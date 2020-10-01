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Что такое компьютерный корпус. Обычно это прямоугольная коробка с пропорциями кирпича. Раньше это были коробки белого цвета, сейчас преимущественно черные.

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С давних времен энтузиасты встраивают свои компьютеры в короба и емкости любых форм. Это могут быть и аквариумы, и корпуса из ЛЕГО, и корпуса из старых материнских плат, корпуса из вентиляторов, просто запенивают монтажной пеной, корпуса из тумбочек, корпуса в столе, деревянные и пластиковые ящики, внутри лампового телевизора, в микроволновке, в стиральной машине и бесконечное множество кастомных вариантов. Да, каждый такой корпус уникален, но существует в единственном экземпляре, и второй такой вы уже не купите.

Но давайте посмотрим, какие необычные и странные корпуса предлагались производителями серийно и продавались в магазинах.

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AeroCool StrikeX-Air

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Открытый корпус, похож на инопланетное создание. Выглядит необычно, все узлы будут легко доступны. Цена 450 долларов.

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AeroCool T-Gun Pro

Корпус в целом обычный, но выделяется боковой стенкой. На ней установлен вентилятор 400 мм.

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Alienware Area-51

Корпус с необычной трапециевидной формой. Подчеркивает свое инопланетное происхождение. Отдельно без комплектующих не продается.

Antec Skeleton

Это открытый корпус с необычной компоновкой. На вершине корпуса расположен вентилятор, который дует вниз, на лежащую горизонтально материнскую плату. Стоимость порядка 150 долларов.

Antec Striker

Корпус имеет необычную слоеную структуру. Можно установить только платы Mini-ITX. Цена составляет 250 долларов.

Asus Huracan

Корпус имеет необычную, тонкую, вытянутую форму.

Asus Vento 3600 Blue

Корпус имеет необычную переднюю панель в виде шлема некоего космического штурмовика.

Asus Vento 7700

Корпус напоминает голову инопланетного существа из серии фильмов Чужой.

Azza Pyramid Mini 806

Очень необычный корпус в виде пирамиды со стеклянными панелями по сторонам. Цена составляет 250 евро.

BitFenix Portal White

Судя по названию, дизайн корпуса был вдохновлен игрой Portal. Корпус имеет необычный инопланетный вид.

Chieftec SJ-06

Корпус имеет необычную шестиугольную форму, отдаленно напоминающую гроб. Цена составляет около 200 евро.

Cirrus7 Nimbini v2

Необычный корпус из целого куска алюминия. Отдельно не продается, а продается как полноценный системный блок со всей начинкой за 500 евро.

COLORSit ATX-AT9006-B34

На передней панели корпуса размещен необычный круглый дисплей, отображающий различные параметры компьютера.

На этом пока все. Пишите, какие еще вы знаете необычные корпуса.



