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NZXT представляет три новых корпуса из серии H7

Nzxt – американская компания из Лос-Анджелеса, штат Калифорния
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На этой неделе компания NZXT представляет новую серию корпусов H7, включающую новые модели H7, H7 Flow и H7 Elite. Каждый корпус имеет сетчатую решетку сверху и совместимость с 360-мм радиаторами жидкостного охлаждения для достижения лучшей производительности охлаждения, сохраняя при этом чистую, минималистичную эстетику.

Корпуса H7 и H7 Flow выпускаются в следующих вариантах: белый и черный, полностью белый и полностью черный. H7 Elite доступен в полностью черном или полностью белом исполнении со стеклянной панелью, с тонированной панелью для черных корпусов и прозрачной панелью для белых корпусов. Стандартный H7 - это обычный корпус, в то время как H7 Flow добавляет перфорированную переднюю панель для еще лучшего охлаждения, что особенно важно для high-end компонентов. Наконец, H7 Elite оснащен всеми необходимыми элементами, включая вентиляторы RGB и боковую панель из закаленного стекла.

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