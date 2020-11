Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На YouTube-канале Sanadsk появилось видео, демонстрирующее сравнительные сцены обновленной игры и оригинальной для PS2. По этим кадрам можно оценить, как выглядел бы ремастер этой игры.

Игра запускалась при помощи эмулятора, а также с модификацией Pascal «Marty McFly» Glicher Reshade Ray Tracing.

Новая графика впечатляет, и наверняка фанаты игры хотели бы поиграть в такой ремастер. Прямо сейчас в таком качестве может запустить любой желающий на эмуляторе PS2 с модом Reshade Ray Tracing.

Вообще говоря, модификация Reshade Ray Tracing уже поддерживает большое количество как старых, так и новых хороших игр, добавляя им поддержку технологии трассировки лучей, которую не смогли или не захотели добавить разработчики этих игр. Например трассировка лучей уже может быть включена в таких играх как Prince of Persia: The Sands of Time, Halo 3, Star Citizen, Resident Evil 3 Remake, Watch Dogs и Red Dead Redemption 2.

