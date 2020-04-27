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Сводка актуальной информации о Cyberpunk 2077 - ход разработки, детали сюжета и геймплея, информация о движке игры, предполагаемые системные требования и мультиплеер

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Cyberpunk 2077, впервые анонсированный в мае 2012 года польским разработчиком CD Projekt RED, уже долгое время является одной из самых ожидаемых игр. Сами разработчики признали, что анонс игры состоялся слишком рано, поскольку они по-прежнему были сосредоточены на создании «Ведьмака 3: Дикая охота», выпущенного в мае 2015 года. Однако разработка Cyberpunk 2077 началась лишь после выхода последнего дополнения для "Ведьмак 3", в мае 2016 года.

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Тем не менее, темпы разработки серьезно увеличились до такого уровня, который ранее не наблюдался в CD Projekt RED. Студия значительно расширила свой офис в Кракове, а также открыла новый офис во Вроцлаве пару лет назад. В июле 2018 года размер команды, работающей над Cyberpunk 2077, составлял 350 разработчиков; в феврале 2019 года команда расширилась до 400; далее эта цифра увеличилась до 450 человек в июле 2019 года и уже на октябрь 2019 года игру разрабатывают 500 человек.

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CD Projekt RED отложила запуск игры до 17 сентября 2020 года. Такое решение было принято в связи с тем, что польский разработчик намерен выпустить качественный продукт с минимальным количеством багов. Однако решение о переносе было принято еще до пандемии коронавируса. Но студия не ожидает каких-либо дальнейших проблем после перевода своих сотрудников на "дистанционку".

Ожидается, что Cyberpunk 2077 будет выпущен одновременно для ПК (Steam и GOG), PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia. Несмотря на запуск «Ведьмак 3: Дикая охота» на Nintendo Switch, маловероятно, что то же самое может произойти с Cyberpunk 2077, учитывая возросшую техническую сложность новой игры от CD Projekt RED.

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Игроки со всего мира нарекли Cyberpunk 2077 потенциальным хитом. Не смотря на то, что игра все еще находится в разработке, в продаже уже есть фирменные аксессуары, которые вы можете приобрести, такие как гарнитура SteelSeries Cyberpunk 2077, беспроводной контроллер Xbox Cyberpunk 2077 Edition и консоль Xbox One X Cyberpunk 2077 Edition.

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Канадский актер Киану Ривз, известный в основном своими ролями Нео (в «Матрице») и Джоном Уиком, станет заметной звездой в Cyberpunk 2077. Разработчики заявили, что у него больше всего реплик из всех персонажей, которые не являются играбельными. Это в основном потому, что сам Ривз настолько наслаждался своей ролью, что он попытался расширить ее и в итоге удвоил запланированное экранное время. Киану была отведена роль Джонни Сильверхенда, таинственного персонажа во вселенной Киберпанка. Популярный певец группы Samurai, Сильверхэнд исчез в 2020 году во время рейда в штаб-квартиру корпорации Arasaka, когда он пытался спасти свою девушку, которая была похищена. Считается, что он давно мертв, Сильверхенд должен предстать перед главным героем игры в виде «цифрового призрака», который будет проводником по ночному городу. Однако его реальные цели неизвестны.

Впервые в игре CD Projekt RED игрокам будет предложено полностью настроить своего персонажа. Это имеет смысл, поскольку в конце концов Cyberpunk 2077 основан на популярной настольной игре Майка Пондсмита «Киберпанк 2020».

Игроки смогут выбирать тело своего персонажа, а также настроить детально голос. V, персонаж игрока - это наемник, который недавно вошел в Ночной Город, калифорнийский мегаполис, вдохновленный Лос-Анджелесом, где разворачивается игра. Изначальная цель главного героя проста - разбогатеть.

Ночной город в Cyberpunk 2077 будет обладать неповторимым ночным дизайном. Вам представится возможность побывать в таких районах, как Центр города, Уэстбрук, Хейвуд, Санто-Доминго, Пасифика и Уотсон. Также у вас будет возможность исследовать Бесплодные земли, находящиеся за чертой основного города. 

Мир игры будет, конечно, немного меньше, чем в "Ведьмак 3", но обещает быть гораздо более проработанным. Нам обещают смену дня и ночи и динамическую погоду (включая кислотные дожди, вызванные высоким уровнем загрязнения).

Вам будет предоставлена возможность разнообразить свой геймплей уличными гонками, боксом, хакерством, боевыми искусствами и практикой на стрельбище. В Cyberpunk 2077 также существует правоприменительная система, хотя она не будет настолько полнофункциональной, как в играх Grand Theft Auto.

Одно из самых больших отличий от трилогии «Ведьмак» заключается в том, что в Cyberpunk 2077 вам придется играть исключительно от первого лица, за исключением случаев, когда вы будете находиться за рулем автомобиля.

В игре не будет классов, игроки будут вольны сами избирать стиль прохождения. Также известно, что сама игра будет обладать нелинейным сюжетом, но который будет короче, чем в "Ведьмак 3". CD Projekt RED обещают полную реиграбельность.

Cyberpunk 2077 станет первой игрой от польских разработчиков, которая будет сочетать в себе как отличную RPG с высокой степенью реиграбельности, так и мультиплеерную составляющую, способную затянуть вас еще сильнее в мир игры. Однако мультиплеер будет введен после выхода основной игры и всех ее DLC. Ждать его до 2022 года уж точно не стоит.

Основой же игры послужит собственный движок компании - RED Engine 4. Нам обещают такие нововведения, как значительно улучшенную систему анимации и поддержку трассировки лучей, которую спонсировала Nvidia.

Из этого стоит сделать вывод, что для того, чтобы играть в Cyberpunk 2077 так, как задумал разработчик, следует обзавестись видеокартой с поддержкой трассировки лучей. На момент выхода игры такими видеокартами пока что останутся лишь продукты Nvidia RTX.

Игра не обещает быть требовательной и плохо оптимизированной. Для приемлемых настроек графики и производительности  без включенной трассировки лучей будет достаточно 16 Gb ОЗУ, видеокарты уровня GTX 1060 / RX 580 и процессора на уровне FX 83** / I7 3770 / Ryzen 5 1400 / I3 9350K.

Также стоит напомнить, что к выходу Cyberpunk 2077 уже станут доступны новые решения как от AMD, так и от Intel. Поэтому рекомендую вам заранее ознакомиться с информацией о новых продуктах обеих компаний, если вы вдруг собираетесь обновить ПК для будущей игры.

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