Сегодня мы поговорим об истории возникновения курсорных клавиш, вы ведь наверняка не задумывались как они появились. А ведь прежде, чем прийти к современному варианту инженеры долго ломали голову как разместить курсорные клавиши.

Если вы посмотрите на свою клавиатуру, то, скорее всего, у вас курсор расположен в виде перевернутой буквы "Т". Это довольно удачное расположение, потому что вы можете держать все три пальца на клавишах. клавиши, что позволяет находить их и управлять ими с помощью одного лишь прикосновения. А средний палец, который является самым длинным, может легко переключаться между положением "вверх" и "вниз".

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Digital Equipment Corporation, одна из самых первых компаний, принявших такое решение. в 1982 году, выпустив клавиатуру LK201, потому что они определили, что левая, правая, и вниз были наиболее часто используемыми нажатиями, поэтому они могли разместить 3 наиболее используемые клавиши в легкой досягаемости.

Сегодня это стандарт де-факто, но так было не всегда. Многие люди, вероятно, думают, что клавиатура IBM Modem M, выпущенная в 1985 году, была первой. первой. И, наверное, справедливо будет сказать, что эта клавиатура помогла популяризировать расположение, но она определенно не была первой.

Первое использование этой схемы, и пока что на данный момент самое старое, что я нашел, на самом деле не компьютер, а терминал под названием ADDS consul 880, который был выпущен в 1970 году. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что концепция существует уже давно.

Так, а зачем мне писать о клавишах управления курсором? Это то, чем пользуются все, но о чем почти никто никогда не говорит. И они были совершенно нестандартными в течение очень долгого времени. "Курсорные клавиши" названы так потому, что первоначально их назначением было перемещение курсора по экрану. Хотя в итоге они также стали использоваться для перемещения меню и прочего по экрану. А в случае некоторых платформ, таких как IBM PC, они часто использовались для игры в игры вместо джойстика или других клавиш. Однако в наши дни многие люди называют их просто "клавишами со стрелками". Такие вещи, как пишущие машинки и телетайпы, не нуждались в курсорных клавишах, потому что в них не было экрана, а значит, и курсора. Но большинство компьютеров, использующих экран того или иного типа, имеют клавиши управления курсором.

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Итак, давайте посмотрим на некоторые устройства из прошлого, начиная с самых худших. Худшими считаются компьютеры, на которых вообще не было клавиш управления курсором, например, Apple Lisa и оригинальный Macintosh.

Это было решение Стива Джобса, поскольку он хотел заставить как конечных пользователей, так и разработчиков программного обеспечения использовать вместо них мышь. Однако это продолжалось недолго, и пользователи не успели моргнуть, как клавиатуры Apple начали поставляться с клавишами управления курсором. Оригинальный Apple II 1977 года имел только две клавиши управления курсором - левую и правую.

Кроме того, на оригинальной клавиатуре Apple II не было клавиши Backspace, поэтому, если вы хотели отступить назад, вам приходилось использовать для этого левую клавишу управления курсором. Позже Apple добавила все 4 курсорные клавиши, а также клавишу Backspace.

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Но клавиши курсора были расположены таким ужасным образом, что в любых играх, полагающихся на управление с клавиатуры, приходилось использовать другие клавиши на клавиатуре. Проблема в том, что почти в каждой игре были свои собственные комбинации клавиш, и не было никакого реального стандарта, как управлять движением в игре. Например, чтобы играть в PacMan на такой клавиатуре, нужно использовать клавиши курсора влево/вправо, а затем A и Z для движения вверх и вниз.

С другой стороны, в Lode Runner использовался набор клавиш IJKL и клавиши курсора вообще не использовались. Интересно, что IJKL имитирует расположение перевернутой буквы T, только на буквенных клавишах. Если предположить, что у вас были все 4 курсорные клавиши, единственное, что их использовало, это программы для повышения производительности, такие как AppleWorks.

Теперь поговорим о компьютерах, на которых действительно есть все 4 клавиши управления курсором, но пользоваться ими очень сложно. У Atari было одно из худших расположений клавиш курсора, начиная с моделей 400 и 800 в 1979 году. 400 хуже просто потому, что это мембранная клавиатура. Но даже 800-й сложно использовать по двум причинам. Мало того, что квадратная конфигурация немного неинтуитивна, но для того, чтобы пользоваться ими, нужно удерживать клавишу управления. Таким образом, для использования клавиш управления курсором требуется две руки. Эта концепция была перенесена на 800XL, а затем и на XEGS.

На BBC Micro было похожее расположение клавиш, но, по крайней мере, для их использования не требовалась клавиша-модификатор. Тем не менее, это расположение немного отличается, поскольку оно, по сути, перевернуто по сравнению с дизайном Atari. Так что, если вы тренировали свой мозг на Atari, удачи вам в управлении теми кнопками курсора, что стоят на BBC.

Есть еще как минимум один компьютер с подобным квадратным расположением — это HP 9835А. Они расположены в верхней части клавиатуры, что является плохим местом, так как некуда положить руку, и, как и в двух других случаях, такое расположение перекручивает пальцы. И в довершение всего, он отличается от двух других компьютеров с подобным расположением.

Машины Sinclair одинаково плохи, потому что у них нет выделенных клавиш, что требует использования клавиши-модификатора, а ранние модели с мембранной клавиатурой означают, что вы точно не сможете пользоваться ими на ощупь. Компьютеры серии TI99/4А лишь немного лучше, поскольку в них также отсутствуют выделенные клавиши, а их расположение все еще трудно использовать. TRS-80 1977 года действительно имел все 4 курсорные клавиши, но они располагались на противоположных сторонах клавиатуры.

Для управления курсорными клавишами в этом случае действительно нужны две руки, но, по крайней мере, вы не запутаетесь в пальцах, пытаясь их использовать. Эта же конфигурация перешла и в серию компьютеров TANDY. В моделях CoCo1 и Coco2 использовалось такое расположение клавиш. Хотя Coco3 перешел к крестообразному расположению.

Другим вариантом для использования двумя руками является Casio FX 9000p. Курсорные клавиши находятся на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы использовать их двумя руками.

Вернемся к Apple. Хотя они избегали курсорных клавиш в ранние годы, Apple IIe и IIc включали все 4 курсорные клавиши в таком прямом расположении. Пользоваться ими не сложно, как некоторыми другими. Но вам придется переучивать свой мозг, и это, конечно, не так интуитивно, как перевернутая Т, знакомая всем нам.

Многие другие компьютеры использовали похожую раскладку, например, терминалы Digital. Но если присмотреться, то можно увидеть, что кнопки стоят в другом порядке, чем у Apple. С такой компоновкой был еще компьютер Kaypro и Centurion, и у него своя конфигурация клавиш. Вариант Hewlett Packard также отличается, как и у компьютера Televideo. Или вот еще портативные системы TRS-80, такие как Model 100. Она также не подходит ни к одной из других систем. И если вы думаете, что это плохо, то в модели 102 они пересмотрели раскладку клавиатуры и поменяли клавиши курсора на другое расположение, и оно не совпадает ни с одним из других. Такое впечатление, что они пытались сделать так, чтобы в каждой системе использовалась своя раскладка. Таким образом, вы никак не сможете перейти от одной системы к другой, не глядя на клавиши курсора, и не используя их только на ощупь.

Пока хватит изучать курсорные клавиши) Продолжим в следующей, завершающей статье.