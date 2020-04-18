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Энтузиасты всего мира ожидают, когда материнские платы с чипсетом B550 придут на замену слегка задержавшимся на рынке платам B450. Но, к великому сожалению, новые "народные" материнские платы все еще не были официально анонсированы, хотя слухи о них берут свои корни с прошлого лета.Это должно измениться 21 мая текущего года, если верить источнику, который утверждает, что AMD представит новый чипсет в эту дату. Чуть менее чем через четыре недели, 16 июня, ожидается появление первых материнских плат B550.

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В течение некоторого времени ходили слухи о материнских платах с чипсетом B550. Например, некоторые подробности о предполагаемом чипсете появились в марте. Материнские платы B550 должны поддерживать PCI-E 4.0, в то время как современные материнские платы B450 поддерживают только PCI-E 3.0. Кстати, по слухам, чипсет B550 не имеет никаких линий PCI-e 4.0. Чтобы воспользоваться преимуществами более нового стандарта pci-e, пользователи должны установить процессор Ryzen 3000, поскольку эти процессоры включают в себя линии pci-e 4.0. Кроме того, поддержка USB 3.1 Gen 2, вероятно, встроена в чипсет в качестве стандарта.

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Кроме того, сам B550 также был значительно улучшен по сравнению с B450. Например, он поддерживает 10 PCIe 3.0, два USB 3.1, шестнадцать USB 2.0, полноценный разгон процессора, а также конфигурации из нескольких видеокарт, доступных только на X570 и X470.

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Согласно Digitimes, компания AMD уже в сентябре представит следующее поколение процессоров для настольных компьютеров. В то же время, вероятно, "красные" покажут старший чипсет 600 линейки для новых процессоров Ryzen 4000.

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Из очевидного: B550 чипсет будет совместим с процессорами Ryzen 4000, однако его совместимость с процессорами Zen+ пока остается неизвестной. Но будем надеяться, что AMD не подведет.