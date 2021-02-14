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Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 6900 XT Red Devil с увеличенным лимитом

Тестирование будет произведено с использованием двух блоков питания Corsair CX 750, Corsair HX 1000i будет использован гибкий Riser с дополнительным питанием. Видеокарта PowerColor RX 6900 XT Red Devil будет проверена в трех бенчмарках: 3DMark Time Spy Extreme, Furmark, Company of Heroes 2.
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В этой статье будет измерено энергопотребление видеокарты PowerColor RX 6900 XT  (AXRX 6900XT 16GBD6-3DHE/OC) с увеличенным лимитом энергопотребления, видеокарта будет питаться от отдельного блока питания Corsair HX1000i c поддержкой Corsair Link Digital, позволяющей отслеживать параметры электропитания.

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Блок питание CX750 используется для питания материнской платы, процессора, жестких дисков. К блоку питанию HX1000i подключена видеокарта RX 6900 XT. Видеокарта подключена к блоку питания HX1000i тремя 8-pin PCI-E и одним 6-pin PCI-E , один разъем питания питает видеокарту через Riser, а другие через стандартные разъем на видеокарте.

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Тестовая конфигурация

  • Процессор: Intel Core i5-10600K 5 GHz;
  • Материнская плата: ASUS PRIME Z490M-PLUS;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack RAM 4000 MHz (2 x 8GB), TXBD432G4000HC18FQC01 (4000 MHz custom timings);
  • Охлаждение: DEEPCOOL Watercooler GAMMAXX L240T WHITE, 2 штуки Gentle Typhoon D1225C12 GT3000-P 0,22 А;
  • Корпус: отсутствует;
  • Блок питания: Corsair СX750 750 Watt CP-9020015-EU, Corsair HX1000i 1000W CP-9020074-EU;
  • Видеокарта: PowerColor RX 6900 XT Red Devil AXRX 6900XT 16GBD6-3DHE/OC.

Используемое ПО: HWiNFO64, GenericLogViewer.

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GPU Socket Power [W] – энергопотребление GPU из Hwinfo64 красная линия на графике.

+12V OPwr Supply [W] – энергопотребление на выходе блока питания только по 12 В зеленая линия на графике.

     Первая часть тестирования со стоковым BIOS Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 6900 XT Red Devil.

Содержание:

3DMark Time Spy Extreme

Bios 500 Вт

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В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Socket Power [W] максимальное энергопотребление 366 Вт, среднее – 334 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное –448 Вт, среднее – 396 Вт. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Socket Power [W] максимальное – 423 Вт, среднее –  360 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 535 Вт, среднее – 431Вт.

FurMark

Bios 500 Вт

FurMark AAx0

С таким лимитом видеокарта вырубилась через 2 минуты, так что тест только 1 минута. В Furmark AAx0 данные практически совпадают: максимальное значение GPU Socket Power [W] 478 Вт, среднее – 460 Вт, +12V OPwr Supply [W] максимальное – 585 Вт, среднее – 558 Вт.

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FurMark AAx8

В Furmark AAx8 данные практически совпадают: максимальное значение GPU Socket Power [W] 368 Вт, среднее – 380 Вт, +12V OPwr Supply [W] максимальное – 455 Вт, среднее – 437 Вт.

Company of Heroes 2

Bios 500 Вт

1920x1080

В Company of Heroes 2 1920x1080 энергопотребление видеокарты составило: максимальное значение GPU Socket Power [W] 289 Вт, среднее – 187 Вт, +12V OPwr Supply [W] максимальное – 352 Вт, среднее – 227 Вт.

3840x2160

В Company of Heroes 2 3840x2160 энергопотребление видеокарты составило: максимальное значение GPU Socket Power [W] 410 Вт, среднее – 361 Вт, +12V OPwr Supply [W] максимальное – 491 Вт, среднее – 427 Вт.

Итог

Замер видеокарты в стоке Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 6900 XT Red Devil

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amd powercolor deepcool red devil corsair link power 10600k 6900xt corsair link 4 morepowertool
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