия подключения могут отличаться в разных районах и даже в конкретных домах: так, в новых жилых комплексах обычно устанавливают оптоволоконную связь, а в некоторых старых зданиях скорость может быть ограничена 100 Мбит/с.

В первую очередь при выборе точки доступа следует учитывать возможности вашего провайдера, чтобы использовать устройство на полную мощность. Заранее уточните, какое подключение доступно в вашем районе или жилом комплексе, доступна ли оптоволоконная связь и какую максимальную скорость может предоставить компания.





Итоги

В заключение можно отметить, что новое поколение беспроводных технологий, несомненно, обещает значительно увеличить скорость и надёжность Wi-Fi-соединения. В то же время, для использования всех преимуществ Wi-Fi-7 необходимо будет иметь соответствующее подключение от провайдера и совместимое оборудование, включая роутер и подключаемые к сети устройства. И хотя Wi-Fi-7 представляет собой большой шаг вперёд в развитии беспроводных технологий и обещает существенно улучшить жизнь и работу в Интернете, обычным пользователям не стоить ждать одобрения стандарта в РФ, ведь даже протоколы Wi-Fi 6 отвечают всем повседневным нуждам большинства населения.

А что думаете о Wi-Fi-7 вы? Стоит ли ожидать актуализации стандарта в России, или новый протокол и вовсе является не более чем красивой обёрткой, за которой скрывается давно известная технология? Делитесь своими замечаниями в комментариях.