реклама
Прошлогодний клининг российского рынка от западных компаний дал возможность отечественным производителям расширить свои позиции на нём, по крайней мере в корпоративном секторе. Российская компания "Датару", специализирующаяся на выпуске сетевого и серверного оборудования, объявила о выпуске роутеров для предприятий с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6E. Старт продаж намечен на третий квартал текущего года.
Новая обновлённая линейка будет включать в себя три модели с возможностью работы в двух-трёх диапазонах от 2,4 до 6 ГГц. Работа гражданских устройств на частотах 5,9-6,4 ГГЦ уже одобрена госкомиссией по радиочастотам, а значит проблем с их использованием не возникнет.
Роутеры стандарта Wi-Fi 6E имеют высокую скорость передачи данных и наиболее актуальны в условиях большой плотности размещенных в помещении устройств, позволяя избежать снижения пропускной способности канала.
Стандарт Wi-Fi 7 следующего поколения, как ожидается, будет утверждён в 2024 году. Хотя некоторые крупные производители, например такие, как TP-Link, уже представили собственные модели с его поддержкой, обеспечивающие передачу данных на скорости до 24 Гбит/с при цене в районе 700 долларов США.