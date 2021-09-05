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Оцениваем Wolfenstein Youngblood. 1980 год, нацисты в Париже

Wolfenstein: Youngblood — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная компаниями MachineGames и Arkane Studios.
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Совсем недавно я рассказывал про игры S.T.A.L.K.E.R. Lost Alpha DC Extended, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty WWII, Battlefield 1, Battlefield V, Wolfenstein II: The New Colossus Часть первая и вторая. Если пропустили – можете ознакомиться.

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Игра проходилась на видеокарте RTX 3080 16GB в разрешении 4К. Максимально игра задействовала 8,6 Гб видеопамяти. FPS держался на уровне 100.

Приветствую тех, кто, переживал за судьбу пожилого Би Джея Бласковица из моего предыдущего обзора. Wolfenstein Youngblood стартует спустя два десятка лет после финала второй части. Нацизм на территории Соединенных Штатов был окончательно побежден, а старый польский вояка вместе со своей женой воспитывают двух замечательных и вполне боеспособных дочек. Однако в Европе, где укрепились остатки Третьего Рейха, дела по-прежнему обстоят весьма печально. Однажды престарелый Би Джей отправляется на секретное задание по другую сторону океана и куда-то пропадает. Жена Уильяма и даже обновленный состав ФБР оказываются бессильны в поисках, но дочерей это нисколько не смущает. Узнав, что их отец пропал, безрассудные девчонки готовы незамедлительно последовать за ним на другой континент и любой ценой его разыскать.

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Сестры берут с собой в качестве координатора подругу и смело отправляются в Европу. После помпезного приземления в Париже сестры выходят на связь с представителями местной ячейки сопротивления. Лидеры повстанцев рады подкреплению и обещают помочь девушкам с поисками отца, но для того, чтобы установить местоположение Бласковица, героиням необходимо будет проникнуть в 3 нацистские цитадели и раздобыть внутри важные разведданные.

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Районы Парижа соединены между собой точками перехода, которые располагаются на станциях метрополитена и, разумеется, улицы города заполнены врагами, которые время от времени возрождаются. База теперь чисто функциональная. «Молот Евы» был гораздо богаче на опциональные диалоги, небольшие сценки и прочие приятные детали. В этой игре смысл спускаться в катакомбы сопротивления состоит разве что в пополнении боезапаса и взятии квестов.


Многих раздражают сестры Бласковиц Софи и Джесс. Им все удается, при этом они типичные подростки с подростковыми проблемами. То они танцуют в лифте, дурачатся, то блюют, когда им кусочек мозга нацистского попадает в рот. Но даже эти сестры не такой большой урон наносят сюжету, как сама его структура, потому что сюжета в игре катастрофически мало.

Есть 4 сюжетные миссии плюс одна вступительная. Три полноценных ролика синематика по сравнению с богатством и постановкой того, что было в предыдущей части - это просто какой-то позор.

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Уровни построены так (спасибо Arcane), что в любой момент можно куда-то сныкаться, сбежать. Всегда есть развилки какие-то, переходы, коридоры, можно запрыгнуть в окно, там пробежать через дом и выйти с другой стороны. Здесь действительно очень хорошо прослеживается и стиль, и рука Arcane, создателей Dishonored.

Везде свастика и везде следы альтернативной истории. Есть плакаты с рекламой, которых в нашем мире не было, но эта реклама актуальна для мира победившего нацизма. Нацистские игровые автоматы с тетрис. Нацистское казино в стиле Третьего Рейха, роботы-крупье. Самое главное, что в этой игре есть нацистский Wolfenstein, где главный герой — это самый настоящий ариец, который идет убивать проклятых врагов Рейха.

Странно, что дочки, облаченные в энергетические сверхкостюмы, не могут орудовать двумя дробовиками и винтовками, как это мог делать папаша.

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В начале игры идут две длинные катсцены и два уровня на дирижабле и променаде. Отличные уровни, но складывается впечатление, что все это нужно только для того, чтобы восторженный игрок не успел сделать рефанд. Потому что сразу за этапом променад идут зачистки четырех башен угнетения, и эти башни действительно угнетают своим однообразием. Париж мог быть изуродован нацизмом, но оказался изуродован вышками.

В игре есть свой хаб, в роли которого выступают парижские катакомбы, построенные из черепов и аккуратненько сложенных костей. В этом хабе обитает сопротивление Парижа, но здесь никто и никогда не встретит интересные сценки. Персонажи просто стоят на своих местах и занимаются своими делами.


Суть геймплея заключается в следующем: встретив очередную группу врагов на локации ваша с напарницей задача как можно дольше не палиться и вырубать врагов по стелсу. В идеале нужно убить по-тихому если не всех, то хотя бы офицеров до того, как поднимется тревога, поскольку после этого враги начинают спавниться со всех сторон. Если хоть один офицер остался в живых, с неба прилетят uber-солдаты в силовой броне, но если же все офицеры мертвы, то набегут лишь обычные пехотинцы.

Заданий основного сюжета в игре ровно пять штук, но, чтобы жизнь не казалась медом, разработчики придумали замечательную систему псевдо открытого мира с кучей побочных заданий, некоторые из которых упрощают прохождение квестов основной линии. То есть вместо ураганного линейного экшена разработчики откатились на 10 лет назад и вновь решили использовать концепцию возьми квест, сделай, прибеги обратно, иди в другую локацию, сделай квест, возвращайся обратно за новым.


Пройти игру по стелсу лучше только потому, что это позволит убивать врагов с одного удара, а не плясать по несколько минут вокруг тяжело бронированных огнеметчиков и иже с ними.

По лору игры Бласковиц убил Гитлера в 1964 году спустя три года после событий New Colossus. Гитлер же перед смертью активировал устройство, которое влияет на погоду по всей планете. Также нам говорят, что вся Южная Америка, а также Юго-Восточная Азия затонула. Странно, что за минувшие десятилетия нацистов просто не перебили в этой Европе.


Каким-то образом дочки из Техаса прилетают в Париж, видимо топливо бесконечное у вертолета. И соответственно нацисты воздушное пространство не контролируют, хотя это оккупированная ими территория, но им видимо насрать, что кто-то с другого конца света прилетел в городок.

Далее по сюжету девчонки находят башни, которые здесь называются «брудер», убивают трех гигантских роботов, которые охраняют сервера, и с помощью ключей взламывают эти сервера нацистов. Далее Эби получает фотографию генерала Бранта и им оказывается лысый мужик, который находился все это время в сопротивлении, то есть он как бы шпион здесь. И жена его тоже влилась в сопротивление.


На протяжении всей игры в каждом лифте установлены камеры наблюдения, но когда в геймплее ты смотришь на то место, где находилась камера, их там нет.

Глубоко под землей сестры находят своего папашу. Нацисты стараются сюда не спускаться. Би Джей говорит, что смерть Гитлера активировала то самое устройство, которое управляет погодой на земле. В то же время он говорит, что существует альтернативная реальность, где он побывал и скорее всего это наша Земля, где нацисты проиграли во второй мировой.

В лаборатории Бласковиц все это время пытался настроить артефакт, над которым Сэт ломал голову всю вторую половину предыдущей игры. Именно это устройство может перенести их в другое измерение.

Прочитав последние записи Сета Бласковицу, в голову приходит гениальная идея, как можно активировать этот артефакт, а до этого он не мог догадаться. Он применяет его на костюмы своих дочерей и этот артефакт усиливает способности костюмов. Отныне появляется способность видеть в темноте и телекинез.


Би Джей остается здесь, чтобы задержать всех нацистов, а его дочери топают к генералу, ранее прикидывавшемуся членом сопротивления. Тот решил свергнуть Трертий Рейх и создать Червертый. Непонятно откуда у него люди появились, которые следуют за ним, ведь его выгнали из Третьего Рейха. Сестры Бласковиц поднимаются к нему на лифте. Вместо того, чтобы заложить взрывчатку на этот лифт, он ставит на линии огня свою супругу, которой раздавит голову дверями лифта.

В финальной битве генерал иногда призывает истребитель, который бомбит всю крышу здания, но чуть позже, когда сестры добивают этого придурка, истребитель куда-то улетает и появляется только в кат-сцене. Далее в ролике прилетает мать сестер, говорит, что планы по созданию Четвертого рейха лишь отсрочены, а не отменены. Родители удаляются, оставляя сестер в Париже.

После прохождения сюжета обитатели катакомб будут генерировать бесконечные задания на уже пройденных картах.

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