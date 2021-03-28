8 самых дешевых ТВ с разрешением 4К и ценой менее 20000 рублей
Эпоха телевизоров с ультра широким разрешением 4К неумолимо надвигается. Еще совсем недавно купить телевизор UltraHD было неподъемной задачей. Но прогресс не стоит на месте, прямо сейчас в продаже имеется множество моделей дешевле 20000 рублей. Давайте посмотрим на 8 самых дешевых (средняя цена на рынке) телевизоров, оценим их слабые и сильные стороны.
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Соберем ключевые характеристики в сводную таблицу.
С ценой все понятно – чем дешевле – тем лучше.
Все описанные телевизоры имеют разрешение 3840x2160. Все поддерживают SmartTV – это технология позволяет выходить телевизору в интернет.
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Также все телевизоры поддерживают стандарт эфирного телевидения DVB-T2. Это именно тот стандарт, в котором вещают бесплатные 20 каналов по всей стране, так что, купив любой телевизор не придется докупать телевизионную приставку.
Также все телевизоры поддерживают воспроизведение видео и аудио с USB накопителей.
У всех телевизоров есть видео входы HDMI, так что любой из них можно подключить к компьютеру или планшету. А вот в версии HDMI есть различия, чем она выше – тем лучше, так как в более поздних версиях выросла скорость передачи данных и частота изображения.
Наличие поддержки Bluetooth в телевизоре позволяет подключать беспроводные устройства типа мыши, клавиатуры или наушников. Наличие порта Ethernet позволит подключить высокоскоростной кабельный интернет в телевизор.
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Функция записи видео есть не у всех телевизоров, она позволяет записывать на подключенный USB накопитель транслируемые передачи.
Телевизоры различаются по потребляемой мощности, от чем она больше – тем больше вы будете платить за электричество.
Углы обзора по вертикали и по горизонтали у всех телевизоров равны, поэтому указано одно число. Чем больше угол – тем лучше.
Вес без подставки – важная величина, чем легче телевизор, тем лучше, значит, будет меньше нагрузка на стену.
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По каждой характеристике выставлен рейтинг – чем характеристика полезнее – тем лучше.
По цене самый дешевый телевизор DEXP U43F8000E/G, а самый дорогой Hyundai H-LED43EU1312.
По параметру диагональ лучшие телевизоры это 50-дюймовые DEXP. Чем больше диагональ, тем лучше.
У всех телевизоров частота экрана составила 60 Гц, кроме одного – BBK, у него всего 50 Гц и это говорит о том, что плавность картинки в динамичных сценах будет ниже.
Самыми яркими являются телевизоры Kivi и Polarline с показателем 300 Кд/м2, а самый тусклый, но в пределах нормы, Starwind с 230 Кд/м2.
Телевизор Kivi имеет огромную контрастность (то есть разницу между самым светлым и самым темным участком изображения) в 7500, что хорошо, а вот Hyundai и Polarline обладают наименьшей контрастностью.
У большинства телевизоров углы обзора составляют 178 градусов, и только у Kivi и Starwind 176. Разница всего в 2 градуса, на практике человек вряд ли сможет без приборов отличить угол 178 от 176.
Беспроводной стандарт Интернета поддерживают все телевизоры, кроме DEXP U50F7000E.
Максимальную мощность звука имеет Hyundai, а минимальную все телевизоры DEXP.
Поддержку стандарта HDMI 2.2 имеют только телевизоры DEXP 8000-й серии.
Поддержка Bluetooth разделилась поровну, 4 телевизора имеют Bluetooth-приемник, а остальные 4 не имеют.
Разъем для подключения сети есть во всех телевизорах, кроме DEXP U50F7000E.
Записывать видео могут только пять телевизоров, из восьми.
По потреблению электричества есть прямая зависимость – чем больше диагональ, тем больше потребление, так как требуется большая площадь подсветки. Но среди 43-дюймовых телевизоров потребление колеблется от 70 до 90 Вт. Минимальное потребление у телевизора Kivi, так как у него диагональ 40 дюймов.
Вес телевизора тоже связан с диагональю, поэтому закономерно, что 50-дюймовые телевизоры DEXP самые тяжелые. А самым легким оказался 43-дюймовый Starwind.
Нужно отметить, что все телевизоры хорошо выполняют свои функции, и получение низкого рейтинга на основе характеристик не повод списывать некоторые из них со счетов.
Начнем с конца. Самый низкий рейтинг телевизора BBK 43LEX-8161/UTS2C. Он проиграл из-за низкой частоты экрана, низкой яркости, большого потребления энергии.
Еще 6 телевизоров можно условно считать равными, их рейтинг отличается на один балл, и в среднем они равны.
А лидером по сумме баллов стал телевизор DEXP U43F8000E/G. В его пользу сыграли самая низкая цена, хорошие показатели контрастности и углов обзора, наличие всех сетевых интерфейсов, HDMI 2.2, функция записи видео и довольно таки небольшой вес.
А какой бы телевизор из этих выбрали вы?
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