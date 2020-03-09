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Предисловие

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В связи с нестабильным курсом валют сейчас самое время задуматься о сборке нового ПК для игр и работы, пока цены на комплектующие еще не сильно поползли вверх.

И так как нельзя предположить, насколько вырастут цены в ближайшие недели, и как долго мы будем наблюдать комплектующие в магазинах с явно завышенными ценниками, в этой статье я предлагаю сбалансированную сборку, которая в случае чего будет тянуть игры ближайшие 5-7 лет (если своевременно заменить видеокарту), но если цены вдруг пойдут вниз, ее можно будет легко "слить" без особых потерь для собственного кошелька.

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Материнская плата

Я буду предлагать именно те комплектующие, которые купил бы здесь и сейчас, которые я считаю максимально выгодными и "долгоиграющими".

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Традиционно начинаем с выбора платформы. Для меня очевидно, что AM4 обладает куда большими потенциалом и выгодностью, чем 1151v2. Одним из самых "вкусных" решений из материнок до 10К рублей является небольшая, да удалая плата от компании "Asus" - TUF B450M-PRO GAMING. Сам уже такую взял и успел пощупать. Самое вкусное в этой плате - "питальник", которого хватит на любой восьмиядерный процессор в небольшом разгоне или на 12-ядерник в стоке, такой как 3900X, например.

С разгоном памяти у этой матери тоже все более-менее, мне удалось "завести" 32Gb ОЗУ двумя плашками на частотах в 3400MHz c таймингами CL16. Результат достаточно годный, но я пока не ужал тайминги, не подобрал более приемлемый вольтаж, полный разбор этой памяти в сочетании с процессором Zen+ ждите в одной из следующих статей.

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Статистика разгона памяти с процессорами Ryzen 3000 на плате TUF B450M-PRO GAMING

Статистика подсказывает мне, что мать сможет "раскочегарить" такой объем памяти на более высоких частотах с процессорами Zen2.

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Мои 3400MHz с процессором Zen+ Процессор

Нам уже давно известно, что консоли следующего поколения будут иметь на борту процессор с архитектурой Zen2, обладающий 8 ядрами и 16 потоками, но работающий, конечно же, на куда более низких частотах. Вполне возможно, что производительность CPU какой-нибудь PS5 будет аналогична Ryzen 7 2700. Вот его-то мы и возьмем в сборку. Цена на этот процессор за последнюю неделю уже резко поднялась на 10% или около того, я успел в свое время заказать его за копейки, вам советую то же самое. Либо ищите на "вторичке" в пределах 8000, но берите с проверкой.

Процессор обладает отличным соотношением цены на количество ядер. Разгоном можно немного поднять производительность на ядро. Слабое место данного процессора, в отличие от "камней" Zen2, это не самый лучший контроллер памяти, с разгоном придется повозиться подольше.

Оперативная память

Вот тут очень спорный момент. Кто-то советует брать 16Гб, кто-то 32Гб. Я на этот вопрос смотрю со следующей позиции. У PS5 будет 24Gb оперативной памяти на борту, хотя она будет использоваться как GPU, так и CPU. Но так как мы собираем ПК с ориентиром на ближайшие 5-7 лет, то вполне возможно, что уже через 3 года тех самых 16Gb будет категорически не хватать для игр. Поэтому я советую брать 32 гигабайта хорошей памяти и дешево. А такой является CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Gb, цена комплекта составляет порядка 150$. Плашки смогли взять частоту в 3400MHz c процессором Zen+. На Zen2 я думаю, что получится "раскочегарить" память еще сильнее, на 3800Mhz в легкую, так как чипы Micron E-die.

Также вы можете "урвать" где-нибудь прошлую линейку "Crucial" - Ballistix AES. Но это память стоит в среднем дороже, хотя статистически берет более высокие частоты, чем мой предлагаемый комплект памяти.

Блок питания

Я долго исследовал рынок в поисках идеального блока питания до 100$. В конечном итоге я пришел к выводу, что во многом таким является Enermax Revolution D.F. на 650 ватт. Покупая этот блок питания мы получаем бесшумный фирменный вентилятор, японскую начинку, полную модульность, отличную живучесть, пятилетнюю гарантию и высокую стабильность работы.

Это именно тот блок питания, про который можно сказать "вставил и забыл". Согласитесь, что лучше потратить 100$ один раз за 5-7 лет, чем бесконечно менять дешевый ширпотреб и беспокоиться за сохранность своих комплектующих?













Система охлаждения процессора





Попытавшись разогнать Ryzen 7 2700 на боксовом кулере, я ужаснулся от 140 ватт тепла, которые выделяет этот камень при разгоне до 3.6GHz. Для тех, кто хочет выжать из 8 ядер максимум, я бы посоветовал такую башню как Thermalright TRUE Spirit 140 Direct. Цена на нее пока вполне адекватная, башня хорошо продуваемая, тихая и при этом эффективная. Также этот один из лучших кулеров для Ryzen 3000, заменив в будущем процессор на какой-нибудь 3900X, вы без труда сможете охладить пыл этого 12-ядерного монстра.







Корпус





Корпус можно было бы выбрать и попроще, но я как обладатель огромного...Thermaltake view 31 tg, советую всем не экономить на корпусе. Очень удобно иметь просторный и качественный корпус с возможностью под дальнейший апгрейд и модинг. AeroCool P7-C0 - это отличная модель, сочетающая в себе прекрасный внешний вид, достаточно толстую сталь, отличную продуваемость и высокое качество материалов. Это один из лучших корпусов на рынке за свою цену, его смело можно "поставить и забыть", навсегда решив проблему с выбором корпуса при апгрейде ПК.

Чем покупать "консервные банки", лучше один раз потратиться на достойный корпус и почувствовать разницу, тот самый уровень комфорта и имиджа.





Видеокарта

И у нас остаются деньги на видеокарту, а если быть точным, то примерно 250$, чтобы уложиться в бюджет сборки. За такие деньги приличную видеокарту в нашей рознице не купить. Придется идти на местные "барахолки" и покупать карты с рук с предварительной проверкой.

В каждом городе свои цены на железо с рук. В моем городе за 250$ можно найти RX Vega 64 c турбиной или какую-нибудь GTX1080 от не очень дорого вендера. Какую видеокарту выбрать? На этот вопрос ответ дать сложно, но я бы приобрел карту от "красных"...56 вегу, а сэкономленные деньги вложил бы в SSD, если бы такового у меня не было бы. Как по мне, так "веги" более предпочтительны, чем "топы" 10 поколения "зеленых", так как за DX12 будущее.

Заключение

Цены на комплектующие могут взлететь в любой момент. Если вы планировали апгрейд или покупку нового ПК, то сейчас еще есть время, чтобы закупить все необходимое железо по пока еще доступным ценам. Пора выключать в себе "ждуна" и покупать здесь и сейчас!