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i7 2700K 5GHz - Sandy Bridge "на максималках"

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Тестовый стенд:

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Процессор: Intel Core i7-2700K, OC 5Ghz
Системная плата: Asus P8Z68 Deluxe;
ОЗУ: Kingston 99U5471-056.A00LF 2x8 Гб (2Ranks,OC 2133 MHz 13-13-13-34)
Система охлаждения процессора: Deepcool REDHAT;
Термопаста: Arctic Cooling MX-4;
Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;
Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
Блок питания: Thermaltake SPS 730W, 730 Ватт;
Корпус: Thermaltake View 31 TG;
Монитор: BenQ GW2460, разрешение: 1920 x 1080;
Операционная система: Windows 10 x64.

Информация по разгону

Процессор взял частоту в 5 гигагерц при напряжении 1.5 вольт.

Игровые тесты

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Начнем с чего-нибудь чуть устаревшего, но все еще аппетитного... "Rise of the Tomb Raider"!

Тестирование проводилось без упора в видеокарту.

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720p и минимальные настройки графики.

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Не впечатлило? Хорошо, следующим на счете будет "Metro Exodus".

Были выбраны следующие настройки, чтобы избежать упор в gtx 1060 6gb:

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Результаты:
Average Framerate (99th percentile): 151.19
Max. Framerate (99th percentile): 255.75
Min. Framerate (99th percentile): 62.06

Вы меня просили протестировать какой-нибудь новый "фаркрай", я решил поверить производительность железа в бенчмарке "Far Cry New Dawn".

Чтобы не было упора в видеокарту, игра тестировалась на минимальных настройках графики в 720p.

Вот таких результатов мне удалось добиться:


Следующей игрой на тесте будет вестерн "Red Dead Redemption 2".

Мне удалось добиться того, что даже в снегопад моя GTX 1060 не является "бутылочным горлышком". Игра была протестирована на самых минимальных настройках графики в разрешении 1024x768.

И завершающей игрой на тесте будет "Assassin's Creed Odyssey". В комментариях часто поговаривают, что эта игра убивает топовые камни на 1155 - проверим!

Настройки продемонстрированы на скриншоте. Упора в видеокарту не было.

I7 2700K выдержал тест молодцом.

Заключение

В достаточно экстремальном разгоне процессоры i7 2600K и I7 2700K до сих пор актуальны и способны конкурировать с i3 и младшими райзенами, обеспечивая минимальные 60 кадров во многих современных проектах. Не спешите избавляться от "топов" на Sandy Bridge, у этих процессоров есть все шансы дотянуть до некстгена, поэтому разумнее всего выжать все соки из LGA1155, а потом, когда эти процессоры перестанут тянуть игры, перейти на что-то новое и получить реальное удовольствие от перехода на что-то реально топовое, какими были процессоры Sandy Bridge.

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Теги

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