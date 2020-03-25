Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов

для раздела Блоги
1
Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде
Nvidia RTX 8000 - 600 000р
RTX 2060 по старой цене в Регарде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Предисловие

Вам тоже казалось странным, что студенты даже из самых бедных и неблагоустроенных общежитий, где интернета не было бы и в помине, умудряются терабайтами качать фильмы и играть в онлайн-игры со своих стационарных компьютеров и ноутбуков?

реклама

Я до последнего времени особо не задавался этим вопросом, так как жил в собственном доме и у меня всегда был высокоскоростной интернет, а мобильный интернет был чем-то бесполезным.

Но вот я попал в карантин, где нормального высокоскоростного интернета нет и в помине. Обладая лишь смартфоном и стационарным ПК, я попытался создать точку доступа для выхода в интернет. Но оператор тут же вычислил, что я пытаюсь воспользоваться "дополнительной услугой раздачи", как он это называет. Я посчитал это крайне несправедливым и обратился к своим друзьям, которые годами живут в общежитиях и наравне со всеми ведут активную жизнь в интернете.

реклама

Студенты мне раскрыли тайну безлимитного интернета "из общаги", а сейчас я поведаю эту тайну вам.

Немного теории...

реклама

Итак, весь обход той самой "блокировки" заключается в изменении TTL.

Обычное значение TTL составляет 64 для различных мобилок на IOS и Android, а также на таких операционных системах как MAC или Linux. Для операционной системы Windows это значение равно 128.

реклама

Чтобы "показать" оператору, что мы используем свой интернет "на таком же своем устройстве", если вы понимаете, о чем я, нам нужно, чтобы TTL на ПК и смартфоне совпадал. При этом стоит учитывать, что TTL теряет единицу при передаче пакетов с раздающего устройства и в итоге, если даже на нашем втором устройстве выставить TTL равный 64, оператор поймет, что "это устройство уже не наше" и мы пытаемся "поделиться интернетом с каким-то халявщиком". А вот если выставить значение TTL на единицу больше, то все будет хорошо, а оператор "поймет", что мы используем такое же наше устройство и ни с кем не делимся бесплатным интернетом :)

О теоретической "раздаче" интернета со смартфона на смартфон"...

Иногда встречаются ситуации, когда доступ в интернет нужен на другом мобильном телефоне. Изменить TTL смартфона возможно, но для этого нужно обладать специальными root-правами или пользоваться сторонним софтом. Я не буду тут описывать настолько "извращенные" методы, если кому-то интересен конкретно этот вопрос - ищите ответ на других сайтах. Хотя намекну о способах изменения TTL на телефоне без прав "суперпользователя", вам для этого понадобится такая программка как Terminal Emulator for Android. Принцип тот же самый, что и на ПК, мы просто выставляем TTL раздающего устройства, но с прибавкой в единичку. Совсем "детский" вариант - поставить что-то вроде TTL Master и легким движением руки выбрать необходимый TTL. Но последний способ не гарантирую, что сработает.

реклама


А вообще, раз уж взялись "хакерствовать" со своей мобилкой, то устанавливайте Root-права и делайте все своими руками. Не стоит "доверять" каким-то приложениям и программкам.

Я же выступаю сторонником того, что лучше лишний раз не наглеть и просто переставить симки из телефона в телефон/планшет. Если оба устройства ваши, то что вам помешает сделать именно так? Поменять SIM-карты местами намного проще, чем копаться в системе телефона.

А теперь, собственно, перейдем к самому главному... 

Практика: как раздать интернет с телефона на компьютер или ноутбук бесплатно?

Как вы уже поняли, все заключается в изменении того самого TTL. Предлагаю вам пошаговую инструкцию.

1. Зажимаем сочетание клавиш Windows+R, чтобы вызвать окно "Выполнить".

2. в появившимся окне вводим команду "regedit" и жмем Enter, чтобы перейти в "Редактор реестра".

3. В редакторе реестра "идем" по следующему пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters

4. Здесь мы создаем параметр DWORD (32 бита).

5. Изменяем "имя" параметра на "DefaultTTL".

6. Щелкаем правой кнопкой мыши по данному параметру и выбираем пункт "изменить"

7.В открывшимся окне вписываем "65" в графу "Значение", а систему исчисления изменяем с шестнадцатеричной на десятичную. Жмем "ОК".

8. Те же действия проделываем по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6.

9. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕЗАГРУЖАЕМ КОМПЬЮТЕР!

10. Пользуемся своим интернетом без "лишних" выплат оператору, ведь мы ничего у него не украли, чтобы что-то выплачивать.

Также стоит отметить, что если в вашем компьютере нет Wi-fi модуля, то просто присоедините свой смартфон к ПК через комплектный шнур с выходом на USB, а в настройках смартфона в разделе "Подключение и общий доступ" (этот раздел может иметь и другие наименования, я говорю вам на примере своего сяоми) стоит активировать режим USB-модема.

Имейте ввиду, что если вы используете телефон с OC Windows, то TTL стоит вписывать равный 130, а не 65. Если вдруг ничего не заработает, то попробуйте значение 129.

Данный способ актуален только для тарифов с безлимитным интернетом.

Работоспособность этого способа проверялась на нескольких ПК с установленной операционной системой Windows 10. Во всех случаях использовались SIM-карты оператора "Пчелайн" (кто понял, тот понял).

Тестирование скорости мобильного интернета от раздачи со смартфона

В данный момент у меня сеть 4G, все ловит отлично. Оператор "Пчелайн", модель раздающего телефона - Redmi note 7.

Ну, результаты не сказать, что впечатляющие. Давайте же взглянем, на какой скорости качаются игры с какого-нибудь Steam...

Как вы можете заметить, скорость очень сильно "плавает". С полноценным оптическим волокном все эти извращения даже не сравнятся, но если вы попали в такое положение, в котором оказался я (а я вас удивлю, сказав, что скорость интернета от правайдера на моем селе равна 512Кбит/сек, а ночью так вообще около 800), то пользоваться вот таким интернетом - совсем даже неплохой вариант, если, конечно, у вас там ловит мобильная сеть.

Заключение

Я не обучаю никакому мошенничеству и не призываю вас этим способом "раздаривать" безлимитный интернет всем друзьям и знакомым, обманывая операторов сотовой связи.  Я лишь показываю, как воспользоваться своим же интернетом на том устройстве, на котором он нужен в данный момент. Пользуйтесь на здоровье!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

интернет лайфхак мобильный интернет ttl
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
+
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
79
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
40
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
9
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming
16
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
49
Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Astro 12 Pro: космическое представление
15

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 49
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 29
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
12 марта 2020 39
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 79

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии смогут совершить огромный скачок производительности
58
Бывший разработчик Sony: разница в производительности между PlayStation 5 и Xbox Series X очень велика
84
Супер-кулер Corsair A500 провалил все тесты, но канадские энтузиасты Hardware Canucks попытались его починить
30
Российская версия «облачного» сервиса NVIDIA GeForce NOW стала бесплатной на месяц
14
В Steam и Epic Games Store бесплатно раздают игры
14
Технология NVIDIA DLSS 2.0 повышает производительность в 2-4.6 раза — даже GeForce RTX 2060 позволит играть в 4К
50
Количество пользователей EMUI 10 перевалило за 100 миллионов
4
Valve объяснила, почему Half-Life 3 так до сих пор и не вышла
30
GSC Game World показала первый снимок экрана S.T.A.L.K.E.R. 2
59
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь 13-летия игры Тень Чернобыля сделали фанатам подарок
22
AMD Ryzen 9 3900X на частоте 5613 МГц занял второе место в Geekbench3 Multi Core
3
«Гвинт» добрался до устройств под управлением Android
4
Новые сведения о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere – сроки выхода и технические характеристики
12
Вышло масштабное обновление DLSS 2.0 от NVIDIA - улучшенное быстродействие, внедрение поддержки UE 4, более продвинутый AI
11
Первые сведения о технических характеристиках процессоров Intel Core 11-го поколения – новая архитектура, PCIe 4.0 и продвинутая графика
28
AMD представит настольные процессоры Ryzen 4000 и видеокарты Radeon RX Navi 2X осенью
51
Критики в восторге от Half-Life Alyx
21
Архитектура RDNA2 для Xbox Series X и PS5 отличается от RDNA2 для следующего поколения Radeon
13
Процессоры AMD Ryzen монополизировали продажи в немецкой Mindfactory
Видеокарта AMD Big Navi на архитектуре RDNA2 будет производительнее, чем то, что показали в игровых приставках PlayStation 5 и Xbox Series X

Популярные статьи

Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
106
Mount & Blade 2: Bannerlord - тестирование бюджетных видеокарт на максимальных настройках графики в 4K
64
Разгон и тестирование Geforce GTX 465 в 3-Way SLI
24
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
79
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
35
Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов
1
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
4
Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
4
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
+

Сейчас обсуждают

Каа
08:58
в моём понимании всё что светится, если это не фара или светильник, то это самое последнее по качеству говно, которое можно купить.
Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
Taketon
08:53
Как по мне много дрочева на буквы HL и VR, а сама то игра как???? если откинуть это, игра шедевр или проходной трешачек???
Valve считает, что моддеры рано или поздно отвяжут Half-Life Alyx от VR, но это будет плохо
Твоя мамка
08:51
Не понимаю хайпа от этой игры, ну типо в 2011 ок, сюжет норм, но геймплейно крайне уныло. Дейз ган лучше был
Valve считает, что моддеры рано или поздно отвяжут Half-Life Alyx от VR, но это будет плохо
ubnt2020
08:50
первые карты с полноценным дх11 это печи 400 и радики 5000
Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
Kopcheniy
08:49
Да и статьи в последнее время там более-менее приличные выходят (имею ввиду "железо")
Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
Kopcheniy
08:48
В прошлом году был такой случай, когда пошел у человека с фермы брать RX470. Furmark 15 минут прошел без сбоев, а стоило только запустить Crysis 3 - игра тут же зависла и пришлось перезагружаться. И т...
Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
Твоя мамка
08:48
Вааау вот эта функция... она что позволит открыть и закрыть машину с телефона? А может еще и фарами поморгать можно или даже завести машину? Ну дела, никогда бы не подумал что такое возможно... Ведь в...
В коде iOS 14 найдена информация о совместной работе Apple и BMW над футуристической функцией «CarKey» для iPhone
Kopcheniy
08:45
Или если драйвера не ставятся, либо после установки дров черный экран
Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
Твоя мамка
08:43
Тут такая тема что от игры зависит. В думе разницы особо нет в настройках графики. И на 1080р мониторе даже через dsr 2к и 4к особо ничего не дают, хотя обычно во многих играх разница видна Но вот на...
Хорошая видеокарта не обязательна — DOOM Eternal запустили и вовсе без неё при 60 fps
Kopcheniy
08:42
Я за последние лет 10 сменил как минимум с десяток видеокарт (все были б/у), на отвал нарвался всего раз (в течение двух недель с момента покупки), и то поменяли на другую. Но самая главная причина от...
Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем