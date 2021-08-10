Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Игра Call of Duty: Infinite Warfare вышла 4 ноября 2016. Но я смог ее пройти только недавно, так как прежде мое железо не позволяло комфортно в нее поиграть. В разрешении 4К моя видеокарта RTX 3080 16GB всегда выдавала не менее 60 кадров.

реклама

Вообще серия игр Call of Duty повествует о различных военных конфликтах. Начинала серия на полях Второй мировой войны, а позже фантазировала на тему военных конфликтов будущего.

В данной игре сценаристы решили заглянуть в очень далекое будущее – на дворе 2111 год. Действия игры происходят в далеком будущем, когда человеческие космические корабли вовсю бороздят просторы вселенной. Вообще, мне больше по душе зеленые пейзажи, и по первым холодным безжизненным кадрам стало понятно, что восторг не ожидается. В пеших миссиях никакого кооперативного режима, никаких открытых пространств – только коридорные локации.

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU





Человечество полностью освоило солнечную систему и выкачивает из нее все ресурсы, до каких только может дотянуться. На Европе оружейная фабрика, на Титане добывают нефть, а на Луне обустроен гигантский галактический космопорт.

реклама

На Марсе сформировался Фронт обороны колоний, который хочет захватить Землян. Вторжением на Землю командует адмирал Сален Котч, в исполнении актера всем известного по роли Джона Сноу из Игры Престолов.

Наш герой – лейтенант Ник Райес. Мы в месте со своими сослуживцами наблюдаем ежегодный парад космических сил, проходящий в Женеве. Именно в разгар торжеств на землю нападают марсиане. Наша цель – добраться до крейсера «Возмездие», висящего на околоземной орбите, и с его помощью организовать сопротивление.





Таким образом, игра становится космическим симулятором. «Возмездие» становится нашей базой, а космос – полем боя. По прибытии на борт «Возмездия» Райес получит звание капитана. Почти половину игры придется провести за штурвалом истребителя «Шакал».

реклама

На капитанском мостике есть голографическая карта, где мы можем выбирать на какое задание отправиться в первую очередь. За выполнение побочных миссий выдают новое оружие.

Там же, на мостике, после каждой миссии часть команды смотрит на большом экране новости, о том, как мы героически выполнили миссию. Загадкой остается то, кто снимал для телепередачи кадры боя, чтобы команда корабля смогла посмотреть это кинцо под попкорн. Возле телевизора лежит пульт и мы можем переключать каналы.





В самом первом уровне наш временный герой только на эту миссию Вольф, вместе с двумя напарниками Ти и Сайпсом должен забрать на Европе оружие F-SPAR. Но миссия проваливается, так как наш отряд уничтожает адмирал СДФ Котч.

реклама

После мы переносимся в штаб-квартиру ЮНСА в Женеву (Швейцария), на планете Земля, где об инциденте разговаривают Адмирал Рейнз и Лейтенант Рейес – наш герой на все оставшиеся миссии. Во время парада флота происходит нападение сил СДФ. Врагов удается отпугнуть, а мы переносимся в наш новый дом – корабль «Возмездие». Обустраиваемся в каюте бывшего капитана. Можно там же посидеть за компьютером и почитать письма. На капитанском мостике отдаем приказ о сверхсветовом прыжке.





Далее мы высаживаемся на Луне. Наша задача – отбить лунный космопорт у сил СДФ. По итогам успешного выполнения задания возвращаемся на «Возмездие». Получаем шифровку от нашего Адмирала. Можно почитать письма, посмотреть новости, а на голографической карте выбрать новую миссию.

Потом нам надо отправиться на эсминец СДФ «Галаксиус» и забрать там пушку «P-LAW». Это побочное необязательное задание. Мы делаем гиперпрыжок до Титана. Наша главная цель – уничтожить топливную башню СДФ. Сперва идем пешком небольшим отрядом, после на усиление сбрасывают ходячий танк СИ-12.

Около башни, которую нужно уничтожить подлетают шакалы и Солтер нам сообщает что башню можно уничтожить теперь только с воздуха, потому что танки мы потеряли, то есть последние 20 минут миссии просто бессмысленные если изначально можно было прилететь к башне мелкими истребителями и атаковать ее с воздуха.





Но внезапно прилетает «Олимп», атакует наше «Возмездие». Наш «Шакал» подбивают, и мы катапультируемся вместе с андроидом Итаном, и висим в открытом космосе на орбите Титана. «Олимп» и «Возмездие» прыгают в другую точку космоса и оставляют нас. Капитан Рейес отключается и просыпается уже на борту «Тигра» под руководством капитана Ферран. Затем нас переправляют на «Возмездие».

Узнаем, что нужно лететь на астероид, который мчится к Солнцу. На нем остались в западне шахтеры. Астероид близко к солнцу, температура на нем 900 градусов. Даже если вы на темной стороне астероида, он ведь крутится и эта сторона уже не один раз была освещена солнцем, а значит хорошенько прогрелась. Костюмы расплавится к чертям после того, как вы коснетесь поверхности. А они там даже по металлу носятся и обстановка прекрасная.

Поражаемся здешним роботам. Есть станция, которая напичкана десятками боеспособных роботов, а пришел СДФ и просто всех перепрограммировал. Вообще всех, а потом мы можем их взламывать и так же просто. Что у них за программное обеспечение и почему такая хреновая безопасность. В процессе спасения оставшихся в живых шахтеров погибает наш сержант Омар.





Понеся тяжелые потери нам становится ясно, что врага надо бить в его логове – на Марсе. Отправляемся на орбиту Марса. «Возмездие» сбивают, и мы грохаемся на поверхность. Причем очень удобно грохаемся, все детали рядом друг с другом. Многие члены экипажа выжили. Наш робот взломал роботов "Олимпа", причем целую роту. Члены экипажа ходят по марсу без скафандра, просто с лицевой маской.

Собираем из оставшихся в живых штурмовые отряды и атакуем верфь СДФ. Причем поднимаемся на верфь на единственном лифте. Почему марсиане не заблокировали лифт с нашей командой – загадка.

В итоге все погибнут, и мы вместе с ними. В эпилоге нам скажут, что жертва не была напрасной, и наше имя высекут на той самой памятной стене в Женеве, мимо которой мы проходили на параде флота.





За все время игры нам так и не скажут – зачем СДФ хотят захватить Землю. Ни почему, просто так. СДФ давно нападали на объекты Земли, но земляне почему-то никогда не реагировали. При взрыве антигравитационной гранаты враги взлетают в воздух, теряют оружие и не могут двигаться. При этом, если под действие такой гранаты попадает наш герой, то он прекрасно может двигаться и стрелять в невесомости.

В первой миссии адмирал Котч застрелил своего солдата из принципа – бей своих, чтобы чужие боялись. Как с такими замашками у СДФ вообще нашлись сторонники? И вообще, почему на бредовом параде в Женеве участвует абсолютно весь флот Земли? Это как если на параде 9 мая будет участвовать абсолютно вся армия России.

Мы можем взламывать марсианских роботов за пару секунд и брать их под свое управление. Почему такие уязвимые роботы вообще участвуют в бою? И почему нашего робота никто никогда не смог взломать? Почему в открытом космосе есть огонь и слышно звуки битвы можно не спрашивать.





Каким-то образом адмирал Котч на протяжении всей игры имеет возможность связываться с нами напрямую по зашифрованному каналу связи, посылая нам угрожающие послания. Нельзя понять логику марсиан, когда они отступили после битвы в Женеве, оставив землянам всего лишь два корабля и дав возможность укрепить позиции. Огромный флот марсиан, показанный во вступительном ролике, мог легко добить остатки сил землян, но тогда игра бы закончилась после этой второй миссии.

Закадровое развитие персонажей бесподобно. В начале сержант Омар ненавидит гуманоида Итана и не хочет идти рядом с ним в бой, а после, по неизвестной нам причине, проникается к нему любовью и берет везде с собой.

Если пехотные миссии хоть как-то отличаются друг от друга, то миссии на истребителе «Шакал» абсолютно одинаковые. Взлетаем, смотрим одну и туже кат-сцену, уничтожаем маленькие кораблики, потом большие кораблики, смотрим кат-сцену посадки на «Возмездие».

На спутнике Титан у марсиан почему-то нет ПВО. Мы спокойно высаживаемся отрядом и наводим там шороху. Непонятно, что тогда мешало расстрелять эту башню из космоса без наземной миссии.

У СДФ изначально был какой-то странный план. То есть только смерть оперативника на вражеской территории будет сигналом, что земля безоружна и можно нападать. Почему никто из СДФ не предусмотрел такой вариант как обычный захват. Поймали бы Рая, посадили бы его в охраняемое место под постоянным наблюдением и не дали бы ему самоубиться и все. Что тогда будет? Вторжение никогда не начнется или СДФ планирует ждать 60 лет?

Отсюда и второй вопрос: земляне поняли предназначение Рая и транспондера в нем. Почему они не сделают так, как я описал выше и все - сидите восстанавливайте флот и не давайте Раю самоубиться, чтобы не было вторжения.

Лично мне игра не понравилась именно своей космической составляющей. Холодный космос это не для меня. Спешно пройдя Infinite Warfare, я отвел душу среди утопающих в летней зелени французских деревушках в следующей игре серии – Call of Duty WWII. Об этом я расскажу уже совсем скоро, а пока скажите, вам понравилась Infinite Warfare?