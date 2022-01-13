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Очень многие люди говорят, что освоить линукс легко и просто. И очень много людей считают, что его невозможно использовать.

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И где истина?

Истина в том, что просто требуется время и некоторые, довольно значительные, усилия по изучению новой среды обитания. Если у вас нет времени на вдумчивое изучение - то, пожалуй, и не стоит заморачиваться. С другой стороны, потратив это время, вы сможете закрыть некоторые потребности - нельзя отрицать тот факт, что линукс заметно более безопасен, следит за пользователями лишь в очень редких случаях, порой гораздо лучше работает с разным железом (и редко заметно хуже), чем Виндоус - и это только то, что важно лично для меня каждый день. Не буду говорить о программах, хотя логика работы с софтом в линукс гораздо проще, логичнее и безопаснее виндовой и не уступает макоси.

Я хотел бы рассказать о том, сколько может уйти времени и сил на такое освоение новой среды обитания.

Моя история, конечно, довольно нетипичная для тех, кто начнёт изучение сейчас или начинал не так давно, всё же я начал почти двадцать лет назад, за это время изменилось многое. Но некоторые мои шаги стоит пройти и сейчас - а некоторые подводные камни до сих пор лежат на своих местах.



В первый раз о Линукс я узнал из давно забытого журнала Hard'n'Soft. Там мне попался обзор этой системы, история и описание некоторых существовавших в те далёкие годы дистрибутивов, многие из которых сейчас давно и прочно забыты.



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Потрогал же руками я его гораздо позже. На очередной день рождения, в 2003 году, мне подарили книгу "Линукс для чайников" (3-е издание) и два CD с дистрибутивом ASPLinux 7.3



Жаль, моя коробка не сохранилась - но выглядела именно так.

Книгу я однозначно рекомендую. Я долго пользовался списком консольных команд из неё, равно как и списком команд vi. И если с консольными командами потом стало проще, то второй список мне нужен до сих пор. А суть файловой системы во многих дистрибутивах осталась той же. Учитывая, что ASPLinux был основан на РедХат, по которому и писали книгу, у меня в руках оказался хороший, годный мануал, написанный вполне понятным языком. Я уже вполне умел ставить себе виндовс - тогда это была ХР, решать в нём основные проблемы - и смело рванул вперёд. Пару раз перечитав книгу, примерно через неделю я решился на установку.

К сожалению, даже несмотря на то, что я сумел поставить и без особых проблем использовать систему, тогда он не стал моей основной системой. Нет, проблема была не в кодировках разных систем, и не в том, чтобы смотреть аниме с виндового диска С: - тогда видеодрайвер для АМД, точнее, тогда ещё ATi, был довольно плох и не слишком оперативен. Не самая новая видеокарта Radeon 9200 поддерживалась не лучшим образом, в частности, я так и не сумел настроить на своем ЭЛТ-мониторе частоту обновления выше 60 герц. А смотреть с болью в монитор как-то не очень хотелось. 3д-игры, кстати, работали - но только нативные, линуксовые изначально. Эх, TuxRace...

И я хочу сказать, что уже тогда, зная максимум основы работы с компом, я не испытывал трудности с прописыванием в текстовых файлах настроек NTFS-разделов и всяких там раскладок. Видео игралось, музыка играла, в интернет ходилось без особых проблем.

Но уже тогда было понятно, что консоль нужна редко, для нестандартных действий. Основные задачи уже вполне себе неплохо работали из коробки.

Пример из чуть более поздней истории - на одном компе, я знаю, до сих пор стоит поставленная мной Мандрива 2007, и её до сих пор хватает пользователю для работы. Чуть более чем офисный ПК по задачам, конечно, но всё же.

Время с ASPLinux у меня закончилось феерично. Второй диск натурально расслоился, пошел кольцами, как дерево (ни разу больше такого не встречал) - и я остался без линукс. Ненадолго.

Примерно в то же время началось моё знакомство с Убунту. Тогда Убунту вполне можно было заказать по почте, и тебе присылали конверты с компакт-дисками. Неплохая замена попыткам её скачать, весьма недешёвым тогда.

Да, раз уж на халяву, заказывали мы тогда их много, примерно как на фото.

С убунту 5.04 мне, как ни странно, было сложнее. Меньший стартовый набор программ. Натуральная работа с установкой из консоли, apt-get и всё такое. И классическо-дословное: "Итак, я её настроил. А что в ней ещё можно делать?" и "Увлекательный квест - найди в интернете либу, найди либу для либы и тд".

Собственно, даже после того, как её настроил, были проблемы. Как ни странно, по-прежнему не настраивалась частота мерцания монитора... А, и ещё требование паролей то юзера, а то и рута, на каждый чих.

А потом на пару лет я на линукс забил. Домашними системами были WinXP, тестовые сборки Win7 и её релиз.

Увы, какой бы хорошей ни была винда 7, но в сети нашего провайдера её, даже несмотря на апдейты, антивирусы и фаерволы, убивали за пару месяцев.

И совершенно случайно на торрентах я нашёл упрощённую версию Убунту, тогда уже 9.04. Давно и прочно забытый дистрибутив SimpleX.



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SimpleX

Собранный единоразово на базе Jaunty Jackalope и более никогда не обновлявшийся этот дистрибутив буквально затащил меня в линукс.

Там примерно так же, как в ASP, работало почти всё из коробки, а что не всё, уже спокойно тянулось из репозиториев.

И на том мои попытки использовать линукс закончились, Я действительно стал его использовать, а не играться и экспериментировать.



Резюмирую - шесть лет, четыре перебранных дистрибутива, правда, ещё в ту эпоху, но из самых "юзерских". Сколько было потрачено времени и сил - точно не скажу. Не так уж и много, на самом деле, не годы впустую - но и не пару часов. За всё время наберётся может быть десятка три вечеров. Учитывая неплохую книжку, которая изрядно помогала в самом начале - многовато, конечно. С другой стороны, когда реально меня припёрло с безопасностью, я перешёл на линукс буквально за вечер - а значит, всё предыдущее время я просто развлекался и всё такое.





И обязательно поделитесь в комментариях своим опытом :)





