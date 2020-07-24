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Приветствую дорогих читателей подборок по треш-шутерам, ибо раз уж вы зашли почитать уже пятую подборку, значит вам эта тема интересна. Все познается в сравнении, и если бы у вас не было с чем сравнивать, то имея перед глазами только эти игры, то вы бы считали их хорошими.

Для новых читателей вот ссылки на предыдущие четыре части:

1 часть

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2 часть

3 часть

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4 часть





Спецназ: Антитеррор - игра 2004 года от Медиа-Сервис 2000. Игра проходится полностью меньше чем за час. Сюжет одиночной кампании, состоящей из полновесных пятнадцати миссий, повествует о судьбе одинокого спецназовца, осмелившегося бросить вызов террористам прямо в их собственном логове.



Спецназ Антитеррор Афганистан – игра 2005 года от Медиа-Сервис 2000. На прохождение нужно примерно час времени. Сюжет игры создан по образу и подобию тупых американских боевиков 80-х. Каноны соблюдены на пятерку с плюсом: герой с-большой-пушкой, заброшен в самую гущу событий, число врагов значительное, враги обучены метко промахиваться, жутко орать и драматично отбрасывать коньки.



Воздушный десант – игра 2005 года от Widescreen Games. Увлекательный сюжет, красивые ролики, зрелищные скрипты и остроумные диалоги обошли эту игру стороной. Удручающе стандартный ассортимент оружия, равно как и сопровождающие стрельбу звуковые эффекты, навевают смертельную скуку. Бледная консольная палитра, тяготеющие к кубизму модели, мутные текстуры и примитивные уровни.



Зона 51 – игра 2005 года от Midway Games Austin. Массивная рекламная кампания, предшествовавшая релизу, обещала поистине королевский пир поклонникам сериала «The X-Files» и параноидальных теорий заговора. Но в игре вы найдете лишь горькую обиду и вселенскую тоску. На изготовление проекта ушла добрая дюжина штампов; нарезанные мелкими дольками, они плавают в собственном соку, распространяя несвежий душок. Десять часов кряду вы ждете, когда же, наконец, дизайнеры вырвутся из тесных объятий клише и повернут сюжет в необычное русло, но, увы, чуда не происходит.



Кровавая бездна – игра 2007 года от Collision Studios. Главный герой с незавидной судьбой - инструктор по дайвингу - должен избавить человечество от очередной (на этот раз подводной!) террористической организации. Для особого эффекта события разворачиваются в советской Цитадели Зла на дне океана.



Приказано уничтожить: Иностранный легион – игра 2007 года от City Interactive. Игра похожа на типичный польский шутер. Отличий немного: несколько измененный арсенал, другое место действия, шкала бронежилета. Локация - жаркая пустыня. Убогие поездки на джипе за пулеметом в комплекте.

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Симбионт – игра 2008 года от Targem Games. Армейские подразделения объединились с «чужими» во имя единственной цели — убить зарвавшегося героя. Безымянный спасатель без отдыха носится по серо-коричневым локациям, постреливая по малополигональным уродцам, и давит ботинком протеиновых слизняков. Шаблонная, короткая, однообразная игра... победившая в номинации «Самый нестандартный проект года» на КРИ-2008.



Rogue Warrior – игра 2009 года от Bethesda Softworks. Шутер от Bethesda – событие необычное. Тактический шутер на основе биографии реального человека, создателя бригад SEAL Team Six и Red Cell Ричарда Марсинко (Richard Marcinko), выступающего еще и в роли главного консультанта, – событие уникальное. Но даже скопировать чужие идеи не хватило ума. В плане геймплея Rogue Warrior далека даже от творений польской студии CITY Interactive. 8 коротеньких миссий мы кладем врагов – то глухих, то удивительно зорких – штабелями, минируем объекты, дергаем за скриптовые рычаги и призываем новую порцию безмозглого «мяса».



2025: Битва за Родину – игра 2010 от Primal Software. Необычный симулятор шагающих танков. Если отбросить минусы и придирки – можно с интересом провести время в осенних березово-еловых перелесках. Главный минус – отсутствие поддержки режима экрана 16:9.



Чернобыль. Игра на выживание – игра 2013 года от Silden. Новая волна финансового кризиса привела к неожиданным последствиям. Без помощи европейских стран саркофаг над Чернобыльской АЭС пришел в негодность. Зона отчуждения стала обителью бандитов, маньяков и беглых заключенных.



Dead Effect – игра 2013 года от BadFly Interactive. Dead Effect — игра про постапокалиптический мир в 2045 году и населяющих его зомби. Графика выполнена на движке Unity и приближена к консольной. На выбор игрока два героя: мужчина или женщина.



Chasing Dead – игра 2013 года от 2020 Venture. Это научно-фантастический шутер от первого лица с элементами хоррора. Игра начинается со странного явления: в нашем небе появляется еще одна Земля. Появление новой планеты порождает среди людей любопытство и страх, в результате, к новой планете, было отправлено несколько миссий, чтобы установить контакт с дубликатом Земли.



Чернобыль. Зона отчуждения – игра 2017 года Silden. Террористы заняли Чернобыльскую АЭС и угрожают ее взорвать. Правительство посылает спецназ? Конечно, нет! Одного мужика с автоматом наперевес вполне хватит, чтобы покончить с угрозой! В этой игре есть все. Толпы противников, бредовый сюжет и «босс»-вертолет. В каком-то смысле это эталон польского шутера – занудный трэш, к которому нельзя приближаться без средств радиационной и химической защиты.