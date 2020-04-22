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Процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake-S будут совместимы с материнскими платами Z490 и привнесут поддержку PCIe 4.0

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Ведущий американский технический ресурс сообщает, что настольные процессоры Intel Rocket Lake-S следующего поколения будут совместимы с грядущими материнскими платами на чипсете Z490. Но это еще не все, уже имеется список функций, которые будут добавлены, когда процессоры Rocket Lake-S появятся на платформе Z490, что приведет платформу Intel к паритету с платформой от AMD - платами AM4 с чипсетом X570 и готовящимися B550. Конкуренция усиливается!

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Существование линейки процессоров Intel 11-го поколения Rocket Lake-S для настольных решений неоднократно подтверждалось различными утечками, но по мере приближения запуска платформы Z490, мы получаем больше информации о том, чего ожидать от будущего семейства процессоров. Материнские платы с чипсетом Z490 получили поддержку процессоров сразу двух поколений. Rocket Lake-S будут поддерживаться на этих материнских платах точно также, как и Comet Lake-S.

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Эти сведения подтверждают то, что Intel позволит своим процессорам следующего поколения сохранить совместимость с чипсетом Z490 и материнскими платами на сокете LGA 1200.

Вполне вероятно, что старший чипсет Z490 будет эксклюзивным набором логики для сокетов LGA 1200 с поддержкой обоих семейств процессоров 2020 года: Comet Lake-S и Rocket Lake-S.

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Также вполне возможно, что Intel может пойти по тому же пути, как было с процессорами Coffee Lake и Coffee Lake refresh . То есть, Intel выпустит следующий чипсет, допустим, условный Z590, который будет лучше Z490, но при этом у пользователя будет выбор, какую плату купить для любого из семейств процессоров: : Comet Lake-S и Rocket Lake-S. Однако данное решение кажется бессмысленным.

Другой и самый важный аспект материнских плат Z490 заключается в том, что все они будут готовы к PCIe 4 поколения. PCIe 4.0 был и пока что остается огромным преимуществом на материнских платах с чипсетом X570 под AM4 для процессоров Ryzen. В то время как поддержка PCIe 4 поколения встроена уже на аппаратном уровне в материнские платы Z490. Это приведет Intel к паритету с платформой AMD с точки зрения возможностей для конечного потребителя. И, скорее всего, заставит AMD делать то, что у них лучше всего получается для поддержания конкуренции с Intel - демпинговать, причем, цены на материнские платы с чипсетом X570 должны упасть серьезно, так как в отличии от "красных" плат, платы Z490 не имеют активного охлаждения на чипсете, следовательно, они априори более надежные и тихие, с чем сложно поспорить.

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Материнские платы Z490 также будут иметь дополнительные  слои PCB для усиления поддержки PCIe четвертого поколения. Поступила информация, что обновленный BIOS для каждой конкретной материнской платы Z490 будет выпущен производителями плат для поддержки Rocket Lake-S и PCIe 4.0 к концу 2020 года.

Если вы уже задумались о сборке системы с процессором Comet Lake-S или Rocket Lake-S, то советую вам взглянуть на уже продемонстрированные ранее платы от ASUSGIGABYTE или MSI. Также не лишним будет узнать информацию о ближайших планах AMD и ее обновленном процессоре.

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lga 1200 z490 rocket lake-s
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Михаил Ааа
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Процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake-S будут совместимы с материнскими платами Z490 и привнесут поддержку PCIe 4.0
wwr222
16:26
Я нифига не понимаю эти тесты. То в Одиссее тестовая 9400+разогнанная память+2060 хуже моей системы 8400+память 2666+1070. То 8700к+разогнанная память+1660 быстрее в Истоках...Я вижу,что в тесте мой п...
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Михаил Ааа
16:26
У 14++ рокетлейков будет всего 8 ядер, у Zen3 - 16. Ничего глобально в позиционировании не поменяется, думаю Интел будет быстрее в играх, АМД,за счёт кэша и ядер, будет универсальнее.
Процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake-S будут совместимы с материнскими платами Z490 и привнесут поддержку PCIe 4.0
Каа
16:26
Ну посмотрим... считаю, что должно быть 70-100 баксов за путную плату на Z. За извращенческую (читай энтузиастскую) не более 200.
Процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake-S будут совместимы с материнскими платами Z490 и привнесут поддержку PCIe 4.0
warmuza
16:25
Не слушай местных критиков, ты молодчик и реальный посан. Продолжай своё дело.
Самый маленький Компьютер в столе от создателя знаменитого Компьютера в Столе
E1nher1
16:25
Ракеты в конце этого года полетят :)
Процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake-S будут совместимы с материнскими платами Z490 и привнесут поддержку PCIe 4.0
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