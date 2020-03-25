Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов
Предисловие
Вам тоже казалось странным, что студенты даже из самых бедных и неблагоустроенных общежитий, где интернета не было бы и в помине, умудряются терабайтами качать фильмы и играть в онлайн-игры со своих стационарных компьютеров и ноутбуков?
рекламаЯ до последнего времени особо не задавался этим вопросом, так как жил в собственном доме и у меня всегда был высокоскоростной интернет, а мобильный интернет был чем-то бесполезным.
Но вот я попал в карантин, где нормального высокоскоростного интернета нет и в помине. Обладая лишь смартфоном и стационарным ПК, я попытался создать точку доступа для выхода в интернет. Но оператор тут же вычислил, что я пытаюсь воспользоваться "дополнительной услугой раздачи", как он это называет. Я посчитал это крайне несправедливым и обратился к своим друзьям, которые годами живут в общежитиях и наравне со всеми ведут активную жизнь в интернете.
рекламаСтуденты мне раскрыли тайну безлимитного интернета "из общаги", а сейчас я поведаю эту тайну вам.
Немного теории...
рекламаИтак, весь обход той самой "блокировки" заключается в изменении TTL.
Обычное значение TTL составляет 64 для различных мобилок на IOS и Android, а также на таких операционных системах как MAC или Linux. Для операционной системы Windows это значение равно 128.
рекламаЧтобы "показать" оператору, что мы используем свой интернет "на таком же своем устройстве", если вы понимаете, о чем я, нам нужно, чтобы TTL на ПК и смартфоне совпадал. При этом стоит учитывать, что TTL теряет единицу при передаче пакетов с раздающего устройства и в итоге, если даже на нашем втором устройстве выставить TTL равный 64, оператор поймет, что "это устройство уже не наше" и мы пытаемся "поделиться интернетом с каким-то халявщиком". А вот если выставить значение TTL на единицу больше, то все будет хорошо, а оператор "поймет", что мы используем такое же наше устройство и ни с кем не делимся бесплатным интернетом :)
О теоретической "раздаче" интернета со смартфона на смартфон"...
Иногда встречаются ситуации, когда доступ в интернет нужен на другом мобильном телефоне. Изменить TTL смартфона возможно, но для этого нужно обладать специальными root-правами или пользоваться сторонним софтом. Я не буду тут описывать настолько "извращенные" методы, если кому-то интересен конкретно этот вопрос - ищите ответ на других сайтах. Хотя намекну о способах изменения TTL на телефоне без прав "суперпользователя", вам для этого понадобится такая программка как Terminal Emulator for Android. Принцип тот же самый, что и на ПК, мы просто выставляем TTL раздающего устройства, но с прибавкой в единичку. Совсем "детский" вариант - поставить что-то вроде TTL Master и легким движением руки выбрать необходимый TTL. Но последний способ не гарантирую, что сработает.
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А вообще, раз уж взялись "хакерствовать" со своей мобилкой, то устанавливайте Root-права и делайте все своими руками. Не стоит "доверять" каким-то приложениям и программкам.
Я же выступаю сторонником того, что лучше лишний раз не наглеть и просто переставить симки из телефона в телефон/планшет. Если оба устройства ваши, то что вам помешает сделать именно так? Поменять SIM-карты местами намного проще, чем копаться в системе телефона.
А теперь, собственно, перейдем к самому главному...
Практика: как раздать интернет с телефона на компьютер или ноутбук бесплатно?
Как вы уже поняли, все заключается в изменении того самого TTL. Предлагаю вам пошаговую инструкцию.
1. Зажимаем сочетание клавиш Windows+R, чтобы вызвать окно "Выполнить".
2. в появившимся окне вводим команду "regedit" и жмем Enter, чтобы перейти в "Редактор реестра".
3. В редакторе реестра "идем" по следующему пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters
4. Здесь мы создаем параметр DWORD (32 бита).
5. Изменяем "имя" параметра на "DefaultTTL".
6. Щелкаем правой кнопкой мыши по данному параметру и выбираем пункт "изменить"
7.В открывшимся окне вписываем "65" в графу "Значение", а систему исчисления изменяем с шестнадцатеричной на десятичную. Жмем "ОК".
8. Те же действия проделываем по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6.
9. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕЗАГРУЖАЕМ КОМПЬЮТЕР!
10. Пользуемся своим интернетом без "лишних" выплат оператору, ведь мы ничего у него не украли, чтобы что-то выплачивать.
Также стоит отметить, что если в вашем компьютере нет Wi-fi модуля, то просто присоедините свой смартфон к ПК через комплектный шнур с выходом на USB, а в настройках смартфона в разделе "Подключение и общий доступ" (этот раздел может иметь и другие наименования, я говорю вам на примере своего сяоми) стоит активировать режим USB-модема.
Имейте ввиду, что если вы используете телефон с OC Windows, то TTL стоит вписывать равный 130, а не 65. Если вдруг ничего не заработает, то попробуйте значение 129.
Данный способ актуален только для тарифов с безлимитным интернетом.
Работоспособность этого способа проверялась на нескольких ПК с установленной операционной системой Windows 10. Во всех случаях использовались SIM-карты оператора "Пчелайн" (кто понял, тот понял).
Тестирование скорости мобильного интернета от раздачи со смартфона
В данный момент у меня сеть 4G, все ловит отлично. Оператор "Пчелайн", модель раздающего телефона - Redmi note 7.
Ну, результаты не сказать, что впечатляющие. Давайте же взглянем, на какой скорости качаются игры с какого-нибудь Steam...
Как вы можете заметить, скорость очень сильно "плавает". С полноценным оптическим волокном все эти извращения даже не сравнятся, но если вы попали в такое положение, в котором оказался я (а я вас удивлю, сказав, что скорость интернета от правайдера на моем селе равна 512Кбит/сек, а ночью так вообще около 800), то пользоваться вот таким интернетом - совсем даже неплохой вариант, если, конечно, у вас там ловит мобильная сеть.
Заключение
Я не обучаю никакому мошенничеству и не призываю вас этим способом "раздаривать" безлимитный интернет всем друзьям и знакомым, обманывая операторов сотовой связи. Я лишь показываю, как воспользоваться своим же интернетом на том устройстве, на котором он нужен в данный момент. Пользуйтесь на здоровье!
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