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Часть первая, вторая

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Сегодня мы продолжим знакомиться с разнообразием причудливых дизайнерских корпусов, созданных для того, чтобы притягивать взгляды проходящих мимо них людей.

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HP OMEN X

Корпус имеет кубическую форму. Но просто положить на стол куб это было бы скучно, вероятно подумали инженеры, и решили поставить его на одно ребро. Так получился ромб.

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Hydra Desk

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Это стол, полностью выполненный из алюминия. Размещение компонентов предполагается в столешнице. Стол рассчитан на красивое разведение в столешнице кастомного водяного охлаждения. За стол просят 1100 евро.

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In Win Alice

Необычный корпус, выполненный в форме корзины для белья. Роль боковых стенок выполняет тканый материал, а сам каркас выполнен из пластика.









In Win B1

Необычный корпус в форме фасоли.

IN WIN D-Frame Mini

Корпус напоминает каркас из водопроводных труб. Конечно, ни о какой защите от пыли речь идти не может. Стоит около 330 долларов.

IN WIN H Frame Mini

Корпус похож на один большой радиатор. Он состоит из алюминиевых и стеклянных ребер. Стоимость порядка 200 долларов.

In Win H-Tower

Необычный корпус из алюминия. Имеет четыре боковые панели, который открываются по диагонали от углов корпуса.





In Win S-frame

Открытый корпус для демонстрации компонентов. Хорош для выставок.

In Win WinBot

Корпус выполнен в виде прозрачного шара. Может вмещать в себя платы E-ATX. Цена корпуса составляет 3500 долларов.

In Win X-Frame 2.0

Необычный открытый корпус для открытого стенда или выставочного образца. Может иметь как горизонтальную, так и вертикальную ориентацию.

In Win Z-TOWER

Необычный корпус из литого алюминия. Цена составляет 5000 долларов.

InWin 309

Этот корпус имеет переднюю панель из 144 плиток, на которую можно выводить различную информацию – просто светящиеся пиксели, простые картинки или время. Стоит всего 240 долларов.

InWin D-Frame 2.0

Необычный открытый корпус, сделанный в виде каркаса из труб.

InWin Yong

Это целая серия открытых корпусов, внешне напоминает корневую или кровеносную систему. Наружный каркас сделан из пластика. Производитель хочет за такой корпус 4000 долларов.

Jonsbo MOD3 Pink

Необычный корпус, выполненный в виде головы трансформера. Розовый цвет должен привлечь покупательниц женского пола.

Jonsbo TR03

Корпус имеет необычную треугольную форму. Материнская плата наклонена внутри на 45 градусов.

Lian Li DK-01X

Еще один корпус-стол. Есть подставка под клавиатуру. Стоит порядка 1000 долларов.

Lian Li DK-Q2

Корпус в виде стола. Вся начинка размещается в выдвижном ящике стола. Можно установить 21 накопитель и 8 вентиляторов. Цена этого стола порядка 990 долларов.

Lian Li PC-T70X

Полностью открытый корпус. Он предназначен, прежде всего, для выставок, тестовых стендов, а также для оверклокерских соревнований. Стоит всего 110 евро.

LIAN LI Memorial 20th Anniversary PC-777A

Корпус имеет необычную внешность улитки. Инженеры очень старались сделать необычный корпус, и у них это получилось.

На этом пока все. Впереди еще много причудливых корпусов. Пишите, какие корпуса из этих вы бы себе купили?