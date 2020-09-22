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Продолжаем цикл статей по самым необычным материнским платам. Сегодня в обзоре платы с множеством портов, с мобильной видеокартой, со встроенным ИБП и многие другие

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Материнская плата ASRock X299E-ITX/ac

Это плата под сокет 2066. Это высокопроизводительная платформа Intel под современные многоядерные процессоры 10-го поколения. Необычны в плате ее размеры. Это ITX формат, сам процессор занимает почти четверть всей площади платы. Также на плате есть четыре слота под ноутбучную память и целых три слота под накопители M.2. Огромная мощь в малом объеме.

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Материнская плата ASRock X99 Extreme 11

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Плата под сокет 2011-3. От других прочих плат эту отличает просто огромное число портов SATA – целых 18 штук. Это просто рай для любителя создавать RAID-массивы.

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Материнская плата ASRock Z170M-PIO2

Плата под сокет 1151. Плата необычна расположением слота PCI-E x16. Он развернут параллельно плате, так что видеокарта располагается в плоскости материнской платы, а не перпендикулярно, как это обычно бывает.

Материнская плата ASRock Z270M-STX MXM

Плата под сокет 1151. Необычно в ней то, что помимо использования ноутбучной памяти, также используются видеокарты формата MXM, то есть видеокарты для ноутбука.

Материнская плата Asus B250 Mining Expert

Плата предназначена для майнеров. Сокет 1151. Необычного в ней то, что она имеет аж восемнадцать слотов PCI-E x1 и еще один PCI-E x16/ Итого на плату можно установить 19 видеокарт. Также на плате размещены три 24-х контактных колодки питания.

Материнская плата Asus Crossblade Ranger

Это топовая геймерская плата от ASUS для платформы AMD. У нее есть все навороченные функции, как у любой топовой матери. Но необычен в ней сокет. Это FM2+. Проблема в том, что под этот сокет выпускались только максимум четырехъядерные Атлоны, которые сами по себе были слабыми процессорами. Бессмысленно покупать такую навороченную и дорогую плату под слабый процессор.

Материнская плата ASUS Crosshair

Плата под сокет AM2. Плата сегодня выглядит обычно, но на момент выхода, в 2006 году это был топовый продукт. Впервые на плате появились кнопки включения и перезагрузки, впервые появился встроенный LCD дисплей, показывающий системную информацию.

Материнская плата ASUS Marine Cool

Плата под сокет 775. Необычно в плате то, что в плату встроен источник бесперебойного питания, так чтобы при внезапном отключении электричества можно было завершить работу. На плате есть два слота под ноутбучную память, но также распаяна своя оперативная память, позволяющая запустить компьютер без установленной оперативной памяти.

Материнская плата ASUS MAXIMUS VII IMPACT

Плата под сокет 1150. Плата miniITX формата, необычная тем, что восьмифазная схема питания вынесена на отдельную плату.

Материнская плата ASUS P10S-C/4L

Плата под сокет 1151. Плата необычна тем, что поддерживает процессоры Xeon и регистровую память.

Материнская плата ASUS P6T7 WS SuperComputer

Плата под сокет 1366. Необычно в ней то, что на плате семь слотов PCI-E x16. Это сейчас такое легко можно встретить, но в те времена, чтобы реализовать такое, пришлось распаять целых три чипсета: Intel X58 и два NVIDIA nForce 200.

Материнская плата ASUS P7F7-E WS SuperComputer

Плата под сокет 1156. Необычно в ней то, что на плате размещено шесть слотов оперативной памяти, хотя процессор может работать только в двухканальном режиме.

Материнская плата ASUS Sabertooth P67

Плата под сокет 1155. Необычен внешний вид этой платы. Весь текстолит закрыт кожухом. По заверениям компании, это должно было улучшить охлаждение материнской платы. Но скорее всего цель была в том, чтобы привлечь покупателей необычным внешним видом.

На этом все. Пишите какие вы знаете необычные материнские платы.



