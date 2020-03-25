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Предисловие

Вам тоже казалось странным, что студенты даже из самых бедных и неблагоустроенных общежитий, где интернета не было бы и в помине, умудряются терабайтами качать фильмы и играть в онлайн-игры со своих стационарных компьютеров и ноутбуков?

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Я до последнего времени особо не задавался этим вопросом, так как жил в собственном доме и у меня всегда был высокоскоростной интернет, а мобильный интернет был чем-то бесполезным.

Но вот я попал в карантин, где нормального высокоскоростного интернета нет и в помине. Обладая лишь смартфоном и стационарным ПК, я попытался создать точку доступа для выхода в интернет. Но оператор тут же вычислил, что я пытаюсь воспользоваться "дополнительной услугой раздачи", как он это называет. Я посчитал это крайне несправедливым и обратился к своим друзьям, которые годами живут в общежитиях и наравне со всеми ведут активную жизнь в интернете.

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Немного теории...

Студенты мне раскрыли тайну безлимитного интернета "из общаги", а сейчас я поведаю эту тайну вам.

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Итак, весь обход той самой "блокировки" заключается в изменении TTL.

Обычное значение TTL составляет 64 для различных мобилок на IOS и Android, а также на таких операционных системах как MAC или Linux. Для операционной системы Windows это значение равно 128.

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О теоретической "раздаче" интернета со смартфона на смартфон"...

Чтобы "показать" оператору, что мы используем свой интернет "на таком же своем устройстве", если вы понимаете, о чем я, нам нужно, чтобы TTL на ПК и смартфоне совпадал. При этом стоит учитывать, что TTL теряет единицу при передаче пакетов с раздающего устройства и в итоге, если даже на нашем втором устройстве выставить TTL равный 64, оператор поймет, что "это устройство уже не наше" и мы пытаемся "поделиться интернетом с каким-то халявщиком". А вот если выставить значение TTL на единицу больше, то все будет хорошо, а оператор "поймет", что мы используем такое же наше устройство и ни с кем не делимся бесплатным интернетом :)

Иногда встречаются ситуации, когда доступ в интернет нужен на другом мобильном телефоне. Изменить TTL смартфона возможно, но для этого нужно обладать специальными root-правами или пользоваться сторонним софтом. Я не буду тут описывать настолько "извращенные" методы, если кому-то интересен конкретно этот вопрос - ищите ответ на других сайтах. Хотя намекну о способах изменения TTL на телефоне без прав "суперпользователя", вам для этого понадобится такая программка как Terminal Emulator for Android. Принцип тот же самый, что и на ПК, мы просто выставляем TTL раздающего устройства, но с прибавкой в единичку. Совсем "детский" вариант - поставить что-то вроде TTL Master и легким движением руки выбрать необходимый TTL. Но последний способ не гарантирую, что сработает.

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А вообще, раз уж взялись "хакерствовать" со своей мобилкой, то устанавливайте Root-права и делайте все своими руками. Не стоит "доверять" каким-то приложениям и программкам.

Я же выступаю сторонником того, что лучше лишний раз не наглеть и просто переставить симки из телефона в телефон/планшет. Если оба устройства ваши, то что вам помешает сделать именно так? Поменять SIM-карты местами намного проще, чем копаться в системе телефона.

А теперь, собственно, перейдем к самому главному...

Практика: как раздать интернет с телефона на компьютер или ноутбук бесплатно?

Как вы уже поняли, все заключается в изменении того самого TTL. Предлагаю вам пошаговую инструкцию.

1. Зажимаем сочетание клавиш Windows+R, чтобы вызвать окно "Выполнить".

2. в появившимся окне вводим команду "regedit" и жмем Enter, чтобы перейти в "Редактор реестра".

3. В редакторе реестра "идем" по следующему пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters

4. Здесь мы создаем параметр DWORD (32 бита).

5. Изменяем "имя" параметра на "DefaultTTL".

6. Щелкаем правой кнопкой мыши по данному параметру и выбираем пункт "изменить"

7.В открывшимся окне вписываем "65" в графу "Значение", а систему исчисления изменяем с шестнадцатеричной на десятичную. Жмем "ОК".

8. Те же действия проделываем по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6.

9. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕЗАГРУЖАЕМ КОМПЬЮТЕР!

10. Пользуемся своим интернетом без "лишних" выплат оператору, ведь мы ничего у него не украли, чтобы что-то выплачивать.

Также стоит отметить, что если в вашем компьютере нет Wi-fi модуля, то просто присоедините свой смартфон к ПК через комплектный шнур с выходом на USB, а в настройках смартфона в разделе "Подключение и общий доступ" (этот раздел может иметь и другие наименования, я говорю вам на примере своего сяоми) стоит активировать режим USB-модема.

Имейте ввиду, что если вы используете телефон с OC Windows, то TTL стоит вписывать равный 130, а не 65. Если вдруг ничего не заработает, то попробуйте значение 129.

Данный способ актуален только для тарифов с безлимитным интернетом.

Работоспособность этого способа проверялась на нескольких ПК с установленной операционной системой Windows 10. Во всех случаях использовались SIM-карты оператора "Пчелайн" (кто понял, тот понял).

Тестирование скорости мобильного интернета от раздачи со смартфона

В данный момент у меня сеть 4G, все ловит отлично. Оператор "Пчелайн", модель раздающего телефона - Redmi note 7.

Ну, результаты не сказать, что впечатляющие. Давайте же взглянем, на какой скорости качаются игры с какого-нибудь Steam...

Как вы можете заметить, скорость очень сильно "плавает". С полноценным оптическим волокном все эти извращения даже не сравнятся, но если вы попали в такое положение, в котором оказался я (а я вас удивлю, сказав, что скорость интернета от правайдера на моем селе равна 512Кбит/сек, а ночью так вообще около 800), то пользоваться вот таким интернетом - совсем даже неплохой вариант, если, конечно, у вас там ловит мобильная сеть.

Заключение

Я не обучаю никакому мошенничеству и не призываю вас этим способом "раздаривать" безлимитный интернет всем друзьям и знакомым, обманывая операторов сотовой связи. Я лишь показываю, как воспользоваться своим же интернетом на том устройстве, на котором он нужен в данный момент. Пользуйтесь на здоровье!