Лайфхак: создаем из старого планшета или смартфона на базе Android монитор ресурсов для своего ПК
Многие из наших читателей являются прогрессивными и современными геймерами, а также продвинутыми пользователями ПК, которых интересует состояние компьютера во время стресс-тестов или активного гейминга в тяжелые и требовательные игры. Большая часть наших читателей к тому же увлекаются моддингом своих ПК, идут на все, чтобы их системные блоки выглядели максимально оригинально, современно и продвинуто. И да, у каждого из нас завалялось какое-нибудь старенькое и уже морально устаревшее устройство на базе операционной системы Android, которое выкинуть жалко, а подарить стыдно, будь то планшет или смартфон. Возникает вопрос, как все это связано и что с этим всем делать? И как раз из этой статьи вы узнаете, как из старого телефона сделать интерактивный дисплей для мониторинга ресурсов вашего ПК. А самые продвинутые энтузиасты смогут закрепить данный дисплей в системном блоке и тем самым добавить своему, возможно, бюджетному корпусу функционал флагманских моделей.
С чего начать?
Итак, давайте разберемся в "минимальных требованиях". Вам понадобятся:
- ПК с операционной системой Windows (x86 / x64) (XP или новее);
- Установленный .Net Framework 4.0;
- Любое устройство на базе операционной системы Android 4 (или новее);
- Общая сеть Wi-Fi для ПК и устройства;
- Программа Remote System Monitor, установленная как на необходимом устройстве с OC Android, так и на ПК.
Создаем сервер на своем ПК
рекламаПереходим на сайт разработчика и скачиваем последнюю версию клиента для своей операционной системы.
рекламаПеред установкой отключаем антивирус. Запускаем установщик и совершаем простейшую и стандартную установку.
Переходим к настройке сервера на ПК.
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Далее заполняем поля: Server Port - Password - Max connections. Не забываем выставить галочки так, как показано на скриншоте.
рекламаДалее жмем на клавишу Close. Все изменения сохранятся и мы сможем переходить к настройке своего Androod-устройства.
Настраиваем приложение на своем смартфоне или планшете на базе Android
Первым делом скачиваем необходимое приложение из Google Play. Это бесплатно.
Далее мы проверяем, чтобы и компьютер, и устройство на базе OC Android были подключены к единой сети Wi-Fi. Если вы по одному хитрому методу раздаете себе интернет с телефона на ПК, то ничего не сработает (проверено).
После чего мы запускаем приложение и принимаем традиционное лицензионное соглашение.
После чего мы подключаемся к серверу на своем ПК.
И вот, когда мы подключились к своему ПК, мы можем следить за его состоянием прямо из смартфона или планшета.
И, как вы можете наблюдать, в моем случае, действительно удалось подключиться к собственному ПК.
Функционал приложения и нюансы
Итак, когда нам удалось подключиться к собственному ПК, давайте же разберемся в функционале данного приложения.
Remote System Monitor отображает разнообразную системную информацию, такую как температура, скорость вентилятора, нагрузка, напряжение и т.д. Также данное приложение позволяет управлять вентиляторами ПК, если на сервере включена соответствующая опция.
Вам позволено самостоятельно настроить монитор ресурсов для отображения тех показателей, которые необходимы именно вам.
Также в отдельной вкладке вы можете пронаблюдать детальный мониторинг, того, что необходимо именно вам. Проследить за частотой кадров с соответствующим графиком или пронаблюдать за напряжением, подаваемым на отдельные ядра процессора. Вам доступна практически любая необходимая энтузиасту информация.
Есть два основных нюанса в работе данного приложения. Первый нюанс состоит в том, что такой мониторинг не имеет аппаратной точности измерения. И если вы профессиональный оверклокер и занимаетесь серьезным разгоном, то не стоит полагаться на данные показатели. Второй нюанс заключается в задержке. Такого рода мониторинг ресурсов обладает серьезной задержкой, которая не позволяет узнать именно актуальное значение того или иного показателя.
От сюда следует, что данное приложение подходит лишь для развлечения. Но это не изменяет того факта, что старый смартфон или планшет с данным установленным приложением можно использовать для украшения системного блока.
Моддинг системного блока
Итак, для корректной работы данного приложения, ваш телефон должен иметь постоянное подключению к сети Wi-Fi и источнику питания. Также важно правильно настроить свой гаджет, он не должен "уходить в сон" и переходить в энергосберегающий режим.
При правильной настройке и установке, это должно выглядеть примерно вот так:
Заключение
И вот таким незамысловатым способом можно найти применение своему старому смартфону или планшету на базе операционной системы Android, при этом прокачать свой системный блок, сделать его действительно не таким, как у всех.
А как вы используете свои устаревшие телефоны на базе операционной системы Android?
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