Сборка игрового антикризисного ПК за 60К рублей (900$), собираем мощного конкурента PS5
Предисловие
рекламаВ связи с нестабильным курсом валют сейчас самое время задуматься о сборке нового ПК для игр и работы, пока цены на комплектующие еще не сильно поползли вверх.
И так как нельзя предположить, насколько вырастут цены в ближайшие недели, и как долго мы будем наблюдать комплектующие в магазинах с явно завышенными ценниками, в этой статье я предлагаю сбалансированную сборку, которая в случае чего будет тянуть игры ближайшие 5-7 лет (если своевременно заменить видеокарту), но если цены вдруг пойдут вниз, ее можно будет легко "слить" без особых потерь для собственного кошелька.
рекламаЯ буду предлагать именно те комплектующие, которые купил бы здесь и сейчас, которые я считаю максимально выгодными и "долгоиграющими".
Материнская плата
рекламаТрадиционно начинаем с выбора платформы. Для меня очевидно, что AM4 обладает куда большими потенциалом и выгодностью, чем 1151v2. Одним из самых "вкусных" решений из материнок до 10К рублей является небольшая, да удалая плата от компании "Asus" - TUF B450M-PRO GAMING. Сам уже такую взял и успел пощупать. Самое вкусное в этой плате - "питальник", которого хватит на любой восьмиядерный процессор в небольшом разгоне или на 12-ядерник в стоке, такой как 3900X, например.
С разгоном памяти у этой матери тоже все более-менее, мне удалось "завести" 32Gb ОЗУ двумя плашками на частотах в 3400MHz c таймингами CL16. Результат достаточно годный, но я пока не ужал тайминги, не подобрал более приемлемый вольтаж, полный разбор этой памяти в сочетании с процессором Zen+ ждите в одной из следующих статей.
рекламаСтатистика подсказывает мне, что мать сможет "раскочегарить" такой объем памяти на более высоких частотах с процессорами Zen2.
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Процессор
Нам уже давно известно, что консоли следующего поколения будут иметь на борту процессор с архитектурой Zen2, обладающий 8 ядрами и 16 потоками, но работающий, конечно же, на куда более низких частотах. Вполне возможно, что производительность CPU какой-нибудь PS5 будет аналогична Ryzen 7 2700. Вот его-то мы и возьмем в сборку. Цена на этот процессор за последнюю неделю уже резко поднялась на 10% или около того, я успел в свое время заказать его за копейки, вам советую то же самое. Либо ищите на "вторичке" в пределах 8000, но берите с проверкой.
Процессор обладает отличным соотношением цены на количество ядер. Разгоном можно немного поднять производительность на ядро. Слабое место данного процессора, в отличие от "камней" Zen2, это не самый лучший контроллер памяти, с разгоном придется повозиться подольше.
Оперативная память
Вот тут очень спорный момент. Кто-то советует брать 16Гб, кто-то 32Гб. Я на этот вопрос смотрю со следующей позиции. У PS5 будет 24Gb оперативной памяти на борту, хотя она будет использоваться как GPU, так и CPU. Но так как мы собираем ПК с ориентиром на ближайшие 5-7 лет, то вполне возможно, что уже через 3 года тех самых 16Gb будет категорически не хватать для игр. Поэтому я советую брать 32 гигабайта хорошей памяти и дешево. А такой является CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Gb, цена комплекта составляет порядка 150$. Плашки смогли взять частоту в 3400MHz c процессором Zen+. На Zen2 я думаю, что получится "раскочегарить" память еще сильнее, на 3800Mhz в легкую, так как чипы Micron E-die.
Также вы можете "урвать" где-нибудь прошлую линейку "Crucial" - Ballistix AES. Но это память стоит в среднем дороже, хотя статистически берет более высокие частоты, чем мой предлагаемый комплект памяти.
Блок питания
Я долго исследовал рынок в поисках идеального блока питания до 100$. В конечном итоге я пришел к выводу, что во многом таким является Enermax Revolution D.F. на 650 ватт. Покупая этот блок питания мы получаем бесшумный фирменный вентилятор, японскую начинку, полную модульность, отличную живучесть, пятилетнюю гарантию и высокую стабильность работы.
Это именно тот блок питания, про который можно сказать "вставил и забыл". Согласитесь, что лучше потратить 100$ один раз за 5-7 лет, чем бесконечно менять дешевый ширпотреб и беспокоиться за сохранность своих комплектующих?
Система охлаждения процессора
Попытавшись разогнать Ryzen 7 2700 на боксовом кулере, я ужаснулся от 140 ватт тепла, которые выделяет этот камень при разгоне до 3.6GHz. Для тех, кто хочет выжать из 8 ядер максимум, я бы посоветовал такую башню как Thermalright TRUE Spirit 140 Direct. Цена на нее пока вполне адекватная, башня хорошо продуваемая, тихая и при этом эффективная.
Также этот один из лучших кулеров для Ryzen 3000, заменив в будущем процессор на какой-нибудь 3900X, вы без труда сможете охладить пыл этого 12-ядерного монстра.
Корпус
Корпус можно было бы выбрать и попроще, но я как обладатель огромного...Thermaltake view 31 tg, советую всем не экономить на корпусе. Очень удобно иметь просторный и качественный корпус с возможностью под дальнейший апгрейд и модинг. AeroCool P7-C0 - это отличная модель, сочетающая в себе прекрасный внешний вид, достаточно толстую сталь, отличную продуваемость и высокое качество материалов. Это один из лучших корпусов на рынке за свою цену, его смело можно "поставить и забыть", навсегда решив проблему с выбором корпуса при апгрейде ПК.
Чем покупать "консервные банки", лучше один раз потратиться на достойный корпус и почувствовать разницу, тот самый уровень комфорта и имиджа.
Видеокарта
И у нас остаются деньги на видеокарту, а если быть точным, то примерно 250$, чтобы уложиться в бюджет сборки. За такие деньги приличную видеокарту в нашей рознице не купить. Придется идти на местные "барахолки" и покупать карты с рук с предварительной проверкой.
В каждом городе свои цены на железо с рук. В моем городе за 250$ можно найти RX Vega 64 c турбиной или какую-нибудь GTX1080 от не очень дорого вендера. Какую видеокарту выбрать? На этот вопрос ответ дать сложно, но я бы приобрел карту от "красных"...56 вегу, а сэкономленные деньги вложил бы в SSD, если бы такового у меня не было бы. Как по мне, так "веги" более предпочтительны, чем "топы" 10 поколения "зеленых", так как за DX12 будущее.
Заключение
Цены на комплектующие могут взлететь в любой момент. Если вы планировали апгрейд или покупку нового ПК, то сейчас еще есть время, чтобы закупить все необходимое железо по пока еще доступным ценам. Пора выключать в себе "ждуна" и покупать здесь и сейчас!
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