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Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару

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В одной из предыдущих статей мне уже удалось иметь дело с даунклокингом и андервольтом моего экземпляра процессора Ryzen 7 2700. К сожалению, прошлый "underclocking" не принес желаемых результатов, так как материнская плата обладала достаточно высоким минимальным множителем процессора, а "обратный разгон" при помощи сочетания делителя и множителя не приводил к эффективному снижению тактовых частот, так как на частоте меньшей, чем может обеспечить минимальный множитель, система просто "отказывалась" запускаться.

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Но, как у меня всегда и бывает, голова рукам покоя не дает. И я все-таки нашел способ, как добиться экстремально низкого тепловыделения и, соответственно, температур процессора Ryzen 7 2700, сделав его холоднее, чем какой-нибудь самый простой Celeron или типичный ноутбучный процессор, требующий даже самого примитивного и дешевого охлаждения (как на известной шуточной картинке).

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И многие сейчас, скорее всего, находятся в недоумении, каким образом я добился температур процессора под нагрузкой чуть больше, чем температура тела. Но я поделюсь с вами своим секретом и продемонстрирую самый эффективный способ, как экстремально охладить любой процессор, пусть и вопреки производительности. Хотя, быть может, кому-то и такой производительности будет достаточно для каких-нибудь офисных задач, потому что в данный момент я подготавливаю материал именно на "экспериментальном" варианте процессора и система работает абсолютно адекватно и без каких-либо "тормозов".

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И, так как сегодняшняя статья более или менее серьезная и, быть может, кому-то будет полезной, неплохо было бы начать эксперименты с традиционного описания тестового стенда.

Тестовый стенд


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И, когда мы определились с тестовой конфигурацией, давайте начнем по порядку разбирать план действий, способствующий  достижению подобных результатов в даунклокинге.

Предлагаю начать с того, что частоту процессора в BIOS, как и напряжение на ядра, мы выставим в значение "Auto". Даже если у вас остальные напряжения зафиксированы, а другие компоненты ПК находятся в разгоне, убирать все до "Auto" совсем не обязательно, будет вполне достаточно выставить автоматическое регулирование тактовой частоты и напряжения на ядра процессора. На этом, собственно, все действия в BIOS завершаются, далее мы переходим в операционную систему Windows и начинаем экспериментировать непосредственно в ней.

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Первое, что мы сделаем, это внесем изменения в реестр. Нажмите сочетание клавиш "Windows+R":

В появившемся поле вписываем следующее и жмем клавишу Enter:

Вас можно поздравить: вы попали в редактор реестра.

Далее мы идем по пути, указанному на скриншоте:

По данному пути нам интересен исключительно параметр "Attributes". Щелкаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем "Изменить...".

Собственно, изменяем значение на "2" и нажимаем кнопку "ОК", на всякий случай перезагружаем систему.

Все вышеупомянутые действия были необходимы для того, чтобы в операционной системе Windows появилась регулировка максимальной частоты процессора, которую мы, собственно, будем занижать до необходимых нам значений.

Теперь, когда самая сложная часть эксперимента позади, предлагаю преступить к экстремальному охлаждению процессора Ryzen 7 2700.

Итак, для начала заходим в "Параметры" и далее кликаем на пункт "Питание и спящий режим":

Далее нам необходимо перейти к выбору и настройке схемы управления питанием, где мы будем настраивать схему питания "Экономия энергии". 


В настройке схемы управления питанием "Экономия энергии" кликаем на "Изменить дополнительные параметры питания".


В открывшемся списке нас должна интересовать вкладка "Управление питанием процессора".

Я думаю, что далее уже все становится интуитивно понятно. Максимальная частота процессора выставляется в мегагерцах, я решил ради эксперимента "бахнуть" частоту в 1500 MHz. Но, стоит отметить, что данный "делитель" не работает корректно в моем случае. Поэтому я решаю пойти через пункт "Максимальное состояние процессора", где выставляю значение в 50%, благодаря чему тактовая частота процессора составила 1550 MHz (с тенденцией к снижению). К моему великому сожалению, это был самый минимальный "рабочий делитель", мечте о работе восьмиядерного процессора на частоте в 1 ГГц так и не суждено было сбыться, за то я добился желаемого результата и "даунклокнул" процессор ниже минимальной частоты, которую возможно выставить в BIOS.

И теперь, когда настройку процессора можно считать удавшейся, предлагаю протестировать Ryzen 7 2700 в "синтетике", чтобы выяснить, каких температур нам удалось достичь и какая реальная производительность процессора, тепловыделение которого меньше, чем у мобильных решений и самых простых Celeron.

Тестирование процессора Ryzen 7 2700 UC (UnderClock) @1.5 GHz в Linpack

Результаты

Думается, что четырехминутного тестирования процессора вполне достаточно, чтобы понять, что AMD Ryzen 7 2700 стал по-настоящему "холодным" процессором, его температурная кривая практически полностью горизонтальная, сам же процессор прогрелся до смешных 37,75°, что, действительно, чуть большее, чем температура тела. При этом тепловыделение процессора составило всего 33 W, что меньше, чем заявленное энергопотребление AMD Athlon 200GE. Ядра процессора "трудились" при смешном напряжении в 0.8 вольта, на которых 8 ядер с активной технологией SMT даже "не хотели" запускаться при даунклокинге через BIOS с минимально возможной частотой (2.5 GHz). С остальными же результатами тестирования прошу ознакомиться в соответствующем "спойлере".

Тестирование процессора Ryzen 7 2700 UC (UnderClock) @1.5 GHz в Cinebench R20

По результатам тестирования Cinebench R20 процессор Ryzen 7 2700 с теплопакетом в 33 ватта и частотой в 1.55 ГГц выбивает 1563 балла. Его обходит четырехъядерный собрат с частотой в 4 ГГц, однако экспериментальный образец смог обойти "старика" i5-3550 на целых 500 очков. Также, судя по сторонним тестам, наш экземпляр обходит легендарный процессор AMD FX-8350, разогнанный до частоты в 4.3 ГГц, более чем на 200 баллов.

Заключение

Кто-то скажет, что данный эксперимент является абсолютно не применимым в реальности, так как процессор в след за значительно сниженным тепловыделением потерял и львиную долю своей производительности, за данное решение пришлось отдать более чем 50% от изначальной производительности "эталонного" Ryzen 7 2700. И я, в принципе, соглашусь со столь прагматичным подходом. Но ведь никто и не обещал значительного снижения тепловыделения процессора при сохранении мощностей, ведь так?

С другой стороны, такая конфигурация отлично подходит для сборки компьютера "для учебы" ребенка в школе (хотя, с учетом такой частоты, кавычки, скорее, являются лишними), или при отсутствии средств на кулер дороже трехсот рублей и материнскую плату дороже 3000 рублей. 

Но если вы сомневаетесь в пригодности Ryzen 7 2700 на такой частоте, то я вам попытаюсь доказать обратное в одной из следующих статей, а пока прошу написать в комментариях интересующие вас игры и синтетические тесты, где бы вы хотели увидеть в действии "33 ватта мощи" в сочетании с видеокартой GTX 1060.

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А что, у меня в майнкрафте проц потребляет 22 ватта после моего даунклокинга. 40 фпс есть, мне хватает ха-ха-ха. Ну и нестабильные 60 кадров в RDR2 при правильной настройке.
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