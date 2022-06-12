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Свежая информация об отдельной многопользовательской игре The Last of Us

Нил Дракманн поделился информацией о многопользовательской The Last of Us
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С тех пор, как Naughty Dog объявила, что первоначально запланированный многопользовательский режим The Last of Us Part II превратится в самостоятельную игру, поклонники с нетерпением ждали новых новостей об игре. Наконец, студия начала рассказывать об игре, предлагая первые подробности и заявляя, что это "чрезвычайно амбициозное начинание".

Обсуждая игру в блоге PlayStation Blog - наряду с анонсом ремейка The Last of Us Part 1 - Рошель Снайдер, старший менеджер по коммуникациям Naughty Dog, сказала:

"Не секрет, что многих из вас привлекает не только сюжет The Last of Us, но и оригинальный мультиплеер Factions. С момента выхода The Last of Us Factions почти десять лет назад преданные игроки активно высказывались за расширение этого предложения".

После этого они предложили первые реальные подробности об этой игре, заявив: "Наконец-то мы можем объявить, что создаем нечто гораздо большее, чем просто режим. Мы рады поделиться концепт-артом нашей грядущей многопользовательской игры, которая является чрезвычайно амбициозным проектом".

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Похоже, до выхода этой игры еще довольно далеко, так как Снайдер подтвердил: "Мы значительно расширяем нашу студию, чтобы обеспечить создание этой полномасштабной, самостоятельной игры с ее масштабным размахом и огромным миром так, как поклонники ожидают от The Last of Us и Naughty Dog".

The Last of Us Factions была очень веселой и увлекательной многопользовательской игрой. Хотя несколько разочаровывает тот факт, что мы не получим ее преемника по крайней мере до 2023 года, анонса ремейка первой части должно быть более чем достаточно, чтобы успокоить фанатов.

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